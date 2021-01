Leipzig

So eine Frage, wie sie am Leipziger Theater der Jungen Welt auftauchte, bekommen die drei Macher der „komplexbrigade“ derzeit häufiger gestellt. Denn vor Publikum darf nicht gespielt werden. Und dann heißt es: Könnt ihr die geplante Theaterproduktion in den digitalen Raum verschieben?

Natürlich können sie das: Die Premiere von „Gulliver“ erhält ab Montag einen digitalen Prolog. Genauer: „Eine animierte Webserie mit interaktivem Inselbuilding nach Motiven von Jonathan Swift“ wie es auf der Theater-Homepage heißt. Und das Wort „interaktiv“ ist hier ernst gemeint.

Anzeige

In drei Staffeln à vier Folgen entspinnt sich eine Geschichte nach Swifts Klassiker „Gullivers Reisen“ auf dem TDJW-Youtube-Kanal. Zwischen den Folgen aber verleiht das Publikum den fremden Inseln, die es zu entdecken und zu besiedeln gilt, eine Gestalt nach eigenen Vorstellungen. Die Ergebnisse wiederum werden Grundlage der weiteren Handlung.

„Wir haben uns die Verbindung von Theater und Computerspiel auf die Fahnen geschrieben“, sagt Moritz Schwerin über den Grundsatz der „komplexbrigade“. Schwerin bildet zusammen mit Caspar Bankert und Hannes Kapsch die noch junge Theatergruppe und räumt mit dem Vorurteil auf, dass es sich um eine Bande Computer-Nerds handeln könnte, die mit einem Bein in der Gaming-Parallelwelt feststeckt. Tatsächlich hat das Trio an der Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“ handfest Puppenspiel studiert, sich zugleich aber mit dem Einsatz von digitalen Medien befasst. Unter anderem bei Friedrich Kirschner, Professor für digitale Medien. „Das hat das Feld der Möglichkeiten deutlich vergrößert“, sagt Schwerin.

Bei der „komplexbrigade“ wird der Zuschauer zum Akteur

Bankert und Kapsch haben 2016 in ihrer Diplomarbeit „Solaris“ das Publikum in die Besatzung einer Raumstation verwandelt, die, von der virtuellen Bodenstation mit Informationen versorgt, selbstständig Lösungen für eine Rettungsaktion entwickeln musste. Seither sind immer wieder Produktionen entstanden, die Game-Strukturen zugrunde legen. Pate stehen analoge Rollenspiele genauso wie Computerspiele. Der Zuschauer wird zum Akteur. Durchaus ein kleiner Trend in der freien Theaterszene. Die Leipziger Theatermacher Christian Hanisch und Ricardo Endt etwa haben mit ihrem „Dark Star – Fight the Bomb, Fight the Crises“ bereits 2015 das Publikum auf Weltraum-Krisenmission geschickt und gewannen den Leipziger Bewegungskunstpreis.

Schwerin, zuvor als Puppenspieler am Theater der Jungen Generation in Dresden engagiert, kennt die Situation, gegen den Unwillen des Publikums anzuspielen. „Wir versuchen deshalb Jugendliche in den sozialen, digitalen Räumen, in denen sie gerade sind, abzuholen.“

Wer gestalten will, begibt sich auf einen Discord-Server

Mitmach-Theater stößt zwar auch auf Widerstand, entfaltet aber nach Schwerins Erfahrungen spannende Dynamiken, wenn das Publikum merkt, dass es sich in einem sicheren Raum mit eigenen Regeln bewegt wie im Computerspiel. Und: „Wir versuchen unsere Spiele so zu bauen, dass inaktive Rollen zulässig sind und niemand vorgeführt wird.“

Für „Gulliver“ bedeutet das: Man kann einfach zuschauen. Wer gestalten will, bringt sich auf einem Discord-Server ein. „Eine Internet-Plattform, die aus der Gamerbewegung entstanden ist“, erklärt Schwerin. Bei „Gulliver“ lassen sich zum Beispiel Häuser bauen, Regeln für das Zusammenleben erstellen oder die Insel bepflanzen.

Bankert hat für „Gulliver“ Texte, Spielstruktur und die zeichnerische Ästhetik geprägt. Schwerin, der sich in der „komplexbrigade“ um Animation, Videoschnitt und Sounddesign kümmert, übernimmt auch bei der analogen Gulliver-Fortsetzung im Theaterbus des TDJWs – derzeit für Mai geplant – die Regie.

Die analoge Fortsetzung findet in einem Bus statt

„Dort machen wir einen Zeitsprung“, verrät er. Der Bus wird zum Gulliver-Museum und spiegelt die Welt, die die Community gemeinsam erfunden hat. Ein Brückenschlag zu Swifts Originalhandlung wird hergestellt. Vor allem aber bleibt „Gulliver“ seinem interaktiv-spielerischen Charakter treu: Das Publikum wird gemeinsam ein Rätsel lösen.

„Insgesamt geht es um Fragen der Zugehörigkeit und Identität“, sagt Josepha Maschke, die das Projekt zusammen mit Florian Heller dramaturgisch betreut. Heller ist als „digitaler Dramaturg“ an das Haus gekommen. Eine Position, die für Community-Building sorgen soll. Möglich wurde die Digitaldramaturgen-Stelle und die Produktion „Digital: Gulliver“ erst durch „dive in“, ein Programm für digitale Interaktionen der Kulturstiftung des Bundes im Rahmen von Neustart Kultur. Der eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden, versichert Maschke. „Wir wollen auch theaterpädagogische Angebote digitaler strukturieren und mehr Interaktivität reinbringen.“

„Digital: Gulliver“, Premiere, Montag, 1. Februar, 19 Uhr über den TDJW-Youtube-Kanal, ab 12 Jahren, www.tdjw.de

Von Dimo Rieß