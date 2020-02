The Screenshots – Rumpeln unter der Oberfläche

Leipzig

Es könnte alles so einfach sein, so eindeutig. Ein rumpeliges Rockkonzert in einem kleinen Club, viel zu laut, viel zu zackig und eingängig, dass nicht alles schwitzen, brüllen, tanzen würde. Schöner, simpler Gitarreschlagzeugbass-Krach, dazu das klassische, stimmige Bild: ein Publikum in wilder Pogo-Ekstase. Aber was singen die Zappelnden da? „Wir lieben uns und bauen uns ein Haus!“ Wenig später sogar: „Mit harter Arbeit werden Träume war!“ Geht’s noch spießiger, harmloser, langweiliger? Was ist aus unserer Jugend geworden? Und was aus dem guten alten Punkrock? Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert, herzlich willkommen im postironischen Zeitalter!

Im Club für das nächste (niemals wirklich) große Ding

The Screenshots aus Krefeld (schon das klingt ja wie ein Witz im Witz) stehen am späten Donnerstagabend auf der Bühne des Ilses Erika. Wo auch sonst? Kein anderer Club in der Stadt hat so verlässlich die Bands, die als das nächste (ganz wichtig: niemals wirklich) große Ding gelten, über das in echt getuschelt und virtuell gezwitschert wird. Nun also Dax Werner, Kurt Prödel und Susi Bumms – bei Twitter habe man sich kennengelernt und angeblich in Herrn Böhmermanns Fernsehshow den ersten gemeinsamen Bühnenauftritt gehabt.

Zwischen Naivität und Biedermeier, aber mit Haltung

Böhmermann, neben der Satire-Partei Die Partei sowie den Bands Bilderbuch und Von Wegen Lisbeth treibende Kraft der ironischen Auflösung aller Ironie, bezeichnete die Screenshots als „erste Cloud-Rockband der europäischen Union“. Wie gesagt: 21. Jahrhundert und so. Man schreibt einen Hit über „ Google Maps“ und einen über „Cornetto Buttermilch Zitrone“, darin Zeilen wie: „Auf Google Maps, da gibt’s nen Ort und da wohnst duhuhu.“ Und: „Ich bin ein Junge und du bist ein Mädchen und ich finde dich wunderschön!“ Hätte es die Neue Deutsche Welle bisher noch nicht gegeben, wäre sie jetzt da – zwischen Naivität und Biedermeier, aber mit Haltung: „Keiner darf rein / das hasse ich an dir“ heißt es über „ Europa“, wie die Band ihr erstes Album genannt hat.

„Heeeh!“ bleibt Publikum im Halse stecken

Susi Bumms – bei diesem Namen erblassen die Farin Urlaubs und Campinos dieser Welt – glänzt mit federndem Bassspiel auf federnden Zehenspitzen und der Knalleransage: „Na, Leute! Wer hat Geld?“ Selten ist einem Publikum das fest eingeplante „Heeeh!“ so im Hals steckengeblieben! Gitarrist und Sänger Dax Werner (Brille, Vollbart, E-„ Zigarette“) hat eine wunderschöne Kabelschlinge an seinem Instrument, wie unsereins sie nur vom vermaledeiten Duschschlauch kennt, und Kurt Prödel verwechselt in Jogginghose und Trikot Schlagzeugspielen mit einem Wettkampf.

Düsteren Folk mit norwegischen Texten

Bevor das Trio in der ausverkauften Ilse aber vor sein riesiges „Schöne Grüße an alle“-Banner tritt, gibt es bezaubernden, düsteren Folk mit E-Gitarre, E-Bass und norwegischen Texten vom Duo Bengal und HipHop mit Beats aus dem Telefon von der Mainzer Rapperin Mimi. Einmal glaubt man, „I need a Existenzkrise“ zu hören. Was all das zusammenhält, ist kaum zu greifen – aber in der Rückschau ergibt es, und damit wären wir wieder am Anfang, ein stimmiges, uneindeutiges Bild. Das mehr als ein Screenshot ist.

Von Benjamin Heine