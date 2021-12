Leipzig

Liegend kennt man ihn durchaus, den namenlosen Maler, wie ihn die Leipziger Comic-Künstlerin Anna Haifisch als „The Artist“ vor gut sechs Jahren in ihren wunderbar verschrobenen Comic-Strips für das „Vice“-Magazin in die Welt entlassen hat. Ein leptosomes, vogelartiges Schnabelwesen, das in düsteren Momenten wie ausgeschüttet in die Ecken seiner Künstlerkammer fließt. Die Einsamkeit der Figur ist geblieben. Aber die Matratze hat sich in einen Designer-Diwan verwandelt. Und der Künstler mit Talent in einen Künstler mit Erfolg.

Anna Haifisch hat ihrem namenlosen Künstler einen dritten Comic-Band gewidmet. Der Leipziger Comic-Künstlerin wurde in diesem Jahr der LVZ-Kunstpreis zugesprochen Quelle: André Kempner

Statt gekrümmt liegt er jetzt kerzengerade. Aber so unentspannt, als beginne gleich die Auftaktsitzung beim Psychiater. Was für ein Kontrast zur harmonisch gerundeten Schlange auf dem großformatigen Bild an der Bungalowwand, eines der ersten Motive des Künstlers. Dazu winden sich die Verse „Alles was mir lieb und teuer, dieses Übermaß an Dingen, wird mir langsam ungeheuer. Wohlstand stutzte mir die Schwingen“ von Bild zu Bild.

Von sich überzeugt und von Zweifeln zerfressen

Im Mai hat sich die Jury entschieden, den LVZ-Kunstpreis Anna Haifisch zu verleihen und damit erstmals an eine Comic-Künstlerin. Im März wird, wenn die Infektionslage es erlaubt, die damit verbundene Ausstellung im Leipziger Museum der bildenden Künste stattfinden, unter dem Titel „Anna Haifisch. Chez Schnabel“. Zur Halbzeit zwischen den beiden Terminen ist in diesem Herbst ihr Buch „The Artist: Ode an die Feder“ bei Reprodukt erschienen. Ihr drittes Werk über „The Artist“, der in kühn flüchtenden und gleichzeitig konzentriert eng geführten Linien durch Leben und Kunstwelt stapft, meist kleidungslos weiß, ohne richtig nackt zu sein. Von sich überzeugt und von Zweifeln zerfressen. Im Comic zeichnerisch und seelisch ambivalent durchkomponiert.

Einer, der es geschafft hat ...

Glück geht anders: Anna Haifischs Künstler-Antiheld in „The Artist: Ode an die Feder. Quelle: Anna Haifisch / Reprodukt

Die Grund-Ästhetik ist geblieben, dennoch hat sich vieles gewandelt im Artist-Kosmos. Gleich auf den ersten Seiten sieht man den Protagonisten im Karo-Sakko mit Krawatte und lässiger Pose vor der Sponsoren-Wand. Einer, der es geschafft hat. Was sich schon in der Anmutung des Buches spiegelt. Reprodukt spendiert dem 130-Seiten-Werk einen gelben Leinen-Einband. Die Kolorierung der Schwarz-Weiß-Zeichnungen – Orange, Gelb, Violett – wird schriller, das Licht schärfer; tiefe Sonne, harte Kontraste. Doch der Triumph, bildhaft übersetzt in einen Akt verträumter und kühner Eistanz-Posen, währt nur kurz. Später flüchtet der Künstler vor den Käufern auf die Toilette – und sinkt dort so fließend in sich zusammen, wie einst im Mini-Wohnatelier. Ein Kreis schließt sich.

Der Künstler fremdelt mit dem Kunstbetrieb – und flieht über das Dach

Der Künstler fremdelt immer noch mit der Welt und dem Kunstbetrieb. Was Haifisch in symbolisch aufgeladenen Bildern brillant auf den Punkt bringt. Wenn der krokodilartige Kurator spricht, verschwindet der Künstlerkopf zwischen dessen Kieferleisten, eingeklemmt wie in einen Schraubstock. Ein paar Seiten später sieht man The Artist – ein Bild wie eine Kinoszene – über das Dach flüchten. Am Ende des Aktes entdeckt man ihn in Koala-Pose hoch auf einer Palme.

Anna Haifisch: The Artist: Ode an die Feder. Aus dem Englischen von Marcel Beyer. Reprodukt; 128 Seiten, farbig, 24 Euro. Quelle: Anna Haifisch / Reprodukt

Haifisch gliedert Aufstieg und Fall, Hofiert- und Verlassenwerden, Gegenwart und Erinnerung in 13 lose gekoppelte Akte. Statt in kleinteiligen Panels erzählt sie überwiegend in einseitigen Zeichnungen. Detaillierte Handlungsfolgen sind tatsächlich weniger wichtig, die Künstlerseele erschließt sich durch die dichte Bildatmosphäre auf jeder Seite. Verstärkt von Gedichten, die jeden Akt der „Vogeloper“, wie Haifisch den Band nennt, begleiten. Ursprünglich auf Englisch geschrieben, was keineswegs aufgesetzt wirkt. Spielt doch die Story nicht nur offenkundig in den USA und kann man in Bildern wie dem des öden Schnellrestaurants auch mal Edward Hopper aufblitzen sehen. Zitate aus der Kunstgeschichte gehören für Haifisch dazu. Und längst spielt sie jenseits des Atlantiks selbst eine Rolle im Kunstbetrieb mit Comic-Veröffentlichungen, Ausstellungen, Illustrationen für den „New Yorker“.

Feine Doppelbödigkeit

Die fremde Sprache habe sich limitiert und unendlich frei zugleich angefühlt, schreibt Haifisch. Nur eine eigene Übersetzung der spröden Poesie traute sie sich nicht zu, „ohne alles, was mir lieb und teuer war, komplett zu zerstören“. Ins Deutsche übertragen und ihren Geist bewahrt hat letztlich der Schriftsteller Marcel Beyer. Feine Doppelbödigkeit findet sich schon im Titel: Ode an die Feder. An die Feder der Zeichner und die Feder des Federviehs dieser kunstvollen Vogeloper über flattrige Künstlerseelen.

Von Dimo Rieß