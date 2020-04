Theater Titanick kämpft um die Verschiebung von Fördergeldern und Auftritte

Leipzig/Münster

Um zwei nahe liegende Bilder zu bemühen: Es ist noch nicht ganz klar, ob das Theater Titanick frontal auf den Eisberg zufährt oder die Kuh vom Eis bekommt. Die Leipzig-Münsteraner Open-Air-Theatergruppe hat die Corona-Krise kalt erwischt. Eigentlich sollte 2020 ein großes Jahr des 30-jährigen Bestehens werden. Doch nun sieht alles anders aus.

Die Startinszenierung „Titanick“ von 1991 sollte mit neuem Team wiedererstrahlen, das neue Projekt „Upside Down“ das Licht der Straßenbühnen erblicken, es waren zahlreiche Gastspiele geplant. Allein in Leipzig sollte es fünf Vorstellungen von drei Produktionen in den Pittlerwerken geben, auch mit Unterstützung des Kulturamtes der Stadt und der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, die insgesamt 35 000 Euro der 80 0000 Euro Gesamtfördersumme zusicherten.

Anzeige

Geschäftsführer Uwe Köhler: „Wir machen Straßentheater, wir können das ja nicht einfach im Dezember zeigen“. Quelle: LVZ

Doch von hier droht nun Ungemach: Anders als die Kollegen in den Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen, wo die Gruppe ihren zweiten Sitz hat, tun sich Stadt und Land bei der zeitlichen Verschiebung von Fördermitteln angesichts der aktuellen Situation schwer. Diese sollten ausdrücklich bis Ende 2020 abgerufen werden, Bühnenbau, Proben und Premiere hätten in diesem Jahr stattfinden müssen. Wo andere Gruppen aber Projekte verschieben können (was freilich einen Rattenschwanz an anderen Problemen mit sich bringt), ist aber eine solche Option angesichts der speziellen Situation von Titanick nur schwer gegeben.

„Wir machen Straßentheater, wir können das ja nicht einfach im Dezember zeigen“, erklärt sich Uwe Köhler, Geschäftsführer von Titanick in Münster. Eigentlich war die neue Premiere „Upside Down“ für September geplant, was wahrscheinlich nicht zu halten sein dürfte. Immerhin hat mittlerweile die Kulturstiftung des Freistaats eingelenkt und neue Richtlinien erlassen, die zum einen eine Änderung des Förderzwecks nach Rücksprache vorsehen, zum anderen aber auch eine Verschiebung bis April 2021 ermöglichen. Damit wäre Titanick wieder im Rennen.

Kulturamt arbeitet an Lösung

Lediglich die Stadt Leipzig erlaubt derzeit aus haushaltsrechtlichen Gründen noch keine Mittel-Verschiebung ins nächste Haushaltsjahr, was nicht nur im Kulturbereich ein Problem darstellen könnte. „Wir arbeiten intensiv an einer gesamtstädtischen Lösung, denn im Zuge der Corona-Pandemie ist eine Reihe von Projekten mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie das Theater Titanick“, erklärt Antje Brodhun, amtierende Leiterin des Kulturamts, gegenüber der LVZ.

Die Krise schließt auch das Einfrieren einer anderen offenen Baustelle ein: Eigentlich soll das Theater Titanick seine Heimstätte auf der Alten Messe längst verlassen haben, um Platz für einen Baumarkt zu schaffen. Hier aber ist der Umzug erst einmal vertagt – zumindest für die nächsten sechs Monate. Das schafft Luft, denn auch der geplante Interimsort im Leipziger Norden ist noch nicht bezugsfertig. Hier plant die Stadt die Übernahme einer Industriebrache, die aber vom Vorbesitzer noch beräumt werden muss, konkret stehen Abrissarbeiten an. Aber auch hier tut sich seit Langem nichts. Immerhin plant in der derzeitigen Situation auch die Baumarktkette, ihre Expansion auf eine längere Bank zu schieben. Zu unsicher ist auch hier der Ausblick.

Hohe Fixkosten, keine Termine

Es ist ein Spiel mit den Zahlen, auch für Titanick. Auf etwa 18 000 Euro Fixkosten pro Monat kommt das Theater. Davon geht nur ein kleiner Teil ins Personal. Insgesamt verfügt das Theater über drei Vollzeitstellen, so dass aus dem Fördertopf für kleine Betriebe monatlich vermutlich etwa 4500 Euro zur Verfügung stehen dürften. Um Kurzarbeit führt da, so Köhler, kein Weg vorbei.

Doch die meisten Titanick-Mitglieder – zu Tournee-Zeiten oder während der Proben arbeiten bis zu 40 Menschen hier – müssen derzeit selber sehen, wie sie über die Runden kommen. Wenn auch noch die Gastspiele wegbrechen und die geplanten Termine im Sommer, dann sieht es für sie düster aus. Auch für die Gesamtsituation des Theaters, das sich über die Auftritte unter anderem bei Festivals finanziert. Der Eisberg ist in Sicht, aber die Kapelle spielt nicht mehr. Den Ernst der Lage haben jedenfalls alle begriffen.

Lesen Sie auch:

Corona-Liveblog unter https://www.lvz.de/ Leipzig/Lokales/Corona-Liveticker-Aktuelle-Lage-in-Leipzig-und-Sachsen-am-7.04.2020

Von Torben Ibs