Die dünne Haut reißt leicht ein. Und diese Ohren. Manchmal muss man das Rosa nachkolorieren, das unter dem Fell durchschimmert. Tote weiße Kaninchen sind nicht so einfach vor dem Verfall zu retten. Das lernt das Publikum bei „The Big Sleep“, das am Freitagabend auf der Performance-Bühne Residenz des Leipziger Schauspiels Premiere feierte. Ein Theaterprojekt von Alisa M. Hecke und Julian Rauter, das den Gegenstand seiner Reflexion dekorativ ausstellt (Bühne: Andi Willmann), ohne zu dick aufzutragen. Ein ausgestopfter Bär hier, eine Taube dort und auf einer Kiste liegt die Kunststoffnachbildung eines Delfins, als sei der Umzug des Leipziger Naturkundemuseums auf die Spinnerei doch im Gange, habe sich nur in der Halle geirrt.

In der Mitte des Tableaus dreht eine kleine, runde Bühne Katharina Bill, Nina Maria Wyss und Malte Scholz im Kreis. Die Schauspieler schlüpfen in die Rolle von Tierpräparatoren, als befänden sie sich im zwanglosen Feierabend-Plausch. Der ist beim Einlass schon im Gange. Das Publikum darf sich als heimlicher Ohrenzeuge fühlen.

Der Dialog baut auf einer langen Recherche-Phase mit vielen Interviews auf. Eine Stofffülle, die bis in das kommende Jahr hinein in interdisziplinären Projekten zwischen Performance und Installation in Deutschland und der Schweiz verarbeitet wird. Die szenische Installation „Melancholie der Sammlung“ soll ab 4. September beim Kunstfest Weimar zu sehen sein, die Audio-Installation „L/Imitation of Life“ öffnet am 28. November im Naturalienkabinett Waldenburg. Wenn die Corona-Situation nicht zu Änderungen zwingt.

Bei „The Big Sleep“ verstärkt Corona die ambivalente Atmosphäre, die sich aus dem vital anmutenden Äußeren eines keck schauenden Dachses und der toten Materie ergibt schon dadurch, dass das Publikum so locker sitzt, wie die vereinzelten Präparate auf ihren Sockeln. Im Halbdunkel gehen Ausstellungsstücke und Publikum fließend ineinander über. Klare Grenzen heben sich unterschwellig auf. Wenn dann Präparatoren von der Schönheit von Nashörnern schwärmen oder ihre Kommunikationsrituale mit den auszustopfenden Kadavern offenbaren, um den angemessenen, finalen Ausdruck zu finden, dann entsteht ein locker geknüpfter Erzählstrang der Skurrilitäten, dem man gern zu weiteren Details eines verschroben wirkenden Handwerks folgen würde.

Doch der Abend bricht die Stoßrichtung auf, wechselt von der Erzählung zur Reflexion, denkt über Zeit und Vergänglichkeit nach, über Darstellung und Wirkung der Präparate in verschiedenen Epochen, über die Essenz dessen, was als äußerer Schein übrig bleibt. Letztlich spannt „The Big Sleep“ den Bogen bis zu Aspekten unserer unterentwickelten Trauerkultur. Oder fragt nach der Funktionalität, wenn er dem Präparat einen Pelzmantel entgegensetzt. Aspekte, die zwar schlüssig abgeleitet werden, aber in der rund einstündigen Performance nur gestreift werden und zulasten der erzählerischen Kraft des Beginns gehen.

Von Dimo Rieß