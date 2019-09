Tanz der Toten im Krystallpalast-Varieté

Leipzig

Der Tod kann eine Party sein. Dieser am Dienstagabend im Krystallpalast-Varietégehauchte Slogan trifft derzeit häufig zu: Seit gut anderthalb Wochen steht Leipzig ganz im Zeichen des Lebensendes, bunt und vielfältig geht das Endlichkeitsfestival „Stadt der Sterblichen“ noch bis Ende September weiter.

Als hätten die Macher eine bisher irrtümlich verschlossene Tür geöffnet, haben Tod und Sterben hier so gar nichts von ihrem Ruf des verdrängten Tabus. Gut besuchte Veranstaltungen beleuchten in oft respektvoll entspannter und nicht selten unterhaltsamer Atmosphäre das Thema offen von verschiedenen Seiten.

Bunt wie sonst nie präsentiert sich der Tod auch am Mexikanischen „Día de los Muertos“. Einmal im Jahr, so sagt man, kehren die Toten zu den Lebenden zurück, um mit ihnen zu feiern. Quasi zum Bergfest und als einen der Höhepunkte des Festivals hat sich die Stadt der Sterblichen nun den mexikanischen Feiertag auf die Bühne geholt, in Form einer eigenen Burlesque- und Musikshow. Den echten Tag der Toten feiert man Anfang November direkt auf den Straßen und Friedhöfen Mexikos. Aber auch die entspannte Dekadenz des ausverkauften Varietés zwischen Cocktails und (Kunst-)Kerzenschein eignet sich hervorragend für eine ausgelassene Stimmung.

Ein bisschen männliche Erotik

Wer nicht schon selbst stilecht geschmückt anreist, kann sich vor Ort vom Team der Kawi-Kids schminken lassen, bevorLos Mezcalerosmusikalisch ins nächtliche Mexiko entführen. Das Quintett aus Tijuana bei Mainz wissen mit ihrem Wüsten-Mariachi-Blues-Rock, wie man ihn von Bands wie Tito & Tarantula und aus einschlägigen Kultfilmen kennt, glänzend zu entertainen. Sogar so gut, dass Juan Calavera, der Conférencier des Abends, dagegen ein wenig blass und hölzern wirkt. In seiner Melange aus Vortrag und Nummernansage bleibt wenig Platz für souveränes Show-Feeling. Immerhin, seine kleinen Animationsbestrebungen lässt sich das Publikum nicht zweimal sagen, auch die anderen Mitwirkenden nehmen die Stimmung spielend auf.

Show-Assistentin Mala Duerte im hautengen Skelett-Dress ist immer für ein verschmitztes Lächeln gut und Los Mezcaleros versuchen sich zwischenzeitlich augenzwinkernd an ein bisschen männlicher Erotik. Die wahre Verführungskraft jedoch kommt den beiden Burlesque-Tänzerinnen Violetta Poison und Mama Ulitazu, deren Kostüme so fantasievoll und schön sind wie ihr Können, diese Stück für Stück abzulegen.

Spätestens mit Poisons erster Nummer befindet sich die verruchte Bar „Titty Twister“ aus dem Kultfilm „From Dusk Till Dawn“ in der Magazingasse. Leider verpasst es die Revue hier, einen klar im Weg liegenden Zaunpfahl aufzunehmen, und bricht sich stattdessen nur einen Zahnstocher daraus: Tanzt Poison zum Playback, wird die mit dem Tito-&-Tarantula-Hit „After Dark“ versehene, wohl bekannteste Burlesque-/Tabledance-Szene der jüngeren Filmgeschichte später von der Band separat vertont und leider nicht vertanzt.

Bunter Konfettiregen

Überhaupt fehlt es der Show immer wieder an Zusammenspiel, so sehr die einzelnen Elemente jeweils für sich überzeugen. Live-Blöcken der Band schließt sich wenig motiviertes Playback zum Übergang zur wiederum in sich geschlossenen Burlesque-Nummer an. Spielt Poison gekonnt mit dem Flair des Día de los Muertos, taucht Ulita mal in die goldenen 1920er, mal ins Orientalische ab. Die in Leipzig nicht Unbekannte zeigt sich dabei verführerisch und pointiert, jedoch wenig hispanisch und morbide.

Anhand des stetigen Jubels und spätestens als sich zum Finale hin alle im Saal zum Tanz erheben, zeigt sich jedoch, dass das Fest an sich gelungen ist. Mit buntem Konfettiregen geht der Abend zu Ende, während die Stadt der Sterblichen ebenso bunt weitergeht.

Das Endlichkeitsfestival „Stadt der Sterblichen“ setzt sich unter anderem am Donnerstag um 20 Uhr im Werk 2, Kochstraße 132, mit Markus Kavkas „Talkshow des Todes“ fort. Seine Gäste sind Nicholas Müller, Eric Wrede, Jennifer Sonntag und Ronald Reng, Vorverkauf 18,60 Euro.

Von Karsten Kriesel