Leipzig

Am 10. Juli kann am Cospudener See wieder im großen Stil gefeiert werden. Dann nämlich soll die 14. Ausgabe des Think-Festivals stattfinden, wie das Organisationsteam am Sonntag bekanntgab. Veranstaltungsort der Open-Air-Party ist erneut der Nordstrand des Sees, der sich südlich von Leipzig befindet.

Bereits ab Mittwoch, dem 2. Februar, werden dafür Karten auf der Plattform www.tixforgigs.com erhältlich sein, der Preis beläuft sich auf 29,90 Euro. Nähere Angaben etwa zum Line-up oder zur zugelassenen Zahl der Besucherinnen und Besucher konnten die Veranstalter am Montag aufgrund der noch laufenden Planung nicht machen.

Das Think hat seinen Ursprung in den Jahren 1994 und 1995, wurde 2010 wiederbelebt und findet seitdem jährlich statt. Im vergangenen Jahr lag die Besucherkapazität für das eintägige Techno- und House-Festival bei 8000 Personen bei Einlass nach 3G-Regel. Zudem gab es ein umfangreiches Hygienekonzept, bei dem alle Gäste Transponder erhielten. Diese wurden beim Betreten und Verlassen der unterschiedlichen Bereiche, in die das Gelände unterteilt war, gescannt, was die Kontaktermittlung im Fall einer Infektion vereinfacht hätte.

Von CN