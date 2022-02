Leipzig

Die Gravitationsfelder zwischenmenschlicher Anziehung und Nähe. Und die Erinnerungen daran, die im Lauf der Zeit an Gewicht verlieren, halt- und schwerelos ins Nichts des Vergessens verwehen: Am Samstag gab es im ausverkauften großen Saal des Theaters der Jungen Welt mit „Ende ohne Anfang“ die bejubelte Uraufführung eines „choreographischen Theaterstücks über das Erinnern und Vergessen“. Eine Inszenierung, die, irgendwo zwischen Mnemotechnik, Tanz, Performance und Puppenspiel, ziemlich gut geeignet ist, als unvergesslich haften zu bleiben.

Verwehende Erinnerungen

„I can’t forget but I don’t remember what“, sang einst der große Leonard Cohen. Eine Liedzeile, die wie maßgeschneidert auf „Ende ohne Anfang“ passt. Oder genauer: Sie passt zu Sofiia, Luise, Alida, Denis und Tobias, die in einer WG leben oder auch nur in den (verwehenden) Erinnerungen daran. Und die sich in einem Spiel versuchen, das dieses bestimmte Etwas wieder heraufbeschwören soll, das doch mal dagewesen sein muss. Zusammenhalt, Alltag, Nähe, Liebe vielleicht. Jenen Anfang, dem wohl auch hier ein Zauber innewohnte, an den man sich jetzt, am Ende, weder so recht erinnern, noch ihn vergessen kann.

Auf der Bühne sieht das dann so aus: Alida Bohnen, Luise Audersch, Sofiia Stasiv, Tobias Amoriello und Denis Cvetkovic geben sich in einem Setting zwischen Tisch und Stuhl, zwischen Fenster, Topfpflanze und herrlich windschiefem Klavier (Ausstattung: Nanna Neudeck) einem absurd stilisierten Alltagsreigen hin. Spielen ein Spiel, das man auch „Inszenieren inszenieren“ nennen könnte: Gleich Regieanweisungen fallen Sätze wie „Im Nachbarhaus spielt ein Klavier“, „Sofiia nimmt den Feudel und wischt den Boden“ oder „Denis kommt mit der Fliegenklatsche“. Und dann hört man das Klavier im Nachbarhaus und sieht Sofiia mit dem Feudel und den Denis mit der Fliegenklatsche.

Selbstverlust oder Selbstfindung

Szene aus „Ende ohne Anfang" im TDJW. Quelle: Ida Zenna

Dazu gibt es live eingespielte Sounds (Klavierklimpern, hallende Schritte, Fliegenklatschengeklatsche). Und so wie sich daraus bald Harmonien und Melodien bilden (Komposition: David Pagan), fügen sich die losen Bewegungen der Darstellerinnen und Darsteller zu choreographischen Ornamenten. Kleine Kabbeleien, Annäherungen auf Küchenstühlen, große Gruppenbilder mit grünem Schirm und Gesang – und Sofiia, die aus all dem irgendwann davontreibt, verloren geht in der stillen Dynamik einer Schwerelosigkeit, die auch die eines Selbstverlustes sein könnte. Oder doch eher die einer Selbstfindung?

Das schöne und auch schön eigentümliche an „Ende ohne Anfang“ ist die hartnäckige Nichtfestlegung, die schwebende Unbestimmtheit der Inszenierung. Eine Unbestimmtheit, die nichts mit Ungenauigkeit, mit Beliebigkeit zu tun hat. Im Gegenteil. Bis hin zum herrlich albernen Memory-Spiel unter Publikumsbeteiligung, hat Choreograph und Regisseur Felix Berner treffsichere Einzelszenen und insgesamt eine Atmosphäre geschaffen, die in ihrer Anmutung latenter Traumhaftigkeit der Themensetzung des Erinnerns und Vergessens auf das Stimmigste gerecht wird.

Die Göttin des Gedächtnisses

Und darin ganz nebenher eine beeindruckende Selbstbehauptung der Kunst gegen die Zudringlichkeiten der Didaktik formuliert. Denn außer der Göttin des Gedächtnisses, war Mnemosyne ja auch die Mutter der Musen – und eben nicht der Pädagogen. Soll heißen: Kunst und Spielen (Theaterspielen) ist immer auch eine Form des Erinnerns. Und so, wie sich in „Ende ohne Anfang“ die Erinnerungen oder die Versuche des Erinnerns, zu einem Stück fügten, fügen sich in diesem zum Ende hin die einzelnen Requisiten zu einer obskuren, anrührend wackligen, traurig-lustigen Figur (Puppenbau: Rebekah Wild): Ja, so werden sie am Ende wohl aussehen, unsere Erinnerungen.

Info: Weitere Vorführungen: 3.3., 19.30 Uhr; 4.3., 11 Uhr; 24.3., 19.30 Uhr; 25.3., 11 Uhr; 28.4., 19.30 Uhr; 29.4., 11 Uhr. Karten: kartenanfragen@tdjw.de; Tel.: 0341 4866016

Von Steffen Georgi