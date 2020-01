Theo Fransz bringt drei Generationen im Zeitenwirbel zusammen

Leipzig

Die Bühne teilt das Publikum wie ein Laufsteg. An jedem Ende eine Tür. Dazwischen ein Tischchen mit Blumen, zwei Stühle, so sieht sie aus die Stube von Oma Mathilde. Doch in den Boden sind bunte Ansichtskarten eingelassen. Da liegen sie als Boten aus fremden Städten und vergangenen Zeiten und verwandeln die schmale Wohnung in einen Steg durch die Vergangenheit und Erinnerungen in der Premiere von „Liebe Grüße ... oder wohin das Leben fällt“ am Samstag im Theater der Jungen Welt.

Mathilde ( Sonia Abril Romero) denkt über die Gebrechen des Alters nach. Ihr Sohn Fabian ( Martin Klemm) packt, denn seine Mutter soll bald ins Heim. Und dazwischen verliert sich gelangweilt Enkel Moritz ( Benjamin Vinnen), ein Zehnjähriger, genervt von der Fürsorge seines Vaters.

So werden zu Beginn die Zutaten für eine ganz normale Drei-Generationen-Familienseilschaft aufgefächert. Man glaubt sich zu kennen, jeder spielt routiniert seine Rolle, aber man lebt bei aller Zuneigung gehörig aneinander vorbei. Doch dann geraten die Gewissheiten ins Rutschen.

Als Moritz allein in der Wohnung sitzt, steht auf einmal ein gleichaltriger Junge in Cowboy-Montur vor ihm, der behauptet, dies sei seine Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebe. Verrückt wird die Angelegenheit, als diese Mutter tatsächlich aus dem Nebenzimmer tritt.

Moritz wird von einem Zeitenwirbel hin und hergeworfen und puzzelt sich nach und nach die Umstände detektivisch zurecht. Hinweise gibt es: Der Junge trägt den Namen seines Vaters und feiert am gleichen Tag Geburtstag; dessen Mutter erinnert ihn irgendwie an seine eigene Oma; und sein Opa, den er nie kennengelernt hat, weist Parallelen auf mit dem Absender der Ansichtskarten, die im Haushalt dieser fremden Frau eine so bedeutende Rolle spielen.

Glaubwürdig wechselt Sonia Abril Romero die Figuren zwischen der schon recht gebrechlichen Oma und der dominant auftretenden Mutter. Martin Klemm kommt abwechselnd als Vater und, dann mit herausfordernd trotzigem Gesichtsausdruck, als der Junge Fabian auf die Bühne. Gut drei Jahrzehnte dürften zwischen den Zeitebenen liegen.

Vinnen als Zeitspringer Moritz bleibt zwar als Fixpunkt der gleiche, verschiebt aber den spielerischen Ausdruck schön: Erst reagiert er mit Abwehr auf die verwirrende Situation, verwandelt sich dann in ein einziges großes Fragezeichen und erklimmt schließlich mit sichtbar wachsender Souveränität die Sprossen der Erkenntnis. So lernt er die Vergangenheit von Vater und Oma kennen, auch das gut gehütete Geheimnis, das sich um seinen Großvater rankt – und hält damit den Schlüssel zum Verhalten von Vater und Oma in der Hand. Aus Wissen wächst Verständnis.

Die Übergänge sind flüssig gebaut. Videoprojektionen auf durchscheinenden Vorhängen, die sich vor die Bühne von Ausstatterin Bettina Weller ziehen lassen, lassen Bilder aus der Vergangenheit aufleuchten. Und es klappern – wie im Boulevard-Theater, aber fein dosiert – die Türen, aus denen je nach Zeitebene die verwandelten Figuren auftauchen. Komik gewinnt der Abend außerdem, wenn Moritz’ heutiges Vokabular und Smartphone in der Vergangenheit auf verdutzte Blicke treffen. Musik von Crummernerl Gloggengiesser verstärkt die Zeitebenen und Spannungsmomente.

So kann man die Inszenierung mit viel Freude als warmherzige, zauberhafte Zeitreise betrachten. Oder eben in ihrer Symbolik übersetzen: Wenn die Zeitreise nicht real stattfinden kann, dann zumindest in Gesprächen und durch Interesse an den Lebensgeschichten der anderen. Eine solche Reise, so die Botschaft, lohnt sich und schweißt zusammen.

Der niederländische Regisseur und Autor Theo Fransz hat das Stück 2018 im Dialog mit dem Ensemble des Jungen Schauspielhaus Zürich entwickelt und jetzt neu als deutsche Erstaufführung am TdJW erarbeitet. Entstanden ist ein kurzweiliges Familienstück, das Theaterzauber und Denkanstoß leichtfüßig verbindet.

Auch 13, und 30. Januar, 10 Uhr; am 14. März, 16 Uhr, im Anschluss Publikums-Gespräch mit Theo Fransz; Kartentelefon: 0341 4866016

Von Dimo Rieß