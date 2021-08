Think-Festival am Cospudener See: Techno-Fans feiern unter dem Motto „Was soll’s!?“

Leipzig

Alles ist anders in diesem Sommer, also auch bei Sachsens größtem Techno-Festival: Think. Abgesehen vom Faible für stoisch gleichmäßigen Beat sind Techno-Fans nicht dafür bekannt, über die Maßen regelkonform oder ordnungsliebend zu sein. Einem gewöhnlichen Tag-Nacht-Rhythmus setzen sie Partyzeiten von 24 bis 14 Uhr entgegen, das Bewusstsein wird gern erweitert, wobei nicht immer Vernunft und Erkenntnistrieb im Vordergrund stehen. Garderobe und Frisur dürfen bunt sein, grell und auffällig.

Doch in diesem Jahr geht das Think-Festival nicht ohne ein strenges Regelkorsett über seine drei Bühnen am Nordstrand des Cospudener Sees. Einlass gibt es nur nach 3G-Regel, an Ballungspunkten sind Masken zu tragen, jede und jeder bekommt einen Tracker zur Kontaktnachverfolgung. Das ist ein kleiner stabiler Papierstreifen, der in jede Hosentasche passt und nicht weiter stört – Chips zur Datenerfassung oder zum Bezahlen gibt es unabhängig von Corona ja auch bei anderen Festivals oder im Schwimmbad.

Beim Think-Festival haben die Veranstalter diesmal auf ein großes Star-DJ-Line-Up verzichtet. Doch die solide Zusammenstellung aus 30 Künstlerinnen und Künstlern sorgte am Sonntag gerade in ihrer Vielfältigkeit für beste Party-Atmosphäre.

Die Fans erfüllen die Zugangsvoraussetzungen diszipliniert und mit gut gelaunter Vorfreude in der zwischenzeitlich langen Einlassschlange. Immer wieder wird das rote Zelt neben dem Einlass angesteuert, wo man sich vor dem Tanz noch schnell impfen lassen kann. Auch der eine oder andere Spaziergänger nutzt spontan diesen Service.

Immerhin kann das Festival unter diesen Bedingungen stattfinden, im vergangenen Jahr musste es pausieren, und in diesem Sommer ist längst nicht alles wieder normal. Exzessives Vor- und Nachfeiern in Leipzigs Technoclubs etwa fällt aufgrund aktueller Bestimmungen aus, die traditionelle Aftershowparty in der Distillery wurde kurzfristig wieder abgesagt.

Selfie mit dem Think-Schriftzug

Was den ab den Vormittagsstunden tausendfach zum Festivalgelände Pilgernden am meisten zu schaffen macht, ist wohl das Wetter. Regen bleibt am Sonntag ein Begleiter zum Beat, viel vom sonst so bunten Techno-Outfit bleibt unterm Regenponcho verborgen, glitzerndes Make-up immerhin ist häufig zu erblicken. Die großzügigen Strohauslagen an den Hauptwegen duften zunächst noch angenehm, halten den Schlamm jedoch nur kurz zurück. Wer nicht vorsorglich Gummistiefel trägt, hat bald nasse Füße.

Natürlich gehen ein paar Unverwüstliche baden, aber die große Strandparty vor der LED-blinkenden Hauptbühne fällt eher in das Wasser, das beständig von oben tropft. Trockene Sitzplätze in Gras und Sand gibt es nicht, überdachte Flächen sind bald gefüllt, und so stapften und staksen die Besucher erst einmal eine Weile übers Gelände oder nehmen sich Zeit für das fast schon obligatorische Selfie mit dem großen hölzernen Think-Schriftzug.

Motto des Think 2021: „Was soll’s!?“

Unter grauem Himmel wirkt das Festival wie sein eigener Katertag danach. Doch je mehr sich das Gelände füllt, dank einer gnädigen Regenpause am frühen Nachmittag und letztlich auch bei steigendem Getränkepegel bessert sich die Laune. „Was soll’s!?“ hört man immer wieder in einem Stimmgewirr weit über den sächsischen Dialektkreis hinaus. Klar wäre Sonne schöner, aber in der Hauptsache geht es ja ums Feiern und Tanzen – und das geht zur Not bei jedem Wetter.

Als Antwort auf die Wolken wabert reichlich Bühnennebel, und der Beat lockt immer mehr in den nassen Sand und strohigen Schlamm vor die Bühnen. Auf ein großes Star-DJ-Line-Up haben die Veranstalter diesmal weitgehend verzichtet, doch die solide Zusammenstellung aus 30 Künstlerinnen und Künstlern sorgt gerade in ihrer Vielfältigkeit für beste Party-Atmosphäre.

Denn man wartet eben nicht auf die Eine/den Einen. Und auch, wenn der Beat unablässig wummert, kleidet er sich doch von Bühne zu Bühne und Stunde um Stunde in alle möglichen Gewänder, die die elektronische Mode bereithält. Träumerischer Trance reicht den Staffelstab an spacigen Retrotechno mit 90er-Charme, der von hämmerdem Hardtek abgelöst wird – und andersherum.

Unbeschwert gute Laune überwiegt auch bei dieser Think-Ausgabe

Vielfalt und Diversität hat sich das Festival auch ideell auf die Fahnen geschrieben: Jeder soll hier frei von Diskriminierung sicher feiern können. Allerdings gehört zur Vielfalt im Publikum, dass neben dem friedlichen Elektro-Hippie der eine oder andere Technofan mit prolliger Großraum-Disko-Attitude anzutreffen ist, der beim Flirten unangenehm zu Werke geht.

Unbeschwert gute Laune überwiegt jedoch deutlich und lässt sich weder vom Wetter noch von blöden Sprüchen den Tag trüben. Ebenso wenig von der noch nicht überstandenen Pandemie. In der bald 8000 Menschen großen Menge überwiegen das Vertrauen auf 3G und Frischluft zusammen mit der Freude darüber, endlich wieder gemeinsam feiern zu können.

Von Karsten Kriesel