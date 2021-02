Tanz, Spiel, Eiseskälte: Gelungene Show-Premiere von Weber und Company

Leipzig

Drückt man in Musikportalen die Taste „Shuffle Play“, spielt das Programm eine Zufallsauswahl ohne Wiederholungen ab. Hört ein Steptänzer einen Shuffle-Rhythmus, fängt er wahrscheinlich an zu tanzen. Und so hält das Format „Late Night Shuffle“ der Sebastian Weber Dance Company, was der Titel verspricht: einen Wechsel aus Steptanz, Gesprächen und Unterhaltung. Die Premiere war am Wochenende.

Startet man den Online-Stream, holt man erst eine knappe Stunde später, am Ende des Programms, wieder bewusst Atem. Los geht es mit Sängerin Carolin Masur als Moderatorin, die durch das publikumsleere Lofft führt. Wer am eigenen Bildschirm noch nicht in den Vollbildmodus geschaltet hat, liest im Chat Wortmeldungen – aus Schweden und Berlin, Belgien und Spanien. Weber und Company werden international geschätzt.

Auf Plaudern folgt Tanz

Auf ein kurzes Geplauder mit Company-Gründer Sebastian Weber auf dem Sofa folgt die erste Tanzeinlage. Weiter geht es mit einem Dinner, bei dem zwei Ensemblemitglieder die Hände ihrer am Tisch sitzenden Kollegen blind führen. Nicht neu, aber unterhaltsam.

Es folgen stets hochpräzise Choreographien und sprudelnde Improvisationen. Während Spiele und Gespräche live stattfinden, laufen die im Vorhinein aufgezeichneten Tänze als Einspieler ab. So ist das Programm bis zum Rand gefüllt, ohne dass sich die einzelnen Teile bedrängen. Das Format ist binnen einer Woche entstanden. Es dient als Ersatz für das coronabedingt abgesagte Stück „Touch“, ein barfüßiger Steptanz

Eiskaltes Wasser

Der witzigste Abschnitt: Sebastian Weber muss die Tänzerinnen und Tänzer an ihren Schrittfolgen erkennen. „Dancer in the Dark“ ist inspiriert von der Herausforderung, sich hinter der Bühne im Dunkeln mit klappernden Steptanz-Schuhen leise umzuziehen. Hier passiert das sogar barfuß. Zwei der drei Ensemblemitglieder erkennt Weber – und wird trotzdem mit eiskaltem Wasser bekübelt. Eine Anspielung auf die auf die Icebucket-Challenge vom Sommer 2014.

Alle Tanzeinlagen stammen aus dem Repertoire des Ensembles. In „Late Night Shuffle“ wird gezeigt, was in verkleinerter Besetzung machbar ist, denn zwei Tänzerinnen sitzen wegen der Reisebeschränkungen in London und Oslo fest.

Kurzfilm-Erfahrung spürbar

Die Mischung aus Gesprächen, Spielen und Tänzen bietet dem Zuschauer vor dem Bildschirm Einblicke jenseits der fertigen Choreographie und Abwechslung. Bei der Konzeption kam dem Ensemble seine preisgekrönte Kurzfilm-Erfahrung zu Gute. Nicht die Tanzeinlagen sind an die Kamera angepasst, sondern die Kameraperspektive an die Tänze.

Das Publikum zu Hause lässt sich also nicht nur auf die tänzerische Choreographie ein, sondern auch auf die Kameraführung durch das Stück, ganz im Sinne des „Shuffle Play.“ Zur Belohnung schicken Zuschauerinnen und Zuschauer Herzen, applaudierende Hände und Blumen über den Bildschirm.

Weitere Termine von „Late Night Shuffle“ mit wechselnden Moderatoren sind in der Planung. Infos gibt’s auf der Seite www.sebastianweber.de.

Von Nadja Häse