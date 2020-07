Leipzig

Mit dieser Saison endete am Theater der Jungen Welt die Intendanz von Jürgen Zielinski. Mit ihm verlässt auch der Schauspieler Sven Reese das Ensemble der Kinder- und Jugendbühne. Über 14 Jahre war er dort in über 70 Rollen zu erleben – und selbst in den kleinsten davon, fiel er auf.

Das hat auch mit der Bühnenpräsenz zu tun, wegen der Reese allein dank seines Erscheinungsbildes oft wie der Typ wirkt, der ein Stück zu hoch aufgeschossen ist für diese Welt. Wie einer, der aus ihrem Kleinklein die entscheidenden Zentimeter herausragt und sich zwischen all den Fallstricken des Daseins in einer Art akkurater Schlaksigkeit bewegt. Ein wenig fremd und mitunter auch befremdet – und genau darin ganz bei sich selbst.

Staunender Stoiker

Es ist die sehr authentisch anmutende Präsenz eines der Welt zugewandten Weltfremden, eines interessierten, manchmal auch staunenden Stoikers, die Reese auf der Bühne ausstrahlt. Mit einem Spiel, das in den besten Momenten zugleich oft auch etwas von einer (spielerischen) Selbstbeobachtung in sich trägt.

Im Gespräch erzählt Reese schnell von seiner Vorliebe für charakterlich ambivalente, schwierige Figuren. Wohl, weil er selbst nicht immer ganz einfach ist. Zumal in der künstlerischen Arbeit: „Ich bin oft zickig, fürchte ich. Und kann sehr reserviert sein, wenn im Probenprozess die Regie mit Ideen kommt, die mich nicht überzeugen. Aber man muss mich überzeugen. Und das kann manchmal dauern.“

Spielend dazugehören

Geboren wurde Reese 1976 in Stendal. Die Mutter Lehrerin, der Vater Ingenieur – es hätte also auch was Solides aus dem Jungen werden können. Nur kam da diese Theater-AG dazwischen: „Als Schüler wollte ich immer cool sein, aber zugleich fand ich die Coolen in der Schule doof. Ich war ein Einzelgänger, wollte aber trotzdem irgendwo dazu gehören. Und im Theater ging das plötzlich. Und das spielend.“

Dass dieses Spiel mehr als bloßes Hobby war, zeichnete sich bald ab. Reese wurde Dauergast im Stendaler Theater der Altmark, sah bis hin zur Operette alles, was auf dem Spielplan stand. Und wusste irgendwann: „Ich will das auch. Ich will auf die Bühne.“ Eine Bauchentscheidung, zu der die Eltern dem Sohn gleichwohl rieten, doch auch noch mal das Hirn in Gang zu setzen: „Die sagten mir: Sven, nimm Dir die Zeit, gut nachzudenken, was Du wirklich willst. Das tat ich dann auch. Und blieb bei meiner Entscheidung.“

Sadistisches Vorsprechen

Auf ein Vorsprechen an der Leipziger Schauspielschule folgte die Ablehnung. „Für Hamburg“, so Reese: „hat es dann aber gereicht.“ Mit einem Monolog aus Peter Shaffers „Equus“; einem Stück über einen Teenager, der in einem gespenstischen Anfall von Sadismus Pferden die Augen aussticht. Eine wahrlich schwierige, ambivalente Figur.

Nach dem Schauspielstudium folgten Engagements in Magdeburg, Berlin, Halle und Paderborn, bis es Reese 2006 nach Leipzig ans TdJW verschlug: „ Leipzig ist vielleicht nicht die schönste, aber in jedem Fall die angenehmste Stadt zum Leben und Arbeiten.“ Und zu arbeiten gab es genug. Allein die 300 Vorstellungen von „Emil und die Detektive“ mit Reese in der Titelrolle mögen das illustrieren. Dass der Schauspieleralltag am Kinder- und Jugendtheater oft eine kräftezehrende Ochsentour ist, änderte indes nie etwas an Reeses Grundeinstellung: „Hauptsache spielen!“

In moralischen Grauzonen

Und da eben bevorzugt schwierige, gespaltene Menschen, solche „die zwischen den Stühlen sitzen. Der Jugendliche, der seine Identität sucht. Oder Erwachsene in moralischen Grauzonen. Das sind Rollen, in denen ich immer das Gefühl habe, viel über mich selbst zu erfahren. Und ein guter Regisseur sieht da Sachen in Dir, bevor Du sie selbst siehst. Und kitzelt das raus.“

Womit man bei Jürgen Zielinski wäre: „Der hat mir immer viel Leine gelassen. Der wusste: Lass den mal suchen. Was bei den Kollegen auf der Bühne die Geduld manchmal ziemlich strapazierte.“ Reese lacht: „Ich wühl’ mich halt gern rein. Die schönste Zeit ist für mich auch deshalb die vor den szenischen Proben. Wenn ich zu Hause den Text lese und lerne. Und schaue, wie der Leben bekommt.“

Ende einer Ehe

Der Text und mit ihm diese Figuren, in denen Reese spielend aufgeht, während er sie zugleich immer auch aus leichter Distanz zu betrachten scheint. Das gilt für Shakespeares zaubermächtigen Prospero wie für den grausig grotesken Hitler aus Taboris „Mein Kampf“. Und das gilt für „Kinder des Holocaust“, dem vielleicht markantesten Projekt des TdJW unter Zielinskis Intendanz. Und für Reese eine der prägendsten Erfahrungen überhaupt, für die er – sich reinwühlend – sogar Hebräisch lernte.

Eine andere Rolle, kaum ambivalent, dafür grundsympathisch, ist die des Stadtmusikanten Miller, Vater der Luise aus „Kabale und Liebe“. Reese, der seit 2015 selbst Vater einer Tochter ist, zeigt diese Figur inmitten einer intrigant kalten Welt, anrührend tragikomisch als stoischen, warmherzigen alternden Hippie. Regie führte Jürgen Zielinski – und so mag zum Schluss die etwas pathetische Frage erlaubt sein, ob den mit diesem und Reese jetzt gar eine Ära zu Ende gehe? „Eine Ära?“ Reese lacht: „Na, was uns angeht, eher eine Ehe. Ich glaube, wir wussten immer, was wir aneinander hatten.“ Sagt er und freut sich dennoch auf seine künftige Existenz als Freier.

Von Steffen Georgi