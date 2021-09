Leipzig

Gut eineinhalb Jahre ist es her, seit die Leipziger Band The Firebirds ein Konzert in ihrer Heimatstadt gespielt hat. Nun ist es wieder so weit: Nach langer Corona-Pause tritt die seit 1992 bestehende Gruppe wieder in Leipzig auf – und das für umsonst. Dank Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“ ist der Eintritt für das Konzert am Sonntag auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park gratis, wie die Veranstalter mitteilten. Beginn ist um 17 Uhr.

The Firebirds wurden 1992 von Alexander Teich, Guido Gentzel, Konrad Schöpe und Simon Fickenscher gegründet und zeichnen sich durch Cover-Versionen und Neuinterpretationen von Rock’n’Roll-Stücken der 1950er und 60er aus. Bislang haben sie acht Studio- und zwei Live-Alben produziert.

Unterstützt werden die Leipziger am Sonntag von Smokestack Lightnin’, die seit 1995 mit Musik im Bereich Americana, Country, Rockabilly und Folk auf sich aufmerksam macht und bislang ganze 18 Alben vorgelegt hat.

Eine Voranmeldung für das Konzert ist nicht notwendig – „wer zuerst kommt erhält die besten Plätze“, so die Veranstalter. Die Kontaktverfolgung erfolgt via Corona-Warn-App oder handschriftlichem Formular. Das Konzert findet im Rahmen des „Outside Kultursommer Leipzig 2021“ statt.

The Firebirds live am Sonntag um 17 Uhr auf der Parkbühne Clara-Zetkin-Park, der Eintritt ist frei.

Von CN