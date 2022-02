The Rubettes spielen ihr erstes Konzert 2022 in Leipzig

Leipzig

Im März kehren die Konzerte nach Leipzig zurück – und das gleich mit einem internationalen Highlight: The Rubettes treten am 5. März im Felsenkeller auf, wie der Veranstalter Roxx Nation nun mitteilte. Die 1973 gegründete Band, die gemeinsam mit Roxy Music, Slade und The Sweet zu den Vätern des Glam Rock zu zählen ist, spielt damit ihr erstes Konzert des Jahres 2022 in Leipzig.

Neues Album soll kommen

Die 1973 in England gegründete Gruppe verbuchte ihren größten Hit 1974 mit „Sugar Baby Love“, seitdem erschienen 13 Alben. Ein neues Album namens „Heartbreak Avenue“ soll im Frühjahr erscheinen. Von der Originalbesetzung der Gründung sind weiterhin John Richardson, Bill Hurd und Mick Clarke mit an Bord, Mark Wright ist das vierte Mitglied.

Als Support tritt Amelia Brightman, weibliche Stimme des Projekts „Gregorian“, im Rahmen ihrer ersten Solo-Tour auf, bei der sie ihr erstes Album sowie Teile ihres bevorstehenden zweiten präsentiert. Unterstützt wird sie von ihrer Band. Am 31. März folgt ein kompletten Konzert von ihr im Felsenkeller.

The Rubettes spielen am 5. März, 20 Uhr, im Felsenkeller Leipzig, Karten für 42,08 Euro Euro in der Ticketgalerie online oder unter 0800 2181 050. Karten für das Konzert von Amelia Brightman am 31. März, 19 Uhr, für 35,27 Euro ebenda.

