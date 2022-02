Leipzig

Auf der Treppe hinauf zu den Cammerspielen sind kräftige Schauspieler-Stimmen zu vernehmen. Die Proben laufen. Tritt man durch die Tür, fällt die Atelier-Atmosphäre auf. Im Hintergrund der schmalen Bühne hängen bemalte Papierbahnen. Davor steht eine Staffelei. Um einen Maler geht es in „Portraits of Nothing“, das am Mittwoch Premiere feiert. Die Proben befinden sich in der Schlussphase, und zwischen den Schauspielern Felix Kerkhoff und Anton Wozasek steht Mona Li und beantwortet deren Fragen. Konzentriert, zielstrebig, die Regisseurin ist mit exakten Vorstellungen unterwegs.

Mona Li: „Das Stück hat auch mit mir zu tun“

Klar, sagt sie: „Das Stück hat auch mit mir zu tun.“ Es geht um grundlegende Lebensentscheidungen. Wie trotzt man gesellschaftlichem Erwartungsdruck? Wie meidet man die für den Broterwerb nötigen Kompromisse? In dem Stück nach einer Idee von Dramaturg Leonard Merkes stellen sich zwei Freunden – ein Maler und ein Lebenskünstler – sehr konkret diese Fragen. „Sie hatten eine hedonistische Jugend“, skizziert Li. Bavink, der von seiner Kunst nicht leben kann, gibt die großen Ambitionen auf und wird zum Porträt-Maler. „So etwas wie die Hochzeitsfotografen unserer Zeit“, vergleicht die Regisseurin. Der Freund jedoch, Japi, bleibt konsequent bis in den Tod.

Angesiedelt ist das Stück im Amsterdam des frühen 20. Jahrhunderts. Eine Zeit, die weniger soziale Absicherung mit sich brachte, weniger Individualität erlaubte. Aber im Kern geht es immer noch um den Zwiespalt zwischen Traum und Pragmatismus. Womit man wieder bei Mona Li ist und bei der Kunst und natürlich in einer Gegenwart, die seit zwei Jahren von einer Pandemie geprägt wird, die Lebensentwürfe über den Haufen geworfen hat.

Mona Li ist in die Gegenrichtung abgebogen

In der Kulturbranche, von Künstlern bis zu den Technikern, sind einige auf der Strecke geblieben. Immer wieder ist davon zu hören, dass sich Kulturschaffende verlässlicheren Erwerbszweigen zuwenden. Mona Li ist in die Gegenrichtung abgebogen. Aus der etablierten Unternehmensberaterin, Bereich IT, bei einem der vier Platzhirsche der Branche in Hamburg fest angestellt, ist eine Leipziger Theaterregisseurin geworden, die ihren Platz erst finden muss.

Sie erzählt von der inneren Stimme, die schon immer da war und lauter wurde. Vielleicht war sie auch einfach besser zu hören im stillen Homeoffice zu Beginn der Pandemie, als Li aus ihren hochtourigen Business-Routinen gerissen wurden. „Es war Zeit nachzudenken.“

Regie-Assistentin am Schauspiel Leipzig

Sie betritt nicht völliges Neuland. „Ich spiele Theater, seit ich sechs bin“, sagt Li. Schon am Schultheater hat sie inszeniert. Jetzt sind Hospitanzen und Projekte hinzu gekommen. Am Neuen Schauspiel inszenierte sie „Moby Dick“. Am Schauspiel Leipzig hat sie als Regie-Assistentin die Produktion „Die Leiden des jungen Azzlack“ begleitet. Es ist nicht so, dass man an den großen Häusern ausgerechnet auf Quereinsteiger wartet. Li besitzt die Portion Hartnäckigkeit, die es braucht, um dennoch eine Chance zu bekommen.

Während andere klagen, dass sie von der Pandemie ausgebremst wurden, sagt Li: „Ich komme von Null und sehe alles, was für mich derzeit am Theater möglich ist, als Geschenk.“ Mit Traumtänzerei hat das nichts zu tun. Sie weiß, worauf sie sich einlässt in der Theaterszene und speziell in diesen Zeiten. „Man plant zu Projektbeginn mit einem gewissen Budget, weiß aber nicht, wie viele Leute am Ende überhaupt kommen dürfen.“

Vielleicht tun solche Grenzgängerinnen wie Li dem Theater gut

Über Geld werde am Theater nicht viel gesprochen, sagt Li. „Es geht ja um Kunst.“ Aber die Selbstausbeutung, das war auch vom letzten Produktions-Team an den Cammerspielen zu hören, hat tendenziell zugenommen. Anders als Japi in ihrem Stück ist Li bereit, Kompromisse einzugehen, sich etwa als Freelancerin im alten Job zu verdingen. Ihr Weg ist offen. Vielleicht aber tun solche Grenzgängerinnen wie Li dem Theater gut. Die Theaterszene könne lernen von der modernen Business-Welt, findet sie, und weniger Hierarchie wagen, zu einer positiveren Kommunikation finden, den Team-Gedanken stärken.

Business und Regie, beide Welten schütten Adrenalin aus. Druck kann Li aushalten. Aber verausgaben, sagt Li, will sie sich künftig lieber am Theater.

Info: „Portraits of Nothing“ widmet sich Personen, die überall anecken und unserem Effizienz -und Wettbewerbsdenken den Spiegel vorhalten. Am Mittwoch, 20 Uhr, ist Premiere in den Cammerspielen. www.cammerspiele.de

Von Dimo Rieß