Leipzig

Das Theater-Solo „White Rabbit, Red Rabbit“ („Weißes Kaninchen, rotes Kaninchen“) spielt jeder für sich. Und doch entsteht so etwas wie ein weltumspannendes Gemeinschaftsgefühl. Weil es rund 100 Schauspielerinnen und Schauspieler sind von Peru bis Neuseeland, die sich am Samstag auf den Monolog des Iraners Nassim Soleimanpour einlassen.

Ein Jahr nach der erstmaligen Schließung vieler Theater wegen Corona. „Als Zeichen, dass das Theater lebt.“ So ist die Aktion zu verstehen, sagt Stefan Ebeling in der Anmoderation in der Leipziger Moritzbastei, die sich mit der Theaterturbine Leipzig und Aurora Nova per Stream in das globale Event einreiht.

Reale Gefahr

Weil Soleimanpour den Militärdienst verweigerte, blieb ihm ein Pass versagt – Reisen außerhalb des Irans wurden unmöglich. Sein Stück, das er vor zehn Jahren schrieb, war damals der Versuch, sich selbst über den Text mit der Welt zu verbinden. Das lässt sich durchaus übertragen auf die Pandemie, die Verbindungen kappt.

In der MB geht Ina Gercke auf die ungewisse Theaterreise. Der Clou am Stück: Es bleibt stets eine Premiere. Spielen darf nur, wer den Text nicht kennt. Was mehr ist als ein dramaturgischer Gag. Es ist, ohne das entscheidende Detail zu verraten, ein Akt mit Ungewissheiten, Realität und Spiel durchdringen einander geschickt, weil Gercke auf eine reale Gefahr zuzuspielen scheint.

Sie liest und springt, wenn vom Text gefordert, geschickt in Rollen, etwa der des Geparden, der einen Strauß imitiert. Was absurd wirkt, lässt sich wie in einer Fabel stets metaphorisch lesen. Was macht Ungewissheit mit einem Menschen? Können Gesellschaften ausbrechen aus den Mechanismen einer Kaninchenhorde? Fragen, die sich durch den Abend ziehen, der trotz allem heiter die Hoffnung serviert, dass sich Mauern aller Art überwinden lassen. Nicht zuletzt durch Theater.

Von Dimo Rieß