Suzi Quatro kann auch Gewandhaus – am Sonntag war sie in Leipzig

m Gewandhaus stand am Sonntagabend Rock auf dem Programm. Alt-Rocker und -Hippies haben sich zu einem Klassentreffen der 50er Jahrgänge zusammengefunden, denn Direktorin Suzi Quatro hat geladen und lässt die Gäste in der guten alten Zeit schwelgen.

55 Jahre im Musikgeschäft

Es ist der Auftakt der Deutschland-Tour „ Suzi Quatro & Band“. Die 69- Jährige feiert im ausverkauften großen Saal des Gewandhauses ihr 55. Jahr im Musikgeschäft und bietet den knapp 1700 Gästen eine unterhaltsame Rock-Show.

Die eindrucksvolle Orgel des großen Saals verdeckt ein Banner, auf dem in riesigen Lettern ihr Name steht, auf der Bühne ist ein Rock-Set aufgebaut. Die Nebelmaschine darf auch nicht fehlen. Suzi Quattro versteht es, eine gute Liveshow auf die Beine zu stellen: Ein Keyboarder, ein Gitarrist und drei Blechbläser sorgen für eine reiche Klangkulisse – Rock trifft auf Big-Band-Sound.

„Can the Can“

Ihren Gesang lässt die bühnenerfahrene Quatro wohlweislich von zwei Background-Sängerinnen mit souligen Stimmen unterfüttern. Denn bei hohen Tönen, die sie zum Beispiel in ihrem ersten Hit von 1973 „Can the Can“ singt, kommt ihre Stimme inzwischen an ihre Grenzen.

Doch das ist dem Publikum ziemlich egal. „Wir sind hergekommen, weil das unsere Zeit war“, erklärt ein Pärchen Ende 60. Quatro ist für viele mehr als eine Sängerin, sie ist die Stimme, die von längst vergangen Zeiten singt. Hier und da wird auch schon mal ein Tränchen verdrückt.

„This is really scheiße“

Die Gäste schunkeln und klatschen ausgelassen mit, besonders bei den Liebesliedern wie „Stumblin’in“ und „You Can’t Give Me Love“ aus dem Jahr 1978. Quatro hat ihre Band und das Publikum im Griff. Sie dirigiert, wann die Musiker das Lied ausklingen lassen, wann die Backgroundsängerinnen die Choreographie wechseln und wann das Publikum aufstehen, tanzen oder eben singen soll: „This is really scheiße“, sagt sie, als die Gäste nicht gleich „Keep on rockin’ in the free world“ im Chor performen. Nach drei Wiederholungen ist die Chefin zufrieden und stimmt mit der Band ein in den Song mit Ohrwurm-Potenzial aus dem Jahr 2006.

In der zweiten Konzerthälfte tritt sie dann endlich mit dem heiß erwarteten Leder-Overall auf die Bühne, dem sie all die Jahre treu geblieben ist. Der Anzug steht für ihren Durchbruch in den 70ern, doch werden nun vor allem Lieder gespielt, die ihre musikalische Entwicklung ab den 90ern widerspiegeln. Dabei beweist Quatro, dass sie mehr als ein Abklatsch ihrer jüngeren Version ist.

Ein Gänsehaut-Moment

Sie interpretiert die Ballade „Can I Be Your Girl“ von 1998 als Hommage an ihren Vater. „Meine Mutter schenkte mir mein Leben“, sagt sie, „mein Vater schenkte mir die Musik“. Dazu spielt sie selbst eindrucksvoll am Keyboard und singt in einer Tonlage, die eine facettenreiche Stimme zum Vorschein bringt – ein Gänsehaut-Moment.

Auch die Titel ihres aktuellen Albums wie „No Soul/No Control“ oder „Macho Man“, das Rock ’n’ Roll mit Soul und Blues verbindet, unterstreichen ihre nunmehr bassige Stimme viel besser. „Ich bin sehr Stolz auf das neue Album, dass sogar in die Charts eingestiegen ist. Es ist ein sehr persönliches Album, das ich mit meinem Sohn geschrieben habe“, erzählt Quatro.

Sie denkt nicht an Rente

Das Publikum geht an diesem Abend glücklich nach Hause. Ein älterer Herr aus der Metal-Szene ist froh, dass er dabei war – „Ich wollte sie noch mal sehen, bevor es zu spät ist“ – und verweist auf viele alte Rocklegenden, die in den letzten Jahren von uns gegangen sind.

Suzi Quatro macht jedoch nicht den Eindruck, als müsse man sich Sorgen machen. Die energiegeladene Frau denkt nicht an Rente und ist auch nächstes Jahr wieder hier zu sehen. Dann führt sie auch das Abschlusskonzert der aktuellen Deutschland-Tour nach Leipzig: am 15. Dezember 2020 ist sie in der Arena.

Von Pauline Szyltowski