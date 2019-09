Tanztheaterwochen starten mit viel Bewegung und wenig Tiefgang

Leipzig

Am Freitag begannen in der ausverkauften Schaubühne Lindenfels die 7. Leipziger Tanztheaterwochen. Also auf den Tag genau 200 Jahre nach dem Geburtstag Clara Schumanns, geborene Wieck. Weshalb es wohl auf der Hand lag, dem Leben und Werk der aus Leipzig stammenden Komponistin und Klaviervirtuosin ein Tanzstück zu widmen. Mit „C.L.A.R.A.´S.“ ist das überschrieben. Konzipiert und inszeniert hat es der diesjährige LTT-Gastchoreograf Wagner Moreira.

Für eine gute Stunde versetzt der die Tänzerinnen und Tänzer der Company zur Musik eines Best-of-Clara-Schumann-Mixtapes in dramatische Rotationen durch den Raum des Schaubühne-Ballsaals. Man sieht es ausgiebig im Kreis flitzen, das Ensemble. Zwischendurch liegen mal welche wie erschlagen am Boden (von der Emotionalität der Musik? Von den Unbilden des Lebens, die Clara ja nur zu gut erfuhr?) und die, die noch flitzen, hüpfen dann flitzend über die, die schon liegen. Später rennen wieder mal alle gemeinsam und die schwarzen Kleidchen, mit denen das gesamte Ensemble wohl im Namen der Gendergerechtigkeit angetan ist, werden dabei auch mal zu mehr oder weniger flatternden Umhängen. Oder in die Höhe geworfen und um den Kopf gewirbelt – was insgesamt nicht ganz frei von der gewissen Anmutung gewisser Turnfest-Darbietungen ist.

Tänzer legen Zeugnis ab

Freilich: Hier geht es um mehr. Hier geht es um Kunst. Und um Leben und Tod. Und um Windpocken und Scharlach, oder den „Fleck, der plötzlich da war“ oder auch einen Sturz vom Fahrrad. Kurz: Um alle möglichen Unbilden, die einen auch 200 Jahre nach Claras Geburt noch heimsuchen können und von denen die Tänzerinnen und Tänzer stichwortartig Zeugnis ablegen.

Was eventuell ironisch verstanden werden darf. Aber auch nicht darüber hinwegtäuscht, dass dort, wo sich - wie die Spreu vom Weizen - die Empfindung von der bloßen Befindlichkeit trennt, sich eben auch die Kunst vom Kunstgewerbe trennt. In letzterem nun bleibt „C.L.A.R.A.´S.“ dann leider recht konsequent verhaftet.

Claras Hände kommen groß raus

Woran auch gelungene Momente wenig ändern. Etwa jene Filmprojektionen (Video: Héctor Solari), die in Großaufnahmen Hände zeigen, die sich gleichsam in einem choreografischen Spiel zwischen Tanz und Ringen befinden. Das ist klug in seinen Anspielungen. Nicht nur auf Claras berühmte große Hände, sondern auch auf die emotionale Situation einer emanzipierten Frau, die zwischen der schwierigen Ehe mit Robert Schumann und dem sie anhimmelnden Johannes Brahms die Selbstbehauptung zu wahren sucht.

Gelungen auch der Moment, in dem Moreira dieses Hände-Motiv aufnimmt; die Tänzerinnen und Tänzer in einer Reihe am Boden liegen und den wie vom Körper losgelösten Bewegungen ihrer Hände gleichsam nachzuschauen scheinen. Ein starkes Bild, in dem die Sehnsüchte und die Zerrissenheit gerade auch dieser Künstlerbiografie leicht, poetisch und freischwebend – und das meint: ohne plakativ zu illustrieren – zum Ausdruck kommt. Wenn man so will, tatsächlich mal Tanz wird.

Nur ein laues Lüftchen

Diametral dazu (also auf der plakativen Seite) platzieren sich dann vor allem jene Szenen, in denen mit Gesichtern versehene Luftballons Clara und Robert und deren ganze Kinderschar gleich mit, quasi zu Luftnummern machen. So gemeint ist das sicher wohl eher nicht; aber selbst was den etwaig kritisch-satirischen Biss angeht, würde ein kleiner Piks reichen, um aus dem Ganzen die Luft raus zu lassen. Dass zum Schluss der Applaus dann als vorrangig freundlich laues Lüftchen weht, passt gut.

Von Steffen Georgi