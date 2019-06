Leipzig

Bachs "Matthäus-Passion" ist mehr als eine Meditation zur Leidensgeschichte Jesu: Es geht direkt um uns zum Zeitpunkt des Erlebens. Das ist der überzeitliche Aspekt von Bachs Passionsoratorium, in dem der Vortrag dialogisierter Evangelienberichte durch Kommentare und Affekte eine emotionale Verdichtung erfährt. Daher versuchen sich seit einigen Jahrzehnten immer wieder Interpreten an der szenischen Einrichtung der Matthäuspassion.

Konzentration und Energie

John Neumeiers nach der Uraufführung 1981 erst als kühl und formal kritisierte Tanz-Adaption ist inzwischen ein Klassiker des Hamburger Balletts. Selbst wenn der in großer Besetzung aus Bonn angerückte Kammerchor Vox Bona und die beiden Orchestergruppen von BonnBarock mit wenigen Ausnahmen in schlichter schwarzer statt heller Kleidung stecken, fühlt man sich mehrfach an diesem Abend an die Neumeiers Pioniertat erinnert. Vor allem, weil Gregor Horres’ und Stephanie Kochs zum ersten Mal 2017 in Bonn gezeigte und kurz vor dem Leipziger Gastspiel in der Peterskirche zweimal dort wiederholte Inszenierung sich wie die Hamburger Produktion durch messerscharfe Konzentration, geballte innere Energie und emotionales Leuchten auszeichnet. Am Ende haben viele Zuschauer feuchte Augen. Und es gibt bewegte, lange Ovationen.

Sensationeller Evangelist

Ein Mann sitzt an einem Tisch. Ein anderer nähert sich ihm, küsst ihn verstohlen auf den kahlen Kopf. Zwei Ordnungshüter nähern sich beiläufig und führen den durch diese Liebkosung Gebranntmarkten ab. Erste Akkorde setzen ein. Die Solisten haben, angeführt vom sensationellen und fast schon im jugendlichen Heldenfach angekommenen Evangelisten Sebastian Kohlhepp, keine festen Rollen. Der eine Bass (Georgios Iatrou in den Partien der Verräter Petrus und Judas) will nicht ganz zu den Anderen passen. Erik Sohn singt den Jesus-Part erst von der dunklen Empore und übernimmt dann ungewöhnlicherweise auch die letzte Bassarie.

Soziale Mechanismen

Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um soziale Mechanismen. Der Chor, erstaunlich sicher und tatsächlich wie alle Solisten den umfangreichen Part von der ersten bis zur letzten Note auswendig singend, sitzt im langen Prolog während des Einlasses scherzend, spielend, flirtend zusammen. Freispruch für Jesus fordernde Demonstranten werden später zur aggressiven und höhnischen, aber nicht schadenfrohen Meute. In den Soloszenen und kollektiven Begegnungen ringen die Figuren um Achtung, Erkenntnis, Handlungsvermögen. Man sieht viele kleine Tragödien und Missverständnisse durch Zaudern oder Unsicherheit, Herdentrieb in unpassenden Momenten.

Von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens

Es gibt keine Kreuzigungsszene. Denn hier ist die Matthäus-Passion eine Darstellung vor allem der Unzulänglichkeit des menschlichen Strebens. Das von schädlichem Überdruck freie Spiel des 1987 gegründeten Ensembles steigert sich durch die klare Choreographie von Horres und Koch noch mehr. Der Kinderchor der Oper Leipzig (Leitung: Sophie Bauer) singt aus dem Off. Der Chor beginnt im Publikum singend, und im Hauptschiff kommt es auch durch die räumliche Weite zu starken Wirkungen, weil man von jedem Platz anders sieht und hört.

Direkt ins Herz

Ohne intensive musikalische Realisierung verpufft jeder Inszenierungsversuch an einem Oratorium. Hinsichtlich Stilsicherheit, stimmige Proportionen der emotionalen Durchdringung und einer sensitiven Inbrunst kann sich diese „ Matthäuspassion“ mit den besten Beiträgen des Bachfestes 2019 messen. Karin Freist-Wissing muss aus der Mitte der Zuschauer dirigierend nur regulierende Zeichen geben, alles andere wurde während der Proben erledigt. Die kräftigen und dabei so anrührenden Sängerinnen Theresa Nelles (Sopran) und Charlotte Quadt (Alt), der Tenor Henning Jendritza und Andreas Petermeier als Pilatus verfügen wie der Chor und das Orchester über beeindruckende Fertigkeiten der Bach-Interpretation. Am Ende sitzt der Evangelist allein vor einem roten Buch. Das Evangelium vom verlorenen Kampf gegen das bessere Wollen? Diese Matthäuspassion von Vox Bona und BonnBarock trifft impulsiv und kantabel direkt ins Herz.

Von Roland H. Dippel