Tanz, Technologie und ein Hauch Wahnsinn: Theater-Festival geht erfolgreich zu Ende

Leipzig

Mit dem traditionell bis in die Nacht getanzten Wettbewerb „Das beste deutsche Tanzsolo“ und der zuvor gezeigten, für das Festival zusammengestellten „Soirée Preljocaj“ des Franzosen Angelin Preljocaj ist die 29. Euro-Scene Leipzig am 10. November zu Ende gegangen. Ein Tanz- und Theaterfestival in gewohnter Genre-Breite. „Es liegt mir am Herzen, für das Leipziger Publikum eine Vielfalt herzustellen“, sagt Festival-Direktorin Ann-Elisabeth Wolff. Was der Euro-Scene konstant hohe Auslastungszahlen beschert. Mit 94,4 Prozent Auslastung bewegt sich die 29. Auflage etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Ohne Rahmenprogramm kamen zu neun Gastspielen und dem Wettbewerb rund 5400 Besucher.

Als Festival-Höhepunkt sticht Cristiana Morgantis von heiterer Selbstironie durchdrungenes poetisches Selbstporträt „Jessica and me“ heraus. Ein Solo, in das Morganti für die Euro-Scene erstmals deutsche Sprechpassagen einbaut. Und das hinreißende Seitenhiebe auf das gern blasierte Selbstverständnis der Kunstform Tanz zeigt. So erzählt Morganti in zauberhafter Leichtigkeit mit eindrucksvollen Bildern und voller Humor von Tänzerinnen-Träumen der Jugend, der Arbeit mit Pina Bausch und vom Altern und dem Verschleiß.

Das erzählerische, multimedial gefällig inszenierte „ Lackballett“ des Theaters der Klänge nach Oskar Schlemmer hätte im Theater der Jungen Welt wohl auch ein weiteres Mal ausverkauft werden können.

Als Glücksgriff entpuppte sich die an fünf Tagen durchlaufende Virtual-Reality-Performance „VR_I“, die jeweils fünf Zuschauer per 3D-Brille mit verblüffenden Seheindrücken in eine virtuelle Welt katapultiert. „VR_I“ wurde erstmals in Deutschland, das in Sachen digitaler Entwicklung insgesamt als schlafmützig gilt, gezeigt. Obwohl das 2017 produzierte Stück nicht den aktuellen Stand der technischen Entwicklung spiegelt, gibt es tiefe Einblick in den Möglichkeitsraum digitaler Technik für die darstellende Kunst.

Dagegen blieb die Festival-Eröffnung „Am Königsweg“ hinter den Erwartungen zurück. Ein Jelinek-Stück inszeniert von Nikolaus Habjan, der bei seinen Euro-Scene-Auftritten 2016 und 2018 gefeiert wurde. „Es war mir wichtig, dass das Leipziger Publikum auch seine Arbeit als Regisseur verfolgen kann“, sagt Festival-Direktorin Ann-Elisabeth Wolff. Im kommenden Jahr wird Habjan wieder als Darsteller auf der Bühne stehen.

Am Schluss-Wochenende traf das Tanzstück „Pierre et le loup“ der Compagnie (1)Promptu in der Schaubühne mit einer tollpatschigen Ente Kinderhumor.

Im Lofft bedauerte sich die Performerin Dragana Bulut in „Happyology“ selbst. Äußerst niedergeschlagen, weil sie es nicht geschafft habe, ein Stück zu inszenieren. Der Druck war zu groß. „Ich fühle mich verantwortlich für das Publikum“ sagt sie, deshalb sei sie dennoch anwesend.

„Happyology“ beginnt als eine dieser Performances, die eine Darstellerin mit Schein-Authentizität auflädt. Dann treten der Life-Coach auf und die Glückspredigerin, um Bulut zurück in die Spur zu bringen. Und mit ihr das Publikum im dezenten Mitmachformat mit populär-wissenschaftlicher Unterfütterung. Was zunächst durchschaubar wirkt. Dann aber kluge, überraschende Brechungen erfährt – bis zum pointiert auf die Spitze getriebenen Finale, wenn die Glücksindustrie im Schwarzlicht-Effekt eindrucksvoll ihre Zombie-Fratze zeigt.

Etwas ausgepult wirkt hingegen, was das Moving Music Theatre aus Bitola in ihrer Mono-Oper aus Nikolai Gogols „Tagebuch eines Wahnsinnigen“ macht. Einer der groteskesten und sardonischsten Texte der Weltliteratur. 1835 verfasst und vom Wesenszug des „Kafkaesken“ durchdrungen – lange vor Kafka.

Unter der Regie Marjan Necaks (auch für Konzeption und Komposition verantwortlich), gibt Ozren Grabaric den armen Popristschin. Ein Kauz, der aus seinem Dasein als Behördenmitarbeiter in das schwarze Loch des Wahnsinns taumelt – und mit ihm der Text, der aus der Perspektive des Wahnsinns reflektiert.

Den „Tagebuch“-Bühnenadaptionen fügt Necaks Inszenierung nichts wesentlich Originelles hinzu. Außer, dass der Text hier als Libretto in einer Komposition erklingt, die den Anflug zum musicalhaften Gestus nicht scheut. Und die wohl auch deshalb keinen Zugang findet, diese tragikomische Wahrnehmungs-Deformation Popristschins hörbar werden zu lassen. Es ist musikalisch ein recht schlicht strukturierter Wahnsinn, der hier waltet. Daran ändern weder die Handlung visuell aufpäppelnde Video-Spielereien, noch Grabarics durchaus respektable Performance etwas.

Wolff, seit 1993 Festival-Direktorin, gibt die Leitung nach der kommenden Euro-Scene vom 3. bis 8. November 2020 ab. Ob schon etwas Wehmut mitschwingt in diesen Tagen, wurde Sie am Samstagabend gefragt. Wolff: „Nein, warum?“ Weil es jetzt in die letzte Festivalvorbereitung geht. Wolff: „Aber doch erst am Montag.“

Von Steffen Georgi und Dimo Rieß