Theater im Anthropozän: Schulterschluss von Kunst und Wissenschaft

Leipzig

Der Theaterbetrieb produziert derzeit eifrig digitale Formate, könnte die Corona-Zäsur aber ebenso nutzen, das eigene Tun zu hinterfragen und neu zu justieren. Was die Schaubühne Lindenfels mit dem anregenden Debattenformat „Eine Reihe Interdisziplinäres“ versucht. Zum Abschluss, im Zoom-Gespräch mit der Meeres- und Polarforscherin Antje Boetius am Montagabend, wurde der Schulterschluss mit der Wissenschaft gesucht.

Die Grundfrage der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts lautet: Wenn der Klimawandel doch so gravierend in das Leben der Menschheit eingreift, müssten er und seine facettenreichen Folgen nicht auch in den Künsten eine bedeutendere Rolle spielen? Und, was sich an die Frage anschließt: Wie schafft man künstlerisch Bewusstsein und regt im besten Fall zum Handeln an?

Boetius, mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet, hat mit dem Dramaturgen Frank Raddatz und der Präsidentin der Humboldt Universität Sabine Kunst deshalb das „Theater des Anthropozän“ initiiert. Ein Theater, das die Wechselbeziehungen zwischen Natur und Mensch in den Mittelpunkt stellt. Es könnte Initialzündung für weitere Akteure aus Wissenschaft, Theater und Zivilgesellschaft sein, sich zu vernetzen und via Theater eine künstlerische Form der Wissenschaftskommunikation zu finden.

Ob eine Gerichtsverhandlung durchgespielt wird, in der eine Pflanze ihr Recht auf Leben einklagt oder, weit abstrakter, ein Musiker das Diagramm des Klimawandels interpretiert, einer künstlerischen Annäherung an das Thema sind keine Grenzen gesetzt. Boetius’ Ideen zeigen, es geht um Empathie, um ein intuitives Verständnis von Umweltprozessen oder für den Wert von Natur, nicht nur um einen reinen Wissenstransfer.

Komplexität führt zu einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft, zu Spezialistentum, im schlechtesten Fall zu Fachidiotie und unüberbrückbaren Kommunikationsbarrieren. „Wir sind aufgespalten“, sagt Boetius. Ihr Anliegen ist es, die losen Enden zusammenzubringen. „Wir sind alle Akteure auf der Bühne des Anthropozän. Es geht um die Frage, wie wir aus der Maschine aussteigen, die uns in eine Zukunft bringt, die wir nicht wollen.“

Inspirierend, das zeigt der Abend, kann das für beide Seiten sein, Künstler und Wissenschaftler. Falls es überhaupt zu so einem Projekt kommt: Fördermittelgeber, das deutet Boetius an, zucken bei gemischten Teams aus Wissenschaft und Kunst oft hilflos mit den Schultern und wissen nicht, wie sie das Projekt eingruppieren sollen.

Von Dimo Rieß