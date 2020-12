Leipzig

Wenn das Publikum nicht zum Theater kommen darf, dann kommt das Theater eben zum Publikum. Über den Umweg Bildschirm zeigt es sich per Stream oder interaktiv per Videokonferenz. Einige passable Lösungen ließen sich in letzter Zeit entdecken. Die New York Times hat schon im ersten hiesigen Lockdown den neuen Online-Formaten der deutschen Theaterlandschaft einen Artikel gewidmet.

Die kleinen Tücken freilich mit ruckelnden Streams oder vernetzten Konferenzteilnehmern, deren Mikrofon nicht funktioniert, sind unübersehbar. Und dann gibt es noch jene, die von Vornherein ausgeschlossen sind. „Es hat nicht jede Familie ein Laptop und jedes Kind einen Internet-Zugang“, sagt Birgit Lindermayr, Sprecherin und Dramaturgin am Theater der Jungen Welt, das sich in jüngster Zeit digital aktiv gezeigt hat. „Deshalb haben wir ein barrierearmes Angebot gesucht.“ Und das Telefon dafür gewählt. Wobei niemand am TDJW behauptet, Telefon-Theater oder gar das Telefon erfunden zu haben. Beides gab es schon vorher. Wichtig ist nur: Der Publikumskontakt funktioniert besser als erwartet.

Das TDJW sagt Gute Nacht. Am Telefon. Und vor allem den Senioren.

Seit einigen Tagen läuft die kostenlose Aktion „TDJW sagt Gute Nacht – Winter-Geschichten-Telefon“. Fast alle Lesungen sind gebucht – mehrheitlich allerdings nicht wie erwartet von Familien, sondern von Seniorenheimen.

Es war eine Idee der Theaterpädagogik, sich an die Heime zu wenden. An Menschen, die besonders von den Kontaktbeschränkungen betroffen sind. Die Resonanz hat das TDJW dennoch überrascht. Über 80 Prozent der Geschichten erreichen Senioren-Ohren. Was durchaus passt zu einem Theater, das zwar in erster Linie Kinder- und Jugendtheater ist, sich aber schon lange als Mehrgenerationen-Haus versteht.

Vier Lesungen hat spontan das Seniorenheim Residenz Ambiente in der Nähe des Hauptbahnhofs gebucht. Vier Lesungen für vier der derzeit wegen des Infektionsschutzes streng getrennten Wohnbereiche. Ein Lautsprecher wurde jeweils an das Handy gekoppelt. Gelauscht haben den Weihnachtsgeschichten dann pro Wohnbereich jeweils acht bis zwölf Menschen.„Das hat wirklich großen Anklang gefunden“, sagt Anke Vidotti-Kleine.

Wenn ein Lachen zurückkommt, entstehen Bilder im Kopf

Alida Bohnen ist eine der Schauspielerinnen, die für die Residenz Ambiente gelesen haben. Und die erlebt hat, wie die positive Stimmung über kleine Reaktionen, etwa ein kurzes Lachen, per Telefon zurückkam. „Obwohl ich das Publikum nie gesehen habe, habe ich jetzt ein Bild davon im Kopf.“

Bohnen kommt aus Braunschweig, hat in Graz studiert, das letzte Ausbildungsjahr am Studio in Dortmund gespielt. Leipzig ist ihr Erstengagement. Ausgerechnet das beginnt so stockend mit Corona-Pause. Sie spielt in „Wutschweiger“, das in einer berührenden Outdoor-Variante in Grünau im Herbst noch Premiere gefeiert hat. Eine Inszenierung, die, wie Bohnen sagt, gut gewesen sei, um den engen Kontakt mit jungem Publikum zu erleben. Und um sich die Stadt jenseits der Theatermauern in Lindenau zu erschließen.

Jetzt stünde sie eigentlich regelmäßig mit dem als Weihnachtsstück geplanten „Neinhorn“ auf der Bühne. Weihnachtszeit ist Marathonzeit am TDJW. Viele Vorstellungen waren ausgebucht, aber schon die Premiere konnte nicht mehr gespielt werden. „Das brennt unter den Nägeln“, sagt sie. „Wir müssen uns gedulden.“ Wenigstens konnte geprobt werden, Kunst entstehen, ein Arbeitsalltag stattfinden. Bisher.

„Ohne Corona hätte es die schönen Angebote nicht gegeben“

Jetzt ruht sogar der Probenbetrieb. Telefonieren ist aber erlaubt. Auch mit Seniorenheimen. Für Bohnen, eine der jüngsten am Ensemble, mehr als nur eine nette Geste. „Es ist gut, wenn der Generationenkontakt gepflegt wird, auch jenseits der Pandemie.“ Künstlerisch ist ihr die Erfahrung am Telefon ebenfalls willkommen. „Auf einmal nur die Stimme zu haben, ohne visuelle Untermalung, worüber sonst Informationen transportiert werden, das war neu.“

Viele Künstler haben sich mit findigen Konzepten seit Pandemie-Beginn Senioren zugewandt. Für die Residenz Ambiente haben unter anderem Gewandhausmusiker im Hof gespielt. Das TDJW plant nach den positiven Erfahrungen sein Telefon-Angebot im Januar fortsetzen. Vidotti-Kleine denkt schon mal über die Zeit der Pandemie hinaus: „Wir haben viel gelernt und gemerkt, dass es auch andere Veranstaltungsformen und Orte gibt.“ Kontakte sollen gehalten werden, um langfristig vermehrt Kultur ins Seniorenheim zu bringen. Schließlich leben dort viele Menschen, für die ein Besuch in Theater- oder Konzertsaal unmöglich ist. „Ohne Corona hätten wir die schönen Angebote nicht erhalten“, sagt Vidotti-Kleine. „Eine Krise bietet immer auch eine Chance.“

Von Dimo Rieß