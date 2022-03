Leipzig

Alumnat, Thomasschule und -kirche, Motetten und Tourneen. Und natürlich Bach. Jede Menge Bach. Dies und noch viel mehr prägt das Leben eines Thomaners. Jährlich nimmt das weltberühmte Ensemble neue Knaben auf. Die LVZ beobachtet die Generation 2013 auf ihrem Weg zum Chor-Olymp.

Die regelmäßigen Wellen der Corona-Pandemie gehen auch am Thomanerchor nicht spurlos vorüber. War bis Anfang Dezember des vergangenen Jahres ein normaler Betrieb in Ensemble und Schule weitestgehend möglich, hieß die Parole bald wieder „Kleingruppen“. Natürlich auch für jene Thomaner, die die LVZ seit ihrer Eignungsprüfung begleitet.

Größer und größer

„Von Anfang Dezember bis Weihnachten konnten wir nur in kleinen Gruppen mit acht Sängern proben“, berichtet Nathanael Vorwergk (17), der ebenso wie sein Chorkollege Pascal Leonhardt (18) im Sommer sein Abitur ablegen wird. Im neuen Jahr bis zu den Winterferien wurden die Gruppen dann immer größer. „Im Februar waren es schon wieder 16 bis 20 Sänger“, sekundiert Pascal, wobei immer einige Erfahrene die jüngeren Thomaner unter ihre Fittiche genommen hätten.

Und Emanuel Scobel, Geschäftsführer des Ensembles, ergänzt, dass einige Motetten wegen der bestehenden Regeln im wahrsten Sinne des Wortes historisch über die Bühne gegangen seien. „Die Sänger standen vorn an der Brüstung der Empore – ganz wie zu Bachs Zeiten.“

Verteilt auf alle Emporen

„Seit zwei Wochen können wir nun wieder in voller Besetzung proben und auftreten“, berichtet Pascal. Ein tiefes Durchatmen lässt erahnen, wie es ihm und den anderen in den schweren Winterwochen ergangen ist. Allerdings, fährt er fort, werde aktuell für die Auftritte in der Thomaskirche die gesamte Fläche der Westempore – also auch die sogenannten Elternemporen – genutzt, um mit Abständen das Risiko durch Corona zu begrenzen.

Nathanael ist froh, dass beispielsweise die Stimmbildung und der Instrumenten-Unterricht wieder in Präsenz durchgeführt werden können – „wie auch von September bis November vergangenen Jahres“. „Online war vor allem die Stimmbildung, ich will es mal so sagen, nicht ganz so effektiv“, sagt Pascal und schmunzelt dabei. Es sei oft eher so gewesen, „dass man sich einfach mal wiedersieht“.

Letzte große Reise 2017

Den Abschluss in wenigen Wochen und Monaten vor Augen: Hadert man als künftiger Ehemaliger damit, dass die eine oder andere große Reise der Pandemie zum Opfer gefallen sein dürfte? „2020 waren wir ja in Schweden – das war schon noch mal eine tolle Sache“, erinnert sich Nathanael. Natürlich sei es schade, dass Corona dem einen oder anderen Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Seine letzte große Reise sei 2017 nach Nordamerika gewesen.

Nathanael und Pascal vermissen die Reisen – auch weil man „als Ältere im Chor die Touren noch ganz anders wahrnimmt, sich die Städte auch mal anschaut, wo man auftritt, und man das Zusammenwachsen als Gruppe noch ganz anders genießen kann“, wie es Pascal formuliert.

Graue Haare beim Chef

Bei Emanuel Scobel sorgt indes nicht nur die Pandemie für das eine oder andere graue Haar. Für 2023 war – welch Ironie der aktuellen Geschichte – mal eine Tour nach Moskau und in die Partnerstädte von Leipzig, St. Petersburg und Kiew, geplant. Praktisch ausgeschlossen, dass sie im kommenden Jahr stattfinden kann. „Seit Ausbruch von Corona ist eine Konzertreise mit großem Chor und Orchester nicht zu planen“, sagt Scobel. Reisen gehörten aber nun mal dazu.

Und wie haben die Umstände der Vorbereitung aufs Abitur geschadet oder sie gar unterstützt? „Das kann ich nicht einschätzen“, windet sich Nathanael augenzwinkernd ein wenig. Pascal gibt unumwunden zu, dass er mehr gemacht hätte, wenn er länger im „Kasten“ – dem Internat der Thomaner – gewesen wäre. „Zu Hause ist man doch manchmal etwas träge“, gesteht er – und sagt im selben Atemzug, dass er sich aktuell gerüstet fühle und es ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Prüfungen sei.

Andreas Reize positiv auf Corona getestet

Eigentlich sollten Nathanael, Pascal und die übrigen Thomaner anlässlich des 337. Geburtstages von Johann Sebastian Bach am Montagabend in der Thomaskirche mal wieder live zu erleben sein. Doch das Konzert „Der Geist hilft“ wurde am Sonntag kurzfristig abgesagt.

Thomaskantor Andreas Reize war beim täglichen Routinetest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Neuer Termin ist Donnerstag, 31. März, 19 Uhr. Bisher erworbene Tickets würden ihre Gültigkeit behalten, teilte der Chor mit. Rest-Karten gebe es unter anderem auf der Homepage www.thomanerchor.de.

Domesticus Raphael Domke im Interview: Friedlich für den Frieden singen

Die Thomaner und weitere Leipziger Einrichtungen haben jüngst ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge organisiert. Domesticus Raphael Domke (17) über die Beweggründe.

Raphael Domke. Quelle: Martin Pelzl

Der Chor hat selbst die Initiative ergriffen. Wie kam es dazu?

Die Idee des Schülerrats war halt, dass man selbst etwas machen muss und soll, was wir auch bewerkstelligen können. In erster Linie ging es darum, Menschen vor Ort mit Geld zu helfen. Und jenen, die Angst haben und Zuflucht suchen, Raum und Hoffnung zu geben.

Zufrieden mit dem Erreichten?

Die Thomaskirche war auch dank vieler Helfer und Unterstützer gut gefüllt, sämtliche Thomaner waren vor Ort und auch unser Aufruf zu Sachspenden wurde gehört.

Wie viel ist denn zusammengekommen?

Am Ende waren es 10.135,61 Euro, worüber wir sehr stolz sind.

Ist eine Fortsetzung geplant?

Grundsätzlich ja, es war ja unsere erste Aktion in diese Richtung. Es steht nun die Frage, wie lange der Krieg dauert und wie er sich entwickelt. Wir halten es auch weiterhin für wichtig, friedlich für den Frieden zu singen und zu kämpfen – mit einem weiteren Benefizkonzert, mit Spendenaktionen oder in einer anderen Form. Wir versuchen dranzubleiben.

Von Martin Pelzl