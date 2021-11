Tanzfreude im Felsenkeller: So lief das zweite „Dynamite Ska-Festival“ in Leipzig ab

Leipzig

Tanzen ist mehr als nur Vergnügen. Tanzen ist Ausdruck von Leben, von Freiheit. Tanzen heißt, Sorgen und Problemen zumindest für ein paar Stunden auszublenden, im Moment zu verweilen. Derzeit jedoch gibt es so einige Sorgen und Probleme, und die wirken sich besonders aufs Tanzen aus: Sich im selben Raum mit etlichen Fremden in Ekstase und Musik zu verlieren, war nach langer entbehrlicher Zeit in diesem Sommer endlich wieder möglich. Seit Montag sind die Hürden jedoch erneut derart groß, dass die sächsischen Clubs ihren Betrieb weitestgehend wieder eingestellt haben.

Wie aber heißt es bekanntlich? Das Leben findet einen Weg, und damit auch das Tanzen – seien die Bedingungen noch so schwierig. Das zeigte sich am Samstag eindrucksvoll im Felsenkeller, wo beim zweiten Dynamite Ska-Festival sechs Stunden lang bestens tanzbares Musikmaterial geliefert wurde. Und danach herrschte auch Bedarf, wie die Schlange der Wartenden zeigte, die da selbst noch um 21 Uhr – zwei Stunden nach Beginn – standen. Für den Einlass brauchte es nämlich Geduld, nicht zuletzt weil die Kontrollen des 2G-Status penibel durchgeführt wurden.

Bunter Mix der Stile

So konnte es durchaus passieren, die erste der insgesamt fünf Bands an diesem Abend – die aus München stammende Gruppe Soulfire Six – selbst bei pünktlicher Ankunft knapp zu verpassen. Die sorgte für den entspannten und stilgerechten Einstand dieses Ein-Abend-Festivals, zwischen geschmeidigen und temporeichen Offbeat-Stücken mit starker Reggae-Note changierend.

Nun ist Ska nicht mehr das, was er zu seiner Entstehungszeit in den 50ern auf Jamaika war. Längst ist dieser Stil um die Welt gegangen, hat in anderen Genres Einfluss hinterlassen und ließ sich im selben Atemzug von ihnen beeinflussen. Dass die Grenzen zum Punk beispielsweise durchaus fließend sein können, zeigte Band Nummer zwei: Los Fastidios aus Verona. Die ersetzen die Ska-typischen Blasinstrumente durch markante E-Gitarren, die den Sänger trotz vollen Einsatzes gnadenlos übertönten und nur noch vereinzelte, aber zum Mitbrüllen motivierende Rafrain-Schlagworte wie „Joy, Joy, Joy“, „Rudeboy“ oder „Antifa Hooligan“ zu den Ohren des Publikums durchdringen ließen. Mit Erfolg.

Besuch vom Ordnungsamt am Vortag

Für dieses Publikum galt derweil: Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes und, wenn die Maske nicht getragen wird, ein Abstand von 1,10 Metern zu „unbekannten Dritten“, wie es nicht nur etliche gut sichtbare Schilder, sondern auch Felsenkeller-Chef Jorg Folta auf der Bühne verkündeten. Dessen anfängliche Spekulation, das Ordnungsamt werde sich womöglich noch für eine Überprüfung hinzugesellen, erfüllte sich letztlich nicht. Bei der Kontrolle des Konzerts der Metal-Band The Ocean am Freitag, so Folta gegenüber der LVZ, seien die Beamten aber „angetan vom Konzept“ gewesen. Einer der Hauptgründe dafür wohl: die kurzerhand auf den Boden geklebten Kreuze, die den Gästen als Orientierung für das Abstandsgebot dienen.

Ska-Festival im Felsenkeller am 13. November 2021. Auf der Bühne spielt Los Fastidios. Quelle: Dirk Knofe

Die Musik machte es einem wahrlich nicht einfach, sich permanent daran zu halten. War es bis dahin schon schwierig, sorgte auch Band drei, Rolando Random & The Young Soul Rebels, nicht gerade für Entspannung: Die Gruppe kam dank der Kombi aus Saxophon, Trompete und Posaune mit leichten Big-Band-Vibes und viel Energie daher, sorgte für Begeisterung und angesichts mindestens zum Mitwippen gezwungener Füße auch für schmerzende Waden. Und der Moshpit-taugliche Punk von Oxo 36, die im Anschluss die Bühne unter Beschlag nahmen, hatte ebenfalls keine entschleunigende Wirkung auf das Publikum.

Förderung durch „Neustart Kultur“

Das umfasste aufgrund der jüngsten Beschränkungen allerdings dann auch nur knapp 650 Personen, so Jörg Folta. Laut den Abstandsregelungen könnten es im Felsenkeller auch 800 sein, man habe sich aber dazu entschlossen, die Anzahl nochmals zu reduzieren. Sechs Stunden Programm, fünf Bands und 650 Gäste – sind solche Veranstaltungen rentabel? „Auf keinen Fall“, meint Folta. Möglich sei dieser Abend deshalb unter anderem dank finanzieller Unterstützung aus dem Programm „Neustart Kultur“ gewesen. Und so konnten jene 650 zumindest an diesem Abend noch ein wenig Tanz, Freiheit und Leben genießen, bevor es – im schlimmsten Fall – die nächsten Monate wieder still werden könnte.

Von Christian Neffe