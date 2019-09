Leipzig

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen der 1970er Jahre: Suzi Quatro. Mit allein neun Chartplatzierungen ihrer Hits in den Deutschen Top Ten ist sie sogar in den Charts erfolgreicher als zum Beispiel Tina Turner. Zusammen mit ihrer Band spielte Quatro am Sonntag im Gewandhaus zu Leipzig.

In kurzem Lederrock und knapper Lederjacke stand die 1,52 Meter kleine Musikerin auf der Bühne und rockt mit ihrem Bass in der Hand den Saal. Hier sind die Bilder vom Konzert:

Zur Galerie Am Sonntagabend war Suzi Quatro zu Gast im Leipziger Gewandhaus.

Die Musik hat sie schon immer begleitet. Quatros Vater hatte eine eigene Band, mit der sie bereits im Alter von acht Jahren zusammen auf der Bühne stand. Mit 14 Jahren entdeckte sie die Liebe zur Rockmusik, der sie bis heute treu bleibt.

Von LVZ