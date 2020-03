„Tausende Kreative und Künstler haben von heute auf morgen keine Einnahmen mehr“

Chemnitz/Leipzig

Das Projekt Kreatives Sachsen wird getragen vom Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e. V. In der Krise ist es gerade eine der wichtigsten Anlaufstellen im Freistaat. Das Corona-Krisentelefon steht nicht still.

Auf Ihrer Website beschreiben Sie sich als „Mutmacher und Impulsgeber für Kultur- und Kreativschaffende in ganz Sachsen“. Wenn Sie auf die aktuelle Lage blicken, verlässt Sie da selbst jetzt zuweilen der Mut?

Natürlich nicht. Unsere DNA behalten wir auch in Krisenzeiten. Gerade jetzt müssen wir ja Mut machen. Außerdem aktiviert die aktuelle Situation auch ganz ungeahnte Kräfte in der Kreativszene selbst. Wenn ich sehe, wie viele Musiker und Musikerinnen aus Sachsen jetzt online aus dem Wohnzimmer Konzerte geben, Clubs wie das Atomino in Chemnitz am Wochenende DJ-Sets per Video-Stream übertragen, zwei Spieledesignerinnen ihre Fähigkeiten jetzt für Quarantäne-Kinder einsetzen oder eine Redakteurin jetzt mit vielen anderen Mundschutzmasken näht, kann ich auch in Zeiten von Krisenkommunikation zwischendurch schmunzeln.

Beschreiben Sie mal Ihren Alltag, was ist jetzt bei Ihnen los, am Telefon, im Netz?

Wir sind gerade so eine Art Kriseninformationsdrehscheibe. Wir informieren auf all unseren Kommunikationskanälen tagesaktuell über alles, was jetzt weiterhelfen kann und geben unter unserer Krisenhotline ganz individuell Orientierung. Gleichzeitig stehen wir natürlich im engen Austausch mit unseren Kreativ- und den Fachverbänden und natürlich dem Wirtschaftsministerium, um einerseits Rückmeldungen zu den Bedarfen aus der Szene an die Verwaltung zu geben und andererseits Richtliniensprache auch zu so übersetzen, dass sie von Antragstellern verstanden wird.

Sie haben mit Partnerorganisationen eine Umfrage über die Auswirkungen auf Soloselbstständige und Klein(st)unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland begonnen, die bis zum Monatsende durchgeführt wird. Wie sieht das Zwischenergebnis aus?

Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der sachsenweit 10.000 Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft wirtschaftlich betroffen ist. Die Hälfte der befragten Kultur- und Kreativschaffenden rechnen mit Umsatzeinbußen bezogen auf ihren Jahresumsatz von über 30 Prozent. 20 Prozent rechnen sogar mit Ausfällen von über 50 Prozent ihres Jahresumsatzes. Dabei haben viele Kreative in der Regel nur geringe Rücklagen, die nur für ein paar Wochen reichen dürften. Deshalb sind schon Verluste im niedrigen Prozentbereich existenzgefährdend. De facto haben gerade Tausende in Sachsen von heute auf morgen keinerlei Einnahmen mehr, natürlich nicht nur im Kultur- und Kreativbereich. Und: alles was jetzt ausfällt, kann nicht einfach später “nachgeholt” werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Auftragsakquise – regional wie international – komplett zum Erliegen gekommen ist.

Am Montag hat das Soforthilfeprogramm „ Sachsen hilft sofort“ begonnen. Hilft das sofort? Sind Darlehen der Königsweg?

Kein Königsweg, aber definitiv ein Weg. Dieses Darlehen ist kein übliches Darlehen, weil es zinsfrei und nicht an komplizierte Bonitätsprüfungen gebunden ist, wie man das von den Hausbanken kennt. Außerdem wird nach drei Jahren geprüft, ob es wirtschaftlich verantwortlich überhaupt zurückgezahlt werden kann. Es hilft in der Tat sofort, weil Selbstständige und Unternehmen damit ihre laufenden Kosten decken können. Wir glauben, dass es helfen kann, zumindest eine gewissen Zeit zu überbrücken, auch wenn es nicht wie eine Entschädigungszahlung funktioniert. Der Bund bringt zusätzlich direkte Zuschüsse in Milliardenhöhe auf den Weg.

Wie müsste nach Ihrer Erfahrung jetzt Hilfe organisiert werden?

Wir brauchen eine kluge Kombination aus Soforthilfen, Darlehen und einer Grundsicherung des Lebensunterhalts. Das Grundproblem ist, dass wir momentan eben nicht nur eine konjunkturelle Schwankung haben und die Unternehmen einfach nicht wissen, wann sie wieder hochfahren können. Das trifft alle Unternehmen – egal wie groß sie sind. Diese kurzfristigen Hilfen reichen aber nicht. Wir brauchen mittelfristig gezielt Investitionsanreize. Kreative sind nach der Krise unverzichtbare Partner, damit Neues entstehen kann.

