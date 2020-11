Leipzig

Irgendwas muss man ja machen und es dann irgendwie nennen: Zum „Interface Theater“ lädt jetzt die Schaubühne Lindenfels mit einem eigens gegründeten „ Cockpit Collective“, welches dann Themen verhandelt, die die Welt eventuell auch inmitten ihres momentanen seltsamen Scheinstillstands bewegt. Am Dienstag ging man dafür erstmals auf die Reise. Sprich: online.

Soheil Boroumand als Elon Musk in „The Cockpit Collective“. Quelle: RM Lands

Anzeige

Denn per Stream gilt es sich ins Theater zu beamen. Das fungiert hier als eine Art Raum-Zeit-Spaceship, in dem eine illustre Gesellschaft bekannter Figuren jeweils aus einer passend individuell dekorierten Einzelzelle (Quarantänebedingung) zu einem spricht. Es begegnen einem der Droschkenkutscher Gustav Hartmann (bekannt als der Eiserne Gustav), das olle Eisprinzesschen Kati Witt und ihr Landsmann, der große sächsische Freund aller Indianer, Karl May. Allesamt Prototypen des Provinziellen, von denen man freilich hier und dort auf der Welt schon mal gehört hat und die jetzt in Persona von Johannes Gabriel ( Gustav), Jennifer Demmel (Kati) und Meigl Hoffmann (Karl) angemessen authentisch provinziell in Erscheinung treten.

Johannes Gabriel als Gustav Hartmann („Der Eiserne Gustav“) in „The Cockpit Collective“. Quelle: RM Lands

Weltläufiger und vom Typus her auch spannender sind dann doch der ebenfalls anwesende Elon Musk und Filmdiva Hedy Lamarr. Letztere eine österreichische Schauspielerin, der 1933 der tschechisch-deutsche Skandalfilm „Ekstase“ eine beachtliche Folgekarriere in Hollywood ermöglichte. Und die als so emanzipierte wie technisch hoch begabte Frau für die Alliierten im Kampf gegen die Nazis eine Funkfernsteuerung für Torpedos entwickelte.

Meigl Hoffmann als Karl May in „The Cockpit Collective“. Quelle: RM Lands

Lamarr ist fraglos die interessanteste Passagierin im Interface-Spaceship, der die ebenfalls aus Österreich stammende Schauspielerin Verena Noll eine reizvoll dezente dialektale Färbung verleiht. Allerdings schrumpft ob des Gesprochenen dann die emanzipierte Exzentrikerin Lamarr zur moralisierenden Antifaschistin, die die zugeschalteten Zuschauer fragt, ob diese „Protagonist oder nur Statist“ sein wollen. Also im Kampf gegen Nazis etwa, die es heute wieder gibt, wie die darüber sehr konsternierte Frau Lamarr per Videotalk von einer Zuschauerin erfährt.

Jennifer Demmel als Katarina Witt in „The Cockpit Collective“. Quelle: RM Lands

Denn ja, interaktiv ist dieses „Interface-Theater“ auch. Man kann fragen, diskutieren, chatten. Und wenn Elon Musk (Soheil Bouromand) gesteht, „alleine sein, das erschreckt mich“, möchte man ihm gleich ein „Du bist nicht allein!“ zurufen. Macht dann aber keiner. Stattdessen gibt es per Chat die Frage, warum Tesla den höchsten Börsenwert aller Autofirmen hat. Das nennt man dann wohl Wirklichkeitsnähe der Kunst. Und es ist eine Crux, diese Kunst angemessen zu beurteilen, weil letztlich noch jedes Streaming-Theater ein Lieber-das-bevor-wir-gar-nichts-machen-Theater ist. Um Wirklichkeiten, die sich unwiderruflich ändern, geht es in der Schaubühne dabei immer wieder. Was das nun für die Zukunft des Theaters bedeuten könnte, wäre eine gute Frage für einen geschäftstüchtigen Zukunftsvisionär wie Musk gewesen. Gut möglich, dass das Theater Grund hat, sich vor der Antwort zu fürchten.

Nächster Termin: Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr; Online-Ticket: www.schaubuehne.com

Von Steffen Georgi