Leipzig

Er kann zuhören. Er lässt ausreden. Tugenden eines Dokumentaristen. Wer was erfahren will, der muss Geduld haben. Zeitzeugen, die sich vor einer Kamera an die 30er und 40er erinnern, habe ihre Eigenheiten. Vor allem ein hohes Alter. „Ich gebe nur Anstöße“, sagt Roger Liesaus, „da kommt mehr raus als wenn ich konkret frage.“

So folgt er hartnäckig seit gut vier Jahren den Spuren der Luftrüstungsindustrie in und um Leipzig. Nur wenige Gebäude der Werke haben überdauert, bevor auch die Erinnerungen der Letzten, die dort gearbeitet haben, verschwinden, sammelt der einstige Maschinenbau-Ingenieur sie. 120 Interviews hat er bisher mit Männern und Frauen geführt, die vor 1940 geboren wurden. Bisher drei Filme hat er aus ihren Blicken zurück, Fotos, Plänen, Bildern von verrottenden Relikten in Wäldern, mit Entdeckungen auf Flugplätzen, Zitaten aus Akten und Büchern, Kommentaren von Historikern montiert: über die Mitteldeutschen Motorenwerke (Mimo), die Erla, die Hasag. Zwischen 1935 und 1945 entstanden in ihnen 25 000 Flugzeuge und 20 000 Motoren für Hitlers Krieg. Viele der Arbeiter kamen aus dem Erzgebirge, viele waren zuvor seit fünf, sechs Jahren arbeitslos – und nun wurden für ihre Familie sogar Häuser gebaut: die Erla-Siedlung in Thekla, die Zwick’sche Siedlung in Taucha.

„Vieles ist auch für mich neu“

Beide sind noch heute zu sehen. Anderes muss erst gesucht werden. „Vieles ist auch für mich neu“, sagt Liesaus, der bei Treffs der Verwandtschaft schon immer mal was von den Werken gehört hatte. Erstaunlich die Sozialeinrichtungen (Kindergarten, Schwimmbad), der extra angelegte Radweg zur Mimo, die Metaller-Ausbildung, zu der auch viel Sport und das Erlernen eines Instrumentes gehörten. Die andere Seite sind die Zwangsarbeitslager, die im Krieg bald zu den Werken gehörten – und die zweite Funktion der Bäder als Löschteiche.

Für Liesaus gab es bereits ein Leben vor der Spurensuche mit der Kamera: Werkzeugmacher im Wälzlagerwerk Böhlitz-Ehrenberg, Studium Maschinenbau in Zwickau mit Promotion, Studentenkabarett, Moderation am Runden Tisch zur Wende, Materialprüfer am Bau, Berufsschullehrer, Außendienst bei einer Maschinenbau-Firma. „Das wurde nach und nach zur Drückerkolonne.“ Das machte ihn krank. Ausstieg – und Einstieg ins zweite Leben Dokumentarfilmer.

Mehr an Menschen interessiert

Das Interesse am Film gab es schon lange. Den Lehrling schickte der Filmklub Böhlitz-Ehrenberg sogar zum DDR-Dokfilm-Festival nach Neubrandenburg. Dort traf er die Dokumentaristin Gitta Nickel. Die Begegnung hinterließ Eindruck. So wie die Begegnung mit Enno Seifried. Beim „Lost Places“-Filmer machte Liesaus immer mal wieder mit – und lernte: „Er ist mehr an Bildern interessiert, ich mehr an Menschen.“ Die Technik kaufte er, wie man damit umgeht, lernt man beim Machen.

Roger Liesaus bei den Dreharbeiten zu „Memo“ mit einem historischen Quelle: Heike Liesaus

Zeitzeugen findet er mittlerweile einfach durchs Weitersagen. Nach drei Filmen hat er einen gewissen Namen, bleibt aber vorsichtig: „Oft sind alte Leute skeptisch, wenn ich anrufe. Da versuche ich, langsam Vertrauen aufzubauen.“ Manche drücken ihm sofort einen Ordner in die Hand: Ihr Lebenswerk, das sie gewürdigt wissen wollen. „Wenn ich sie dann erzählen lasse, kann das schon dauern. Jeder Puzzlestein zählt.“ Ein 95-Jähriger kam im neuen, im vierten Film über den Fliegerhorst Brandis auf sieben Stunden – mit Unterbrechungen.

Ohne jede Förderung

Das Material wird vor dem Schneiden daheim am Computer archiviert – unter Schlagworten, damit später für andere Filme benötigte Teile wieder abgerufen werden können. Zu den Haupt-Mitarbeitern von Roger Liesaus zählen der Theatermacher Tilo Esche (Sprecher, Produktion) und Frank Zalich (Musik, Zusatz-Kamera, Gestaltung Plakat/DVD), mit dem er bereits zur Schule ging.

Finanziert werden die Produktionen von Rog-Film Taucha ohne jede Förderung, nur über kleines Geld, von lokalen Unterstützern, aus dem Verkauf von DVDs, Kalendern und Werksplänen. „Das reicht zur Deckung meiner Unkosten und monatlich für die Krankenkasse“. Nicht anders läuft es bei seiner aktuellen Produktion über den Fliegerhorst. Im Oktober beginnt die Publikumsfinanzierung, Ende November erscheint die DVD. „Ich hatte schon immer Flugplätze in meinen Filmen, dieser aber musste einen Extrafilm bekommen. Es ist unglaublich, was da alles geflogen ist, vom offenen Doppeldecker bis zur Ho 229, dem ersten Stealth-Flugzeug.“ Wieder ein unbekanntes Stück regionaler Technik-Geschichte.

Geplant ist bereits ein fünfter Film zur Allgemeinen Transportanlagen-Gesellschaft. Eine andere Idee geht Liesaus außerdem im Kopf herum: das Kriegsende in Leipzig. „Das war so ein einprägsames Erlebnis, davon haben mir alle meine Zeitzeugen sofort erzählt.“

Info: DVDs von Roger Liesaus sind bestellbar auf www.rog-film.de oder unter Tel. 034298 13035

Von Norbert Wehrstedt