Es war das letzte „Literarische Quartett“ in diesem Jahr, und die Sendezeit der Ausstrahlung (Freitag, 23.30 Uhr, ZDF) bleibt eine Frechheit. Aber es gibt ja die Mediathek, so dass, wer will, noch in die Buchhandlung eilen kann, sollte eines der vorgestellten Bücher überzeugt haben. Das ist durchaus möglich und nützlich so kurz vor der Geschenkeübergabe. Oder wie Gastgeberin Thea Dorn es formuliert: „ Weihnachten steht vor der Tür, und wir wissen nicht so genau, ob wir es reinlassen dürfen – und wenn ja: wie viele.“

An ihrer Seite sitzen „unerschrocken und auf Abstand“ die Kabarettistin und Romanautorin („Omama“) Lisa Eckhart, Ex-Tennisprofi, Moderatorin und Romanautorin („Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“) Andrea Petkovic sowie der Schauspieler, Präsident der Deutschen Filmakademie und fast schon Quartett-Stammgast Ulrich Matthes.

„Ach Gott, Herr Matthes “

Die Bücher, die sie vorstellen und mit steigender Erregung mal mehr, mal weniger diskutieren, sind: Michel Houellebecqs Interventionen „Ein bisschen schlechter“ (Dumont) sowie die Romane „Schau mich an“ von Elif Shafaks ( Kein & Aber), „Die Stille“ von Don DeLillo ( Kiepenheuer & Witsch) und „Es wird wieder Tag“ von Minka Pradelski ( Frankfurter Verlagsanstalt).

Natürlich ist diese Edition des „Literarischen Quartetts“ mit dem Original (1988–2001) nicht vergleichbar. Doch wie Ulrich Matthes sogar noch in Dorns Abmoderation („... uns geht es eigentlich prächtig ...“) widerspricht („Nein, das auch nicht.“) führt zum beinahe händeringenden „Ach Gott, Herr Matthes“ und seiner Hoffnung „Das wird ja rausgeschnitten“. Das wiederum provoziert die Überlegung, ob tatsächlich hinterher etwas fehlen könnte in diesem knapp einstündigen Zusammenschnitt.

Moralisches Bewusstsein

Auf jeden Fall fehlt Zeit, denn die reicht nicht, um sich auseinanderzusetzen mit den gesammelten Essays und Gesprächen des französischen Provokateurs, die Lisa Eckhart vorstellt mit der Empfehlung, wer Houellebecq kenne und schätze, finde ihn hier auch wieder: „Er schimpft auf den Individualismus, den Liberalismus, auch das Rauchverbot“.

Interessant sei das Buch vor allem für jene, „denen die Romane zu nihilistisch, zu düster, vielleicht zu pervers“ sind. Sie attestiert dem Autor „ein tiefes moralisches Bewusstsein und keinerlei Lust zu moralisieren“. Das sei „etwas Extraordinäres heutzutage, wo es sich bei Künstlern meist umgekehrt verhält“.

Opulenz und Raffinesse

Zwar findet Matthes in diesem Buch einen eher reaktionären Autor und empfiehlt vielmehr dessen Romane, doch gehen Dorn und Petkovic d’accord, und letztendlich wächst daraus fast ein Gespräch über Fundamentalismus und Meinungsfreiheit, wäre nach einer Viertelstunde nicht schon das von Matthes mitgebrachte „Schau mich an“ zu loben für Opulenz und Raffinesse.

Hier, gesteht Petkovic, hat sie „total die Poesie der Sprache gepackt“. Dorn würdigt Fabulierlust und den Übersetzer Gerhard Meier. Eckhart sagt, dass der Roman Empathie erzeuge, indem er wenig Empathie zeige für die sehr dicke Frau, die mit einem sehr kleinen Mann ein sehr ungewöhnliches Paar bildet.

Vorwurf der Betulichkeit

Die Paare in Don DeLillos schmalem Roman (deutsch von Frank Heibert) hingegen sind aus ihrer Sicht schon vor dem eigentlichen Ereignis, im Jahr 2022 werden plötzlich sämtliche Bildschirme schwarz, „unrettbar“. Das Buch werde zum Vergnügen, wenn man es als absurdes Theater lese. Petkovic verteidigt ihren Kandidaten mit fröhlichem Charme.

Das will Dorn in ihrer Schlussrunde nicht gelingen, wenn „Es wird wieder Tag“ über den Überlebenskampf zweier polnischer Juden während des Holocaust nicht nur bei Matthes auf Kritik stößt, der vom Vorwurf der Betulichkeit nicht abrückt. Kaum Krawall also um viel Kritik an lohnenden Lektüren.

