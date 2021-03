Leipzig

Zaghafte Schritte aus dem Lockdown hat die Politik angekündigt. Unter strengen Auflagen mit limitierter Besucherzahl sollen auch die Kultureinrichtungen davon profitieren. Ein Silberstreif am Horizont, mehr nicht. Niemand weiß, wie lange das verknitterte Plakat an der Außenfassade der Musik- und Theaterhochschule (HMT) noch mahnen wird: „Ohne Kunst & Kultur wird’s still“. Schweres Baugerät zwischen Gottsched- und Bosestraße widerlegt den Slogan mit Getöse, wenn man ihn denn wörtlich nimmt. Aber es geht nicht um Lärm, sondern die Frage: Was geschieht mit den tausenden Kulturschaffenden, was mit einer Gesellschaft, wenn die Kulturlandschaft langsam verdorrt?

Gegenüber der HMT werben die Schaukästen des Schauspiel Leipzig für das Online-Angebot des Hauses. Die Nische, in die sich Kultur zurückgezogen hat, oft professionell umgesetzt und dennoch meist eine Notlösung. Einnahmen sind so kaum zu generieren. Drinnen im Theater ist es dunkel.

Haus mit 190 Mitarbeitern

Hinein kann man nicht. Aber man kann anrufen, zum Beispiel bei Konstantin Müller. Der Technische Direktor des Hauses weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht. Wenn er von „Herdentrennung“ spricht, dann klingt das zwar ein wenig nach Bauernhof, aber so ist es eben: Am Schauspiel mit seinen 190 Mitarbeitern greifen die Hygienekonzepte nicht nur für Zuschauer, wenn gespielt werden darf, sondern sorgen ebenso für eine Trennung der Mitarbeiter. Die Team müssen sich aus dem Weg gehen. Räumlich oder zeitlich mit gestaffelten Einsatzzeiten, „Hygienepause“ heißt das dann.

„Keines der Gewerke ist komplett lahmgelegt“, sagt Müller, auch wenn sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit befinden. Arbeitsgruppen von der Technik bis zur Ankleidung sind fest einzelnen Produktionen und getrennten Probenorten zugeordnet, um Kontakte zu vermeiden.

Das Publikum wartet ungeduldig

Obwohl keine Besucher im Haus sind, leistet sich auch der Besucher-Service keine Pause. Telefonische Anfragen gehen regelmäßig ein. Die Häufigste? „Wann wird wieder geöffnet?“, sagt Schauspiel-Sprecherin Esther Ningelgen. „Das wollen viele wissen.“ Nicht erst jetzt, seit die Politik eine Öffnung unter Auflagen ab 22. März in Aussicht gestellt hat. „Wir verstehen die Anrufe als Interesse“, sagt Ningelgen. Für die Arbeit im Ungewissen ist es motivierend, dass das Publikum ungeduldig wartet. Es deckt sich mit den Erfahrungen des Herbstes, als unter Hygienebedingungen die Saison eröffnet wurde und das Publikum sofort zurückkehrte – bis die Theater im November wieder schließen mussten.

Zum Stillstand ist das Haus nie gekommen, auch als der Probenbetrieb vorübergehend aussetzen musste. Das könnte Müller zeigen, wenn er ins Kulissenlager führen dürfte. Oder in den Fundus. „Wir haben jede Ecke aufgeräumt und gewartet“, sagt er.

Video-Reihen blicken hinter die Kulissen

Permanent gefordert im Lockdown ist die Abteilung Ton und Video. „Die Eigeninitiative und Eigenverantwortung ist groß“, schwärmt Müller. Aufzeichnungen werden für die Streams bearbeitet, die Show von Ensemble-Mitglied Wenzel Banneyer läuft als „Le Club Virale“ live über einen Youtube-Kanal, und neben der künstlerischen Arbeit werden Formate für die Öffentlichkeitsarbeit produziert. Zuletzt mehrere Video-Reihen, die hinter die Kulissen blicken lassen. Auch Müller kann man hier sehen, in der Reihe „Ensemble & Gäste“ plaudert er mit dem Performer und Choreografen Hermann Heisig auf der Residenz-Bühne.

Der Kulturdampfer Schauspiel stampft, wenn auch mit reduzierter Schlagzahl, weiter. Wovon nicht zuletzt die Azubis profitieren. Das Schauspiel ist Ausbildungsbetrieb. Workshops müssen zur Zeit ausfallende Aufgaben ersetzen. Man wisse, was man vermitteln wolle und bilde trotz Lockdown gut aus, sagt Müller. „Aber natürlich fällt für die jungen Menschen derzeit eine wichtige Erfahrung weg. Den Druck des täglichen Zieles, am Abend eine Vorstellung zu ermöglichen, kann man nur bedingt ersetzen.“

Begegnungen fehlen

Das Schauspiel hat zudem eine Auszubildende von einem Dienstleister aus der freien Szene der Veranstaltungstechnik übernommen. „In der Krise geht man neue Wege, um sich zu unterstützen“, sagt Müller. Die Firma, ein Dienstleistungspartner des Schauspiels, konnte angesichts der prekären Auftragslage nicht das nötig Wissen vermitteln.

„Neue Arbeitsroutinen sind entstanden“, fasst Müller zusammen. Dennoch fehlt die Lebendigkeit des vor einem Jahr jäh beendeten Theateralltags. Müller: „Theater lebt auch davon, dass man sich auf den Gängen begegnet.“

Am Freitag zeigt das Schauspiel Leipzig den Stream der Inszenierung „Brennende Erde“, im Anschluss gibt es ein Live-Nachgespräch. Anwesend sind: Regine Dura & Hans-Werner Kroesinger, die das Projekt entwickelt und inszeniert haben, sowie die Ensemblemitglieder Alina-Katharin Heipe und Markus Lerch. Stream und Nachgespräch mit Chat laufen über das Portal www.dringeblieben.de, 20 Uhr bis 21.30 Uhr.

Von Dimo Rieß