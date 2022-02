Leipzig

Die Fronten sind verhärtet, der Ton wird rauer. In immer kürzeren Abständen brechen emotionale Debatten los. Mal geht es um das N-Wort oder das Z-Schnitzel, mal um vermeintlich geschlechtergerechte Sprache oder um die Frage, ob eine Weiße das Gedicht einer Schwarzen übersetzen darf. Ist es kulturelle Aneignung, wenn Weiße sich Afrofrisuren flechten? Liegt schon in der Frage „Wo kommst du her?“ struktureller Rassismus?

Konservative reagieren in den überdrehten Diskussionen teils mit gezielter Hassrede auf „Genderwahn“ und „Politische Korrektheit“. Linke geraten leicht ins Moralisieren und Canceln, wenn man ihre sprachlichen Tabus als abgehobene Blasiertheiten innerhalb kleiner akademischer Blasen infrage stellt. Risse tun sich auf in der Gesellschaft. Wo sind die Grenzen des Zumutbaren?

Dunkle Seite der Zivilisierung

Die Philosophin Svenja Flaßpöhler, geboren 1975 in Münster, hat sich schon in den Debatten um Sterbehilfe und die MeToo-Kampagne mit pointierten Stellungnahmen zu Wort gemeldet. In ihrem Buch „Sensibel“ leuchtet die Chefredakteurin des „Philosophie Magazins“ jetzt die verschiedenen Facetten der neuen Empfindsamkeit aus.

Dabei sieht sie die wachsende Sensibilität gegenüber Diskriminierungen als zivilisatorische Errungenschaft: Empathie und Rücksichtnahme würden durch sie deutlich vorangebracht. Einerseits. Andererseits könne die Empfindsamkeit aber eben auch die Fragmentierung der Gesellschaft vorantreiben. „Die zunehmende Zivilisierung hat eine dunkle Seite“, schreibt sie.

Flaßpöhlers Parforceritt durch die Philosophiegeschichte

Eindringlich warnt sie vor einer Verabsolutierung der Identitätspolitik und einem Verlust an Freiheit durch überbordende individuelle Empfindlichkeit: „Der Mensch droht zu einer offenen Wunde zu werden, die vor jedem Infektionsrisiko zu schützen ist. Der Ruf nach institutioneller und staatlicher Kontrolle wird entsprechend lauter.“

Flaßpöhler unternimmt bei ihrer Ergründung des Phänomens der Sensibilität einen Parforceritt durch die Philosophiegeschichte. Sie zitiert Nietzsche und Lévinas, Hume, Kant und Rousseau, der eine Art Hohepriester der Empfindsamkeit war und seinen persönlichen Safe Space in der Idylle des Landlebens suchte. Ihre Analyse der Problematik ist dabei meist klug und kurzweilig – doch nicht immer hat sie überzeugende Lösungen, um die emotionalen Debatten zu entschärfen.

Empfindsam wie de Sade

Dass Empathie noch lange nicht gleichbedeutend ist mit humanitärem Fortschritt, zeigt die Autorin am Beispiel der Gewaltfantasien des Marquis de Sade. Sensibilität kann als bloßes Wissen um die verletzbaren Punkte des Gegenübers auch ein zerstörerisches Potenzial entfalten. Dieses zeige sich auch, wenn man Menschen regelrecht in Opferpositionen gefangen halte, paternalistisch für sie spreche oder an ihrer statt festlegt, durch welche Begriffe sie sich diskriminiert fühlen sollen.

Überhaupt warnt Flaßpöhler vor der inflationären Verwendung von Begriffen wie „Opfer“ oder „Trauma“. Es sei „regelrecht verführerisch, die eigene Geschichte als reine Opfergeschichte zu erzählen“, schreibt sie. „Wer Opfer ist, ist unschuldig und kann auch finanzielle Ansprüche geltend machen.“

Ein Wort wird Instrument des Widerstands

In Sachen Sprachsensibilität zeigt sie, dass Jacques Derrida, Judith Butler und die poststrukturalistische Schule sich eigentlich gegen die grassierende Tabuisierung bestimmter Begriffe wenden. Ein Musterbeispiel für gelungenen Sprachwandel sieht sie hingegen im Begriff „schwul“. Die Homosexuellenbewegung hatte das lange nur abwertend verwendete Wort selbstbewusst gekapert. „Das Wort, das verwundet, wird in der neuen Anwendung, die sein früheres Wirkungsgebiet zerstört, zum Instrument des Widerstands“, schreibt sie. Aber will man einer drangsalierten Minderheit von außen wirklich zuraten, jedes Schimpfwort frohgemut zur Selbstbezeichnung umzufunktionieren?

Als eine Art Konstante in der Geschichte der Sensibilität hat Flaßpöhler das „Tocqueville-Paradox“ ausgemacht. Alexis de Tocqueville beschrieb im 19. Jahrhundert die Demokratie in Amerika. Dabei fiel ihm auf, dass mit dem Wachsen gesellschaftlicher Gleichberechtigung zugleich auch die Empfindlichkeit für die noch verbliebenen Differenzen wuchs.

Eine Sensibilität gebiert die nächste

Was bedeutet es für den Umgang mit benachteiligten Gruppen, wenn – frei nach Tocqueville – jede Sensibilität neue Sensibilitäten gebiert? Wird jede Rücksichtnahme sinnlos, wenn ihr nur die Pflicht zu einer weiteren Rücksichtnahme folgt? So weit geht Flaßpöhler nicht. „Die zeitgenössische Sprachempfindlichkeit als mimosenhaftes ,Mimimi‘ abzutun, greift entschieden zu kurz“, schreibt sie. Doch könne Sensibilität auch in Regressivität umschlagen, wenn sie verabsolutiert wird: „Gemeinsames politisches Handeln und Debattieren werden schwer, wenn Menschen zu stark ausgeprägte Sensibilitäten entwickeln.“ Um eine Gesellschaft gerechter zu machen, dürften Menschen sich nicht in ihren Partikularinteressen einschließen.

Als Gegenstück zur Sensibilität nimmt Flaßpöhler die Resilienz in den Blick. Zu oft werde diese als kalte Verpanzerung abgetan, die unfähig zu Solidarität und Empathie mache. In ihren Augen ist die Resilienz jedoch vielmehr die Schwester der Sensibilität; beide gehören zusammen.

An dieser Stelle hätte die Autorin ruhig noch etwas konkreter machen können, wie sie sich das Korrektiv der beiden Größen vorstellt. Und wer wann bei wem Ansprüche auf Sensibilität oder Resilienz anmahnen darf. Wo die Grenzen des Zumutbaren verlaufen, klärt Svenja Flaßpöhler nicht abschließend. Trotzdem ist ihr Buch kein schlechter Begleiter bei der Suche nach diesen Grenzen.

Info: Im Rahmen der Dresdner Reden spricht Svenja Flaßpöhler über „Erkenntnislust“: am 27. Februar, 11 Uhr, Schauspielhaus. Zum Nachhören: staatsschauspiel-dresden.de

Svenja Flaßpöhler: Sensibel. Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Klett-Cotta; 240 Seiten, 20 Euro Quelle: Klett-Cotta

Von Simon Benne