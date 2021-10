Leipzig

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Naja, was der Volksmund eben so dahersagt. Kannte halt das Fernsehen noch nicht. Wenn es dort golden wird, heißt das Tonstörung. Die macht ärgerlich, unruhig und abschaltwillig. Was gegen alle Natur des Mediums ist. „Für das Fernsehen kommt es einzig und allein darauf an, dass die Leute zusehen, deshalb heißt es ja auch Fernsehen“, notierte der Medienwissenschaftler Neil Postman. Aber der war ja TV-Verächter, Kulturpessimist und Bücherfreund.

Wer das alles nicht ist, der liebt den TV-Talk. Also das Reden um neue CDs und Erinnerungen, Anekdoten und Begebenheiten, Berufs-Pläne und Weltsichten. Dazu braucht man Moderatoren, die beliebt sind, und Gesichter, die nicht sofort Zappen auslösen, die Charme aussenden – und amüsant plaudern können. Tischen sie Probleme auf, wird’s allerdings problematisch. „Denken kommt auf dem Bildschirm nicht gut an ... Es gibt dabei nicht viel zu sehen“, stellte ironisch Neil Postman fest.

Goldene Zeit mit perfektem Trio

Der war New Yorker, schaltete also weit entfernt von Leipzig, Dresden, Berlin den Fernseher ein. Der TV-Talk allerdings, der gehört nicht nur dort, sondern auch in unserer Region eine gefühlte Ewigkeit zum Sender-Alltag. Die mitteldeutsche Dreiländeranstalt öffnete am 3. Januar 1992 den MDR-Club und erfand 1994 das „Riverboat“.

Das war tatsächlich ein Elbkahn, lag in Dresden, hieß Florentina und hatte ein ziemlich enges, heißes Studio. 2000 wurde das Plauderboot in die Media City Leipzig überführt, war kein Schiff mehr, hieß aber immer noch „Riverboat“. Was 2003 für fünf Jahre stimmig gemacht wurde – am Heine-Kanal in Plagwitz.

Dann ging es zurück in die Media City, in ein geräumiges Studio. Da war die goldene Zeit mit dem perfekten Trio Hofer, Fisher, Kachelmann schon vorbei. Jan Hofer und Jörg Kachelmann, der zweimal ging und wiederkam, blieben an Bord, Kim Fisher war ausgemustert worden – und kehrte erst 2014 zurück. Da jedoch waren die anderen beiden weg. Die Startjahre kamen wieder: jede Menge Moderatorenwechsel, nicht jeder besonders glücklich. Bis Jörg Kachelmann im Januar 2019 das dritte Mal kam. Quote und Marktanteile kletterten, wenn auch nicht auf jene Höhen um die 40 Prozent, die mal üblich waren. Aber 20 Prozent stabil in diesen anderen, digitalen Zeiten ist nicht wenig.

Wechselnde Blickwinkel, Stärkung der Tradition

Doch Zeiten ändern sich. Auch für Fernseh-Formate. Wie hält man dagegen? Durch Kooperation. Als Beispiel für die ganze, seit Urzeiten nicht gerade wendige ARD. So machen es nun MDR und RBB vor. Die Sachsen und die Preußen – endlich mal eine Allianz, die leuchtet. Der ORB/RBB, der mit seinen Talks (von Babelsberg Live bis Abendshow) nie viel Erfolg einfuhr, macht gemeinsame Sache mit einem Erfolgstalk. Kim Fisher in Berlin (mit Bestseller-Autor Sebastian Fitzek) – und Kim Fisher in Leipzig (mit Kachelmann) im wöchentlichen Wechsel. Das soll wechselnde Blickwinkel und Gäste (RBB-Intendantin Patricia Schlesinger) und eine Stärkung der Traditionsmarke „Riverboat“ (MDR-Intendantin Karola Wille) bringen.

Kann gutgehen, muss aber nicht. Die letzte Kooperation der beiden Sender endete mit einem Aus: Das Filmmagazin „Kino Royal“ wurde bei MDR und RBB entsorgt. Kein gutes Omen. Auch wenn nun aus dem Süden Hilfe der Erfolgreichen für den Big City Kanal kommt.

Talkrunden sind viel Biolek und ein bisschen Gaus

Kim Fisher hatte Sebastian Fitzek als Neuen vorgeschlagen. Das kam an, auch bei Fitzek. „Je leichter es aussieht, desto intensiver muss man sich vorbereiten“, sagt er, „bisher war ich nur Gast in Talkshows, nun probiere ich aus, ob ich’s kann.“ Er kann, wenigstens, Geschichten gut erzählen. Und nicht nur bei jenen, die er schreibt. Jörg Kachelmann ist erleichtert, dass nicht ein „junger Schönling“ die Erinnerung an die besten „Riverboat“-Jahre zerstört. Ist nun also ein neues Trio triumphale des Talks gefunden? Womöglich ein Aufbruch in neue Einschalt-Dimensionen? Zunächst mal kann man die Seher von MDR und ORB zusammenzählen. Macht sich gut.

Gibt es ein Geheimnis hinter einem Talk, der gesehen, und jenen, die ignoriert werden? Neil Postman: „In einer Fernsehkultur brauchen die Menschen für das Ohr ebenso wie fürs Auge eine Sprache, die schlicht und einfach ist.“ Ist bitter und sarkastisch gemeint, trifft es aber. Bei den Gesprächen, die einst Günter Gaus führte, schnalzen viele noch heute mit der Zunge, während beim Gedenken an Biolek sich vor allem an das Hüsteln erinnert wird – und die Fragen, die keine waren. Da wird dann intelligenter, hintergründiger Dialog gegen süffiges Plaudern gesetzt. Gerecht ist das sicher nicht.

Talkrunden sind viel Biolek und ein bisschen Gaus. Da muss man dann aber etwas Glück haben. Eine erfolgreiche Fernseh-Sendung ist – notierte Neil Postman – „Applaus, nicht Nachdenklichkeit“. Es soll aber schon vorgekommen sein, dass es anders gehalten wird. Hoffnung soll ja immer das Letzte sein, von dem man schweigend Abschied nimmt.

Von Norbert Wehrstedt