Staatsanwalt Iwanow schloss Ende Mai 1959 die Untersuchungs-Akte. Unbekannte Naturgewalt hieß sein mageres Ermittlungs-Ergebnis. Das erklärte nichts. Woran also starben die neun Wanderer, sieben Männer, zwei Frauen, im eisig kalten Ural in der Nacht des 1. Februar 1959?

Die Fragezeichen wuchsen über die Jahrzehnte, die Erklärungen hielten kräftig mit – bis in die dünne Luft fantastischer Erzählungen: Yetis, Feuerbälle von Militärtests, rasende Kugelblitze, mörderische Mansen (Volksgruppe, die in der Gegend zu Hause ist), eine Spezialeinheit, die Gulag-Flüchtlinge jagte und sich in der Dunkelheit irrte. Oder war es eine ganz normale Lawine?

Anfang des Jahres boten erneut zwei Forscher in „Communication Earth and Environment“ diese Lösung an: Anhaltend starke Fallwinde lösten nach neun Stunden unverhofft eine verzögerte Lawine mit harten Schneeblöcken aus, die das Zelt mit der Gruppe traf. Die hätten die Seite mit Messern aufgeschlitzt und seien in heller Panik bergab geflohen.

Die Mysterien beginnen am 1. Februar

„Djatlow-Pass - Tod im Schnee“: Die Gruppe der Wanderer unterwegs zum Berg Otorten, 350 Kilometer nördlich von Swetdlowsk (Jekaterinburg) - die Tour endete am Cholat Sjachl. Quelle: fox

Diese Version zeigt auch, mysthisch umrankt, minutiös und akribisch in den Sterbeumständen, die erstklassige russische TV-Serie „Djatlow-Pass – Tod im Schnee“ bei Fox (Sky-Plattform). Allerdings lassen beide Versuche einer Lösung des Rätsels all die Ungereimtheiten und Unerklärlichkeiten beiseite, die „eines der letzten Geheimnisse des Kalten Krieges“ (Alexej Rakitin, Autor und Fallforscher) umgeben.

Das passierte zwischen Januar und Mai 1959: Am 23. Januar fuhren zehn erfahrene Skiwanderer, in der Mehrzahl Studenten, mit dem Zug von Swerdlowsk nach Iwdel, ab 24. ging es über eine Siedlung von Waldarbeitern und einen Ex-Gulag-Bergwerksflecken (verlassen und verfallen) in die Wälder des Ural. Am 31. Januar erreichten neun (einer reiste erkrankt zurück) das Gebirge. Am Nachmittag des 1. Februar tragen sie auf einer ebenen Fläche am Cholat Sjachl (Toter Berg) Schnee ab und stellen das Zelt auf. Die Mysterien beginnen.

Irgendwann später fühlen sich alle plötzlich bedroht und verlassen bei Minusgraden und frostigen Winden in chaotischer Eile die Unterkunft. Ohne Watte- und Windjacken, ohne Stiefel (die meisten) und in Socken (die meisten), ohne Kopfbedeckung (fast alle), manche haben Pullover und Westen an, andere nur Hemden, Trikots und Unterhosen.

Am 26. Februar entdeckt ein Suchtrupp erst das eingefallene Zelt unter 20 Zentimeter Schnee, dann zwei Tote, 1500 Meter vom Zelt entfernt, an einer Zeder, an der sie ein Feuer entfacht hatten. Am nächsten Tag wird, bergauf, Igor Djatlow, Leiter der Gruppe, und das erste Mädchen gefunden. Am 5. März folgt Rustem Slobodin, der dem Zelt am nächsten liegt, mit einem Riss im Schläfenbein – von einer stumpfen Waffe. Sagt der Obduktionsbericht. Betäubt fiel der 23-Jährige in den Schnee und erfror.

Gerichtsmediziner entdeckt verdächtige Wunde

„Djatlow-Pass -Tod im Schnee“: Die Wanderer tragen am Cholat Sjachl den Schnee ab, um ihr Zelt, vom eisigen Wind geschützt, aufzustellen - in der Nacht des 1. Februar 1959 verlassen sie in Panik und bei heftigen Minusgraden, unzureichend bekleidet, die schützende Unterkunft. Quelle: Fox/Sky

Erst am 4. Mai stoßen Suchtrupps in einer Schlucht, 50 Meter abseits der Zeder, auf vier Tote. Bei Ljudmila Dubinina sind beidseitig viele Rippen gebrochen (Zunge und Mundboden fehlen), bei Semjon Solotarjow, dem 38-jährigen Kriegsteilnehmer, rechte Rippen. Bei Alexander Kolewatow fand der Gerichtsmediziner eine verdächtige Wunde hinter dem rechten Ohr, bei Nikolai Thibeaux-Brignolle eine tödliche Schädelverletzung. Dazu kommen, quer durch die Gruppe, Hautabschürfungen, Blutergüsse, Brandwunden, Schwellungen, akribisch in den Protokollen des Gerichtsmediziners notiert.

Merkwürdig ist das Gutachten eines radiologischen Instituts, das auf zwei Pullovern und einer Hose radioaktive Spuren fand. Weshalb es überhaupt in Auftrag gegeben wurde, ist so rätselhaft wie sein Fehlen in der Ermittlungsakte – wie Alexej Rakitin schreibt. Der Autor stellt die steile These auf, dass der Tod der neun auf eine missglückte „kontrollierte Lieferung“ des KGB an die CIA zurückzuführen ist, also eine Finte in Zeiten gegenseitiger Atomspionage. Wozu die seltsame Biografie von Semjon Solotarjow passen würde (in der Fernseh-Serie ist er ein KGBler und bewaffnet). Es war (Rakitin) Folter und Mord.

Alexej Rakitin hält ein Lawine für ausgeschlossen

Der 24-jährige Georgi Kriwonitschenko, der spärlich bekleidet unter der Zeder lag, hatte eine große Nähe zur Atomindustrie. Er arbeitete 1959 als Bauleiter in der konsequent abgeriegelten Stadt Tscheljabinsk-40, Produktionsort von waffenfähigem Plutonium im Ural. Am 29. September 1957 erlebte er den Kyschtym-Unfall (chemische Explosion in einem Tank für radioaktive Abfälle), der eine verseuchte 300-Kilometer-Spur durch den Ost-Ural zog, und war an der Aufräumung beteiligt. Doch wie er – möglicherweise – radioaktiv kontaminierte Kleidung aus der hermetisch abgeschotteten Stadt bringen konnte, bleibt ein Geheimnis.

So scheint der Jubel um die Lawinen-Lösung, der bereits russische Behörden 2019 nach erneuten Nachforschungen folgten, wohl verfrüht. Zwei Fotoapparate bleiben ebenso verschwunden wie ein Film aus Igor Djatlows Kamera. Ob die gefundenen Tagebücher komplett sind, ist ungewiss. Zumal an den Fundorten der Toten vom Staatsanwalt unfassbar schlampig gearbeitet wurde. Alexej Rakitin hält von einer Lawine gar nichts. Der Hang am Cholat Sjachl hätte zehn bis zwölf, stellenweise 20 Grad Neigung – viel zu wenig für einen Schnee-Abgang.

