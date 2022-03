Leipzig

Im Felsenkeller ist am Samstagabend gute Laune garantiert, wenn die englische Kultband The Rubettes, bekannt für unter anderem die Hits „Sugar Baby Love“ und „Tonight“, auftreten. Die 1973 in England gegründete Combo spielt damit nicht nur ihr erstes Konzert des Jahres in Leipzig, sondern auch das erste auf dem europäischen Festland seit Pandemiebeginn.

LVZ.de hat die Gruppe einen Tag vor dem Auftritt im Felsenkeller getroffen. Exklusiv für alle Abonnentinnen und Abonnenten haben sie ein kleines Ständchen eingespielt, das wir als Video aufnehmen durften:

Los geht es am Samstag um 20 Uhr, als Vorgruppe tritt Amelia Brightman, bekannt vom Musikprojekt Gregorian, samt Band auf. Karten für das Konzert, das unter 3G stattfindet, gibt es für 42,08 Euro in der Ticketgalerie online oder unter 0800 2181 050.

Von CN