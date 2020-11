Leipzig

Zum ersten Male seit Menschengedenken gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie und des am Mittwoch bis zum 20. Dezember verlängerten Lockdowns in der Adventszeit keine Konzerte mit Bachs Weihnachtsoratorium der Thomaner und des Gewandhausorchesters unter der Leitung des Thomaskantors. Aber ganz ohne Ersatz will Gotthold Schwarz die liebgewonnene Tradition, für viele Leipziger und ihre Gäste aus dem In- und Ausland ein wichtiger Bestandteil des musikalischen Jahreskreises, nicht streichen.

Motette und Familien-Wiederholung

So gibt es nun zwar nicht die fünf Konzerte mit jeweils den ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums, die für die Tage um den dritten Advent vorgesehen waren,. Aber Teile der Veranstaltungen konnte Schwarz dennoch retten: Am Freitag gibt es in der Motette um 18 Uhr immerhin die erste Kantate, die um 20 Uhr für Familien und Freunde des Thomanerchors ausnahmsweise noch einmal wiederholt wird.

Live-Stream

Am Samstag, 12. Dezember, schließlich findet eine Aufführung der Kantaten eins bis drei als Geisterkonzert statt. Die Aufführung mit den Solisten Mojca Erdmann, Elvira Bill, Julian Pregardien, Martin Lattke und Klaus Mertens, dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Gotthold Schwarz wird ab 17 Uhr live im Stream übertragen.

