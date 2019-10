Teil zwei des Brahms-Zyklus mit Herbert Blomstedt und dem Gewandhausorchester

Leipzig

Mit Johannes Brahms muss es nicht einfach gewesen sein. Zahlreiche Anekdoten zeichnen das Bild des mürrischen Hagestolz mit gewaltigem Bart und unvermeidlicher Zigarre, schroff bis verletzend im Umgang mit seinen Zeitgenossen, berüchtigt für seinen bärbeißigen Humor. Als die Universität Breslau sich anschickte, Brahms die Ehrendoktorwürde zu verleihen, für seine Verdienste als „Träger der strengen Kunstform der Instrumentalmusik , des großen Stils von Beethoven“, wie es in der Begründung heißt, hoffte man, von ihm als Dank ein Stück Musik zu erhalten, dass diesem Ruf gerecht würde. Aber weit gefehlt: Brahms bedankte sich für die noble Auszeichnung mit einer „Akademischen Festouvertüre“, die musikalisch unverhohlen zum Ausdruck bringt, was der Geehrte vom Promotions-Brimborium hielt: nämlich nichts.

Viel zu vornehm

Herbert Blomstedt ist hingegen viel zu vornehm, als dass er es mit diesem zehnminütigen Potpourri derber Studentenlieder übertriebe. Dezent hält er die eingangs grummelnden Fagotte im Hintergrund, wie hinter einem Vorhang, der sich erst zum lärmenden Finale des „Gaudeamus igitur“ vollständig und mit Aplomb hebt – und dabei einen übereifrigen Bravo-Ruf in den Schlussakkord zeitigt. Bleibt zu hoffen, dass der Aufnahmemitschnitt dadurch nicht Schaden genommen hat.

Für seine in dieser Saison erfolgende Einspielung aller vier Brahms-Sinfonien hat sich Blomstedt neben der launigen „Akademischen“ auch deren Pendant, die „Tragische Ouvertüre“, ausgesucht, ganz im Sinne Brahms’, der sich die beiden Einsätzer als Schwesternpaar dachte: „Die eine weint, die andere lacht“, schrieb er.

Macht des Schicksals

Zu Beginn künden zwei vehemente Fortissimo-Schläge aber mehr von der zupackenden Macht des Schicksals als von larmoyanter Ergebenheit. Den ungemein präsenten Anfangseindruck können die Gewandhausmusiker um Frank-Michael Erben nicht ganz bis zum Ende bestätigen, ein wenig verliert sich die Ouvertüre in bloßem Wohlklang, anstatt nach schroffem Pathos zu streben.

Ganz anders hingegen Brahms’ Zweite nach der Pause, der klingende Beweis, dass für den Komponisten nach seinem faustisch-vergrübelten Gattungserstling der Sinfonien-Bann gebrochen schien. Brütete er über der Ersten geschlagene 14 Jahre, flutschte ihm die D-Dur-Sinfonie nur so aus der Seele. Blomstedt macht das hörbar, indem er beginnen lässt, als sei diese weihevolle Pastoralmusik schon lange im Fluss und das sonnenwolkige Arkadien längst erreicht. Nah am Paradies tönt dieser Kopfsatz, was Schönheit und Gleichgewicht des Klangs angeht. Da verursacht jeder Hörnereinsatz sanfte Glücksschauer, bringen die Streicher viel Sonne in den Saal, die nie brennt, sondern wohlig wärmt. Aber fehlen nicht doch die Anflüge von Schroffheit, die Schatten, die Melancholie und der Trauerrand, die Brahms meinte, als er seine Zweite Sinfonie als „liebliches Ungeheuer“ betitelte?

Wolkenlos heiter

Wichtiger noch als Geheimnisse zu wittern oder Abgründe anzudeuten ist oft das Überwölken. Und Überwölkung wirkt umso berührender, je glänzender die überwölkte Schönheit strahlt. Gewiss, manchmal strahlt diese Schönheit vielleicht zu wolkenlos heiter, wie im „grazioso“ des dritten Satzes, wo die Oboe ungebrochen naiv ihre Weise singen darf. Oder im allzu mühelos erreichten Glücksgefühl des Finales. Bewusst harscher Streicherklang, um etwaige Brüche zu zeigen? Nicht mit Herbert Blomstedt.

Der 92-Jährige ist ein optimistischer Mensch, und deswegen darf man gespannt sein, wie er sich bei der Fortsetzung seines Zyklus der dritten und vierten Sinfonie annähern wird, die bei Brahms menschlich den Weg von der Hoffnung zur Verzweiflung fortsetzen.

Dem ausgelassenen Schlussjubel nach diesem Großen Concert sollte dies indes keinen Abbruch tun. Stehend dargebrachte Ovationen, wie man sie von Blomstedt-Abenden kennt.

Von Werner Kopfmüller