Diese Problemsituation baut sich seit einigen Wochen auf. Gibt es Leute, die schon jetzt ganz konkrete Hilfe in Form von Zuwendungen oder Krediten erhalten hat?

Wie schwerwiegend die Situation wird, wurde Ende Februar deutlich, als die großen Frühjahrsmessen abgesagt wurden. Dass es zu einer flächendeckenden Absage aller Veranstaltungen kommen wird, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Eine ganze Reihe von Fixkosten können schon seit zwei Wochen gestundet oder reduziert werden. Das haben viele genutzt. Das sächsische Darlehen ist seit Montag beantragbar und da kennen wir durch unser Coronakrisentelefon nun sehr viele, die es beantragen, um ihre laufenden Kosten zu decken aus nahezu allen Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft, vom Kunsthandwerk, das seine Waren gerade nicht verkaufen kann, weil die Märkte nicht stattfinden, über Agenturen, die gerade keine Leistungen für Events erbringen können bis hin zu Musikerinnen, deren gesamte Tour ausfällt und damit nicht nur die Gage, sondern auch alle Einnahmen aus CD- und Merchandiseverkauf.

Blicken wir mal auf Leipzig und die Clubszene, wie sieht es da aus?

Die Leipziger Clubszene steht neben vielen anderen vor besonderen Herausforderungen. Sie bietet jetzt deshalb ein “Soliticket” an, mit dem man die Clubs unterstützen kann. Außerdem wurde aus Leipzig heraus die Petition für Hilfen für Freiberufler und Künstler während des Corona-Shutdowns gestartet, die jetzt schon über 275.000 Unterschriften gesammelt hat. Wenn es drauf ankommt, hält die Szene zusammen und entdeckt sich gerade ein bisschen neu über den eigenen Tellerrand hinaus. Das hält hoffentlich auch nach der Krise weiter an. Die Kampagne #dontstopcreativity von KREATIVE DEUTSCHLAND bietet Infos zu Unterstützungsangeboten und Inspiration, welche neue Wege die Szene gerade selbst geht.

Wurde seitens der Politik Zeit verspielt?

Aus meiner Sicht hat die Politik in Sachsen sehr schnell reagiert und ganz besonders auch die spezifischen Auswirkungen auf Soloselbstständige und Kleinstunternehmen erkannt. Wir warten im Moment alle sehr gespannt darauf, dass das Programm des Bundes nun zügig beantragbar wird. Das wird aber allerfrühestens nächste Woche der Fall sein.

Besteht die Gefahr, dass jetzt die gut gemeinten Hilfen nicht schnell genug ankommen?

Alle Verwaltungseinheiten, mit denen wir momentan zu tun haben, arbeiten mit Hochdruck und sind auf Bewilligung gepolt. Ich glaube aber auch, dass es mit einem besseren Digitalisierungsstand schneller, nutzerfreundlicher und verständlicher für die Antragsteller ginge. Ich hoffe sehr, dass diese Krise letztlich zu einem Modernisierungsschub im öffentlichen Sektor führen wird.

Wird man die Kulturlandschaft in Sachen nach dieser Krise wiedererkennen?

Wie so viele andere gesellschaftliche Bereiche wird sich auch die Kulturlandschaft verändern. Wir zählen darauf, dass Kreative Gestalter des Wandels werden, den wir vor uns haben.

Wie lange werden die Auswirkungen dessen, was wir gerade erleben, zu spüren sein?

Die einzelnen Unternehmen werden die Auswirkungen noch lange spüren, da jetzt abgesagte Auftritte und Aufträge nicht nachgeholt werden können. Eine Moderatorin kann dann im Herbst nicht drei Veranstaltungen parallel moderieren, ein Fotograf nicht drei Messen gleichzeitig dokumentieren, eine Maskenbildnerin nicht fünf Theaterproduktionen betreuen, ein Buchhändler wird die Verkaufszahlen aus dem Frühjahrsgeschäft infolge der abgesagten Leipziger Buchmesse nie nachholen können. Eine vollständige Kompensation aller Ausfälle durch staatliche Hilfsgelder ist volkswirtschaftlich illusorisch. Die individuellen Auswirkungen werden sehr unterschiedlich sein.

Was würde noch helfen, damit es bei vielen wieder aufwärts gehen kann?

Viel wird davon abhängen, ob die anstehende Openair- und Festivalsaison stattfinden kann, ob wir in Konzerte gehen, Filme schauen und gemeinsam tanzen können. Wenn Unternehmen nach der Krise gezielt in Kooperationen mit Kreativen investieren, dann kann sich auch die Kultur- und Kreativwirtschaft wieder langsam regenerieren. Ich glaube auch, dass wir uns als Gesellschaft noch einmal neu darüber verständigen müssen, was wir “förderwürdig” finden.

Von Jürgen Kleindienst