Aldi wird teuer. Um einen Cent pro Tüte. Damit sind diese dünnen Plastikbeutelchen gemeint, die der Wind in alle Welt weht, auch ins Meer. Noch werden sie angeboten, um loses Obst und Gemüse beisammenzuhalten. Wobei die am nachhaltigsten schadenden Verpackungsexzesse ohnehin in den Regalen liegen und nicht am Obstregal.

Doch was den Kunden recht sein soll, ist der Deutschen Umwelthilfe zu billig, sei„reine Symbolpolitik“. Zum Symbol hat es die Tüte ja ohnehin schon gebracht. Wer etwas auf sein Umweltbewusstsein hält, hat immer einen Leinen-Beutel im SUV. Baumwolle geht auch.

Umrechnen statt umdenken

Seit Geld verlangt wird für die einst gebräuchliche Einkaufstüte, geht’s auch anders. Viel mehr noch als ein Umdenken hat ein Umrechnen eingesetzt. Doch vielleicht trägt auch ein kleines bisschen dazu bei, dass sich schräg angucken lassen muss, wer heute noch mit einer Handvoll Klimakiller-Tragetaschen vom Shoppen nach Hause kommt, als gäbe es kein Morgen. Was zumindest für ein Übermorgen durchaus zutreffend sein kann – Erderwärmung macht es möglich.

Weil etwas Druck nie schaden kann, reicht ein Laden im kanadischen Vancouver Tüten mit Aufdrucken aus, die den Anschein erwecken, die Käufer hätten ihr Geld in Warzen-Salbe, Darm-Pflege oder Erotik-Videos gesteckt. Schämen sollen sie sich. Peinlich sollen ihnen ihre Umweltsünden sein.

Stattdessen sind die Dinger jetzt schon Kult und Sammlerstücke. Kennt man doch von Motto-Shirts: Es kann gar nicht peinlich genug sein, wenn Individualität ihren Ausdruck sucht. Womit wir bei der guten Nachricht sind: An ihren Tüten sollt ihr sie erkennen.

Von Janina Fleischer