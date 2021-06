Leipzig

Das Lofft-Theater in der Spinnereistraße 7 feiert nach mehrmonatiger Pause seine Wiedereröffnung mit zwei neuen Stücken. Am Freitag, dem 4. Juni, lädt das Haus seine Gäste zu „What is Left“ des Kölner Ensembles Overhead Project ein. Die Gruppe vermischt zeitgenössischen Tanz mit Neuem Zirkus und beschäftigt sich in ihrer Performance mit räumlichen Strukturen, die die zwischenmenschliche Kommunikation beeinflussen.

Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstag, 20 Uhr, wird das Stück per Stream übertragen. Eine weitere Live-Vorstellung ist für den Sonntag, 6. Juni, um 18 Uhr geplant.

Die Leipziger Tanzgruppe Forward Dance Company Quelle: Lofft

In der Woche drauf folgt die neu gegründete, aus Leipzig stammende inklusive Gruppe Forward Dance Company mit ihren ersten beiden Produktionen. In „Wir“ taucht sie ein in die Innengeschichten der sechs Tänzerinnen und Tänzer mit ihren ganz eigenen Vorgeschichten, die Aufführungen finden Donnerstag und Freitag, 10. und 11. Juni, jeweils 20 Uhr statt.

Ihr zweites Werk „Joy“ versteht sich als Sammlung der flüchtigen Gefühlswelt, die dem Menschsein zugrunde liegt. Auch hier sind zwei Termine angesetzt, am Samstag, 12. Juni, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 13. Juni, um 18 Uhr.

Tickets und Infos zu den vor Ort geltenden Hygienebestimmungen www.lofft.de.

Von CN