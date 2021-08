Leipzig

Baustellen gibt es dieser Tage in und um Leipzig zuhauf. Die am Nordstrand des Cospudener Sees jedoch ist eine besondere. Denn hier werkeln bis Samstag rund 50 Personen an drei Bühnen, damit am Folgetag das nach Aussage der Veranstalter größte Musik-Festival Mitteldeutschlands 2021 stattfinden kann: das Think. Bis zu 8000 Menschen sollen dann hier feiern können, einige Tausend weniger als vor zwei Jahren. Aber immerhin 8000 mehr als 2020, wo das Festival aus bekannten Gründen ausfiel.

Auch das diesjährige Think stand lange auf der Kippe. Erst Mitte vergangener Woche habe es grünes Licht vom Gesundheitsamt für das Hygienekonzept gegeben, erzählt Steffen Kache von der Distillery, neben Marc Hölzer einer der beiden Geschäftsführer der All Hands GmbH, die hinter dem Festival steht. Und erst am Sonntag habe es Klarheit darüber gegeben, dass die Inzidenz nicht für die kommenden fünf Tage über 35 liegen werde, wodurch ab dem Tag des Festivals verschärfte Regeln gegolten hätten.

Party mit Trackern

Was im Gespräch mit den Verantwortlichen schnell deutlich wird: Sie wollen die Veranstaltung so sicher wie möglich machen und den Gästen zugleich die nötige Freiheit bieten, um ausgelassen feiern zu können. So sieht das Hygienekonzept ein technisch aufwendiges Kontaktverfolgungssystem vor: Alle Besucherinnen und Besucher erhalten am Einlass einen an einer Schlaufe befindlichen Tracker, ähnlich denen, die bei Marathonläufen zum Einsatz kommen, wie Kache erläutert. Der erfasst die Bewegungsmuster des Trägers, allerdings nicht per Positionsortung. Stattdessen werde das Gelände virtuell in 17 Bereiche eingeteilt, erklärt Kache. Beim Betreten und Verlassen dieser Bereiche würden die Tracker gescannt, sodass nur registriert werde, wer sich wann in welchem der Bereiche aufhielt.

Für den Datenschutz sei gesorgt, so Kache: „Wir selber haben keinen Zugriff auf die Daten.“ Die Kontaktdaten liegen stattdessen beim Ticketanbieter und die Bewegungsdaten bei der Firma hinter den Trackern, sodass beides nicht ohne weiteres zusammengeführt werden könne. Erst wenn später eine Infektion gemeldet wird und die betreffende Person angibt, auf dem Festival gewesen zu sein, frage das Gesundheitsamt die Daten ab und könne auf diese Weise nachvollziehen, mit wem die infizierte Person über längere Zeit Kontakt gehabt haben könnte. So werde vermieden, dass im Fall einer Infektion alle Gäste in Quarantäne müssen.

Nur 12,5 Prozent Belegung des Geländes

Für den Einlass gilt derweil die 3G-Regel, der vorgelegte Schnelltest muss vom Sonntag sein, kann entweder bis 15 Uhr vor Ort oder noch besser vorher in einem von drei Testzentren in Leipzig gemacht werden, damit es vor Ort nicht zu langen Wartezeiten kommt. An Engstellen sowie am Ausschank gilt Maskenpflicht. Doch kann man auch verhindern, dass es vor den drei Bühnen zu ähnlichen Massenszenen wie beim Distanz-Festival Mitte August kommt? Realistisch gesehen wohl nicht. Doch einerseits galt beim Distanz nicht die 3G-Regel. Andererseits, so die Think-Veranstalter, habe man die Besucherzahl so stark reduziert, dass man nur 12,5 Prozent des Geländes belege und jedem Gast theoretisch vier Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Außerdem habe man „eine sehr gute Lüftungsanlage“, witzelt Kache mit Blick auf die Outdoor-Situation. Nun muss sich nur noch das Wetter gnädig zeigen.

Eine erfolgreiche Durchführung des Think wäre insgesamt ein wichtiges Lebenszeichen der Festival-Branche. Die leidet nach wie vor unter Absagen, kaum möglicher Planbarkeit – und sieht eine düstere Zukunft. So teilten die Betreiber des Highfield-Festivals am Mittwoch mit: „Dauert das noch länger, war’s das für uns. Und mit ,uns’, meinen wir nicht nur uns als Veranstalter*innen, sondern auch für Bühnenarbeiter*innen, Aufbauhelfer*innen, Stagehands, Caterer und nicht zuletzt Künstler*innen.“ Für sie liegt die Lösung im Impfen: „Der Stoff ist da. Wenn deine Oma das kann, dann kannst du das auch.“

Infos zum Festival sowie Karten für ca. 36 Euro auf www.think-festival.de.

Von Christian Neffe