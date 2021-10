Leipzig

Tanz gilt eigentlich als intuitiver Vorgang. Aus Ausdruckswillen, der Beherrschung des Körpers und oft auch Musik schöpfen Tanzende, um eigene Bilder zu bauen. Ein Schöpfen aus sich selbst, eigenen Erfahrungen und Stimmungen, geführt von Choreographen, die wiederum ihre Vorstellungen mit denen der Tänzer kreuzen. Doch was passiert, wenn man diesen Weg abkürzt und stattdessen Maschinen diese Körperprogrammierung vornehmen lässt? Hier setzt Irina Pauls neue Arbeit „Facing Zero And One“ an, die am Wochenende am Lofft zu sehen war.

Die Bühne ist in Quadrate

Irina Pauls "Facing Zero and One" im Lofft. Quelle: Jana Mila Lippitz

aufgeteilt, zu Anfang stehen auf der Seite zwei riesige Steuermodule, die den fünf Tänzerinnen und Tänzern den Takt vorgeben. Mittels einer Bauwand mit acht Mal acht roten Knöpfen können Sequenzen programmiert und mit einem zweiten Schalter das Tempo angepasst werden. Alles wenig futuristisch, und auch das Ergebnis ist simpel: Eine grüne Linie, die per Beamer projiziert wird mit Hebungen und Senkungen, die den fünf Tänzerinnen und Tänzern zunächst ganz binär vorgeben, ob sie sich bewegen sollen oder nicht. Das Ergebnis ist Stoptanz, der je höher die Frequenz wird, immer mehr wie ein Stakkato daherkommt. Doch lässt sich das Individuelle auch durch ein solches Korsett nicht unterkriegen. Victoria McConnel, Alina Fenske, Marlen Schumann, Eva Thielken und Rodolfo Piazza Pfitscher da Silva bringen selbst in den kurzen Sequenzen noch eigene Nuancen ein, der Widerstand gegen die Maschine mit ihren Nullen und Einsen, die sie auch selbst programmieren, ist spürbar und wird so etwas wie das Leitmotiv der Versuchsanordnung.

Kritisch humoristisch

Immer mit dabei auf der Bühne sind der Videokünstler Matthias Zielfeld und der Soundkünstler Eric Busch, die reagierend den Abend mitgestalten. So ist mehr der Rahmen als das konkrete choreografische Elemente festgelegt, Motivation scheint die schiere Freude am Ausprobieren. So werden im Laufe des Abends die Tänzerinnen und Tänzer an einen Oszillographen angeschlossen, um zu sehen, welchen Input der tanzende Körper hat oder die Truppe nimmt humoristisch-kritisch das Konzept des Videotanzes auseinander. Dabei tanzt jeweils ein Compagniemitglied sehr schnell vor einer Kamera, so dass das Bild sehr abgehackt auf der Leinwand erscheint und irgendwann einfriert. Doch Tanz kennt kein Einfrieren, und so wird die jeweils tanzende Person von den anderen in die eingefrorene Position gebracht – samt wehenden Rock und Haaren, um das Spiel fortzusetzen.

Gespiegelt und vergrößert

An anderer Stelle wird Busch der Dirigent am Laptop, der mit dem An und Aus von dunkel hämmernden Klängen auch die zitternden Körper an- und ausschaltet. Auf der anderen Seite entfliehen die Tanzenden immer wieder diesem technischen Korsett und versuchen doch immer, technische Konzepte etwa der Synchronisation in Tanz zu übersetzen. Doch auch die Technik diktiert nicht nur, kreativ eingesetzt ergänzen und erweitern hier Bild und Ton die Möglichkeiten, wenn der eigene Körper sechsmal gespiegelet auf der rückwärtigen Leinwand erscheint oder Bewegungen digital vergrößert werden.

Irina Pauls "Facing Zero and One" im Lofft Quelle: Jana Mila Lippitz

Das Ergebnis ist ein verblüffender und kurzweiliger Abend voll dichtgepackter Ideen. Die 90 Minuten vergehen wie im Fluge, und man ist zugleich überrascht, wie viel in dieser Zeit zu sehen und erleben war. Irina Pauls zeigt, wie Technik zwar als Inspirationsquelle dienen kann, dass aber der menschliche Wille den Nullen und Einsen selbstredend überlegen bleibt. Tolle Bilder produzieren beide aber auch zusammen.

Von Torben Ibs