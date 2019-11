Tauben-Landung: Gefängnisfilm aus Litauen gewinnt bei der Leipziger Dokwoche

Leipzig

Animationskünstler Mykyta Lyskov war überrascht: „Die ist aber ziemlich schwer ...“ Er hielt eine Goldene Taube in der Hand – für seine popartige „Deep Love“: sein Heimatland Ukraine auf einem wilden Selbstfindungstrip. Wenigstens der 36-Jährige würdigte mal die Dokwochen-Taube, viele Jahre das Symbol eines Festivals des sozialen Kinos. Inzwischen ist la Paloma abgeschossen, taucht nur noch ganz verschämt mal als Stiefvogel am Rand der Dok-Logos auf. Stattdessen gab es in diesem Jahr das Signet Big-Brother-is-watching-you – und als Trailer Gegrummel und grafisches Gewürge.

Ein Schal gegen den Wind von draußen

Was mittlerweile wohl Programm ist. Der 62. Jahrgang jedenfalls, aber vielleicht habe ich immer nur die falschen Filme gesehen, war eher mittelmäßig. Viel handwerkliches Ungeschick, viel Privates. Wurde der Blick doch mal weiter, fehlte es oft an Originalität. Lag es an der Auswahl? Lag es an den Einreichungen? Gewinner aber gibt es ja immer am Ende. In 100 prallen Minuten wurden im Kupfersaal fast 30 Sieger abgearbeitet. Dann kam die scheidende Intendantin Leena Pasanen auf die kleine Bühne – und überreichte an Nachfolger Christoph Terhechte einen Schal: gegen die Winde von draußen. Womit wohl jene Verwerfungen gemeint waren, die ihre fünfjährige Zeit begleiteten.

Der große Sieger der Dokwoche (Internationaler Wettbewerb) hieß „Exemplary Behaviour“, kam aus Litauen und sammelte drei Preise ein (Goldtaube, Interreligiöse Jury, Fipresci). 2017 in Leipzig gepitcht, erzählt Audrius Mickevicius, dessen Bruder brutal ermordet wurde, von zwei Lebenslänglichen: einer heiratet eine Frau hinter Gittern, der andere schreinert große Holz-Motorräder. Dazu kommt, für Gedankenbögen, ein Philosoph mit Knasterfahrung. Regisseur Mickevicius starb während der Fertigstellung, Nerijus Milerius vollendete sein Projekt, das ganz am Ende die große christliche Versöhnung verkündet. „ Audrius wollte einen guten Film machen. Es scheint, das ist uns gelungen“, sagte Nerijus Milerius.

Didaktik statt Mitdenken

Zwei Preise (Goldene Taube im Deutschen Wettbewerb, ver.di) landeten bei „Zustand und Gelände“ von Ute Adamczewski. Sie sucht in ruhigen Kamerafahrten und langen Blicken ein paar jener Orte in Sachsen auf, an denen die Nazis Lager errichteten. Auf der Tonspur, in gleichbleibendem Tonfall gelesen: Verordnungen, Erinnerungen, Aktennotizen, Zeitungsartikel. Irgendwann taucht dann die Gegenwart auf. Also Didaktik statt Mitdenken.

Dass niemand „The Royal Train“, wohl das Filmischste, was es 2019 zu sehen gab, auf dem Schirm hatte, sagt einiges über den Maßstab der Werturteile: Themen sind allemal wichtiger als die Fantasie des Erzählens. Ob das der Kinokultur dient? Da sind wohl Zweifel angesagt.

Die Schluss-Zeremonie der Dokwoche lief im übrigen wie viele dieser Preisvergaben. Es wird Teams, der Familie, der Jury gedankt. Da ist es schon erfrischend, wenn die Iranerin Narges Kalhor (Goethe-Institut-Preis für „In the Name of Scheherazade“) stürmisch forderte: „Ich glaube, ich brauche ein Bier ...“ Immerhin geht es bei ihr ja auch um eine Brauerin, die in Teheran gegen beinharte Bürokraten einen Biergarten eröffnen will. Ein hintersinniges Video schickten die abwesenden Maya Kosa und Sergio Da Costa (Preis der Arbeitsschutz-Agentur für „ Bird Island“ über eine Pflegestation für Wildvögel). Sie erinnerten in Illustrationen und Texten voll Ironie an jenen Ornithologen Jean-Jacques Audubon (1785 – 1851), der einst die Vögel Amerikas zeichnete.

Der Leipziger Ring, Preis der Stiftung Friedliche Revolution, ging – eine gute Entscheidung – an „Girls of Paadhai“ über ein Frauenhaus in Süd-Indien. Natalia Preston, die Regisseurin: „Die Mädchen in meinem Film zeigen, dass Veränderungen möglich sind.“ Wofür – sinnbildlich – der Ring (Demostrecke 1989) steht.

Prächtige Blicke auf die Alpen

Im aktuellen Trend lag der Preis der Medienstiftung der Sparkasse: „Safety 123“ von Julia Gutweniger und Florian Kofler blicken in prächtigen Bildern auf die Alpen, die für den Tourismus gesichert werden – versteckt und ohne Naturrücksichten. Eine Beobachtung, die nicht beschwört, sondern immer zurückhaltend bleibt. Also allemal filmisch.

Nach dem Preisregen spielte im Beyerhaus zur Party die Band „Almost happy“. Wenn das kein Versprechen für die Dok-Zukunft ist ...

Von Norbert Wehrstedt