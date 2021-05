Leipzig

Wann geht es endlich wieder los mit der Kultur in Leipzig? Die gute Nachricht: bereits am Mittwoch. Die Messestadt mausert sich damit zum „Reallabor“ für Kulturveranstaltungen in Corona-Zeiten, mehrere Modellprojekte sind im Rahmen dessen angesetzt. Das erste und größte firmiert unter eben jenem Titel „Reallabor“ und umfasst insgesamt neun Termine, die vom 26. Mai bis 27. Juni in unterschiedlichen Kultureinrichtungen geplant sind.

Steh- und Tanzkonzert in der Distillery

Los geht es am Mittwoch mit der Premiere von „Ich fress dich auf“ bei den Leipziger Cammerpsielen. Weitere teilnehmende Institutionen sind der Thomanerchor, das Schauspiel Leipzig, der Kulturhof Gohlis, die Villa, die Moritzbastei, die academixer, das Werk 2 und die Distillery. Besonders auf letztere Location sind viele Augen gerichtet. Hier soll etwas stattfinden, das in den vergangenen 15 Monaten unmöglich schien: ein Steh- und Tanzkonzert samt tanzenden und feiernden Menschen. Tickets für die Veranstaltungen gibt es ausschließlich online auf den Webseiten der einzelnen Einrichtungen.

Screenshot aus der Online-Pressekonferenz zum Modellprojekt Kultur // Reallabor mit Anne Petzold von der Distillery (l.o.), Tobias Loy von „Kreatives Leipzig“ (r.o.), Stephan Borte und St. Georg (l.u.) und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (r.u.) Quelle: Andre Kempner

Involviert in das Projekt sind neben den genannten Kultureinrichtungen und der Stadt Leipzig auch das St. Georg, das Max-Planck-Insitut sowie die Universität Leipzig, die es wissenschaftlich begleiten. „Ich bin wirklich froh, dankbar und stolz, dass wir das hinbekommen haben“, sagte Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) auf einer Pressekonferenz am Dienstag und bezeichnete das Projekt als „großartige Gemeinschaftsleistung“. Seine Anfänge nahm es im März, als angesichts der hohen Infektionszahlen eine Öffnung der Kultur noch in weiter Ferne lag. Dass die Zahlen in den vergangenen Wochen derart drastisch sanken und der Beginn des Modellprojekts nun mit den regulär geplanten Öffnungen der Einrichtungen zeitlich zusammenfällt (Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt wollen nach aktuellem Plan am 19. Juni starten, die meisten Kinos orientieren sich auf Anfang Juli), ist deshalb eher ein glücklicher Zufall.

Vorbereitung auf eine vierte Welle?

Der Relevanz des Projekts tut das keinen Abbruch, vor allem mit Blick in die Zukunft. „Wir bereiten uns damit auf den Herbst vor“, so Stephan Borte, Chefarzt am Klinikum St. Georg. Es gehe darum, die gewonnenen allgemeinen Erkenntnisse hinsichtlich Hygiene- und Testkonzepten aus den vergangenen Monaten konkret im Kulturbetrieb zu erproben und damit einer möglichen weiteren Schließung dieses Bereichs entgegenzuwirken, sollten die Zahlen zum Ende des Jahres wieder steigen.

Während die Sitzveranstaltungen mit Schnelltests begleitet werden, kommt bei den geplanten Tanz- und Stehkonzerten eine sogenannte PCR-Pool-Teststrategie zum Einsatz. Hierbei sollen die verlässlicheren PCR-Tests in größerer Menge durchgeführt und analysiert werden, sodass sich die anteiligen Kosten pro Test auf in etwa die eines Schnelltests reduzieren. Diese Strategie habe sich bereits in Alten- und Pflegeheimen bewährt, so Borte. Ziel ist es, zu untersuchen, ob und inwiefern sich das Infektionsgeschehen bei Kulturveranstaltungen vom allgemeinen unterscheide, hieß es auf der Konferenz. Zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung greife man auf die Corona-Warn-App sowie einen Service des Digitaldienstleistern Theed zurück. Die Stadt Leipzig stellte kürzlich 30.000 Euro als Formierungshilfe für dieses Modellprojekt bereit.

Erstes Indoor-Konzert Deutschlands im Felsenkeller

Und noch ein zweites Modellprojekt könnte Leipzigs, wenn nicht gar ganz Deutschlands Kulturbetrieb Hoffnung machen: „Open Gastro LE“. Im Rahmen dessen soll am Freitag das bundesweit erste Indoor-Konzert seit dem Lockdown in der Messestadt stattfinden, konkret im Felsenkeller. Dort will der italienische Folk- und Blues-Sänger Fil Bo Riva vor 330 Menschen spielen, die vorher getestet werden und an festen Tischplätzen Platz nehmen. „Alle sächsischen Clubs sind ausdrücklich eingeladen, uns dabei zu begleiten, die gesammelten Erfahrungen sollen mit allen Interessierten solidarisch geteilt werden“, teilte der Felsenkeller dazu mit.

Von Christian Neffe