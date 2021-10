Leipzig

Serge liebt es, wie er sie bis tief in die Magengrube spürt, diese, wie er schön andächtig sagt, „Vibrationen der Monochromie“, die von diesem Kunstwerk vor ihm ausgehen. Einem weißen Bild mit weißen Streifen, auf dem nichts als eben eine monochrome Fläche Weiß zu sehen ist. Welche dann allerdings doch recht schnell zum roten Tuch wird und noch ganz andere Vibrationen auszulösen vermag.

Welche, davon erzählt Yasmina Reza in ihrem Theaterstück „Kunst“ aus dem Jahr 1994, das am Sonntag als Inszenierung des Schauspiels (Regie: Frank Hoffmann) in der Kunsthalle der Sparkasse Leipzig Premiere hatte.

Ist das Kunst oder „eine weiße Scheiße“?

Zweihunderttausend Franc waren Serge die „monochromen Vibrationen“ in Weiß wert. Und in seiner Begeisterung über diesen Kunstkauf, in seiner auch etwas eitlen Ungeduld, andere daran teilhaben zu lassen, verleitet er seine zwei besten Freunde Marc und Yvan zu einem nächtlichen Einbruch in die Galerie, in der das Werk noch hängt. Auf dass Marc und Yvan schon jetzt und hier angemessen beeindruckt sind. Was allerdings nach hinten losgeht, als Marc erst in einen Lachanfall ausbricht und das Werk dann wenig feinfühlig als „eine weiße Scheiße“ bezeichnet.

Womit die Kunstgalerie zum Schlachtfeld gekränkter Eitelkeiten und verkorkster Emotionen wird. Und sich Vibrationen zu Eruptionen steigern, zu einem Beben, das das Fundament einer Freundschaft ins Wanken bringt. Statt der Vibrationen gibt es jetzt nämlich Schläge in die Magengrube. Verbale, vorerst. Und zum Emotionsbeben gesellt sich bald die Bilderstürmerei. Denn frei nach Tschechow: Wenn in einem Stück, das in einer Galerie spielt, im ersten Akt kurz ein Filzstiftmarker auftaucht, mag man ahnen, zu welchem Einsatz der im letzten Akt kommen könnte.

Bauerntheater des mehr oder weniger gehobenen Mittelstandes

Es ist recht hemdsärmelig geraten, was Regisseur Frank Hoffmann aus Yasmina Rezas tragikomischer Farce gemacht hat. Das Tänzerische der sarkastischen Dialoge in auch feinen Zwischentönen ersteht als bevorzugt lautstarker Schuhplattler. Die Komödie französisch-bourgeoiser Befindlichkeiten offeriert er als Bauerntheater des mehr oder weniger gehobenen Mittelstandes, der sich nicht nur in seiner Neigung zum Brüllen als sehr deutsch entpuppt.

Allerdings muss man gestehen: Die Inszenierung ist kurzweilig. Das liegt an den Schauspielern. Als Pseudo-Feingeist Serge kostet Denis Petkovic den Snobismus seiner Figur aus. Im Kontrast dazu gibt Christoph Müller den Marc als so opulenten wie cholerischen Misanthropen. Und das teilweise so zünftig barock, als habe sich eine Molière-Figur ins Reza-Stück geschlichen, um dort launig zu poltern.

Bleibt noch Wenzel Banneyer als Yvan. Die am wenigsten egomanische Figur des Stücks – und vielleicht auch deshalb die am meisten gebeutelte. Und sympathischste. Einer, der immer zwischen die Fronten gerät, in der Familie genauso wie jetzt bei den Freunden. Wie nebenher gelingt es Banneyer bei aller Komik eine leise Tragik mitschwingen zu lassen inmitten eines ansonsten eher monochrom vibrierenden Theaterspaßes.

Info: Weitere Vorstellungen: 9.10. (ausverkauft), 15.10., 21.10., jeweils 20 Uhr in der Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, Karten: www.schauspiel-leipzig.de

Von Steffen Georgi