Leipzig

Von „Geronimo’s Cadillac“ bis “ Cheri Cheri Lady“, von „You’re My Heart, You’re My Soul“ bis „Jet Airliner“, von „Brother Loui“ bis „Atlantis Is Calling“ ist alles dabei. Und was auch immer man im Detail halten mag vom musikalischen Vermächtnis des Pop-Duos Modern Talking: In der sehr intim bestuhlten Arena Leipzig funktionieren diese Titel am Samstagabend mit Abstand am besten. Auch wenn da vorn nur die Hälfte steht: Thomas Anders, 56, auf seiner ersten Deutschlandtour.

Der „Gentleman of Music“

Etwas unsortiert plaudert der selbsternannte „Gentleman of Music“ zwischen den vielen Nummern von seiner glanzvollen Weltkarriere, die in seiner Darstellung mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert andauert. Aber die ersten Auftritte im Kreise der Lieben, auf dem Video-Halbrund dokumentiert, gehören bei Lichte besehen wohl ebenso wenig in diese Kategorie wie der dann doch recht ernüchternde aktuelle Auftritt in der größtmöglich verkleinerten Arena. Denn so hartnäckig mancher Fan auch zweidreiviertel Bruttostunden lang seine vier Viertel durchklatscht, so groß die Begeisterung auch sein mag, wenn mal wieder Modern Talking auf der Setlist steht, so enthusiastisch hier und da selbst dieses oder jenes neue Schlagerlein gefeiert wird, es führt kein Weg an der deprimierenden Erkenntnis vorbei: Der Lack ist ab.

Überm eigenen Playback

Der Thomas Anders des Jahres 2019 scheint es selbst zu ahnen und singt darum sicherheitshalber meist übers eigene Playback, was vor allem der Höhe die Gefährdung nimmt und vom bis zum Anschlag aufgezogenen Hall verkleistert wird. Der allerdings macht hinter der Stimme des Frontmannes nicht Halt und mulmt auch die Hervorbringnisse der sechsköpfigen Band gnadenlos zu. Und so lassen zwar hin und wieder Solos an der Gitarre und auf dem Saxophon aufhorchen – aber meist ist so gut wie nichts von dem zu hören, was die fünf Herren und eine Dame da auf der großen Bühne im Detail treiben.

Immerhin gönnt sich Anders mit seinem fabelhaften Gitarristen Lars Illmer ein ausführliches Akustik-Medley, in dem er zeigt, dass die Stimme eigentlich noch sitzt und die Tricksereien zumindest in zentraler Lage gar nicht nötig wären. Doch bleibt dies ein einsamer Licktblick an einem Abends, der meist an der Resterampe des Schlagers spielt. Daran ändert auch ein (Video-)Gastauftritt Florian Silbereisens nicht und schon gar nicht Anders’ Auskunft, es sei „sehr schön, dass es hin und wieder philosophisch wird, dass Lebensweisheiten, die ich ja liebe, vertont werden“. Nein, ist es nicht. „Du warst, du bist, du bleibst“ ist weder philosophisch noch lebensweise – und schön ist es schon gar nicht.

Im Grunde alle gleich

Ziemlich ironiefrei navigiert Anders durch sein Programm, bei dem die vielen deutschen Titel im Grunde alle gleich und die etwas weniger gleichen bestenfalls nach Modern Talking klingen, und so kommt die Stimmung nur allmählich in Fahrt. Dabei ist die prinzipielle Bereitschaft, den gut erhaltenen Anzugträger zu feiern, zu Beginn spürbar groß. Aber es braucht dann doch ein wenig, sich die dürftige Realität so schön zu klatschen, dass der Kartenpreis auch nur ansatzweise gerechtfertigt scheint.

Im September kommt der andere moderne Talker, der Dieter, der Bohlen, nach Leipzig. Mal sehen, was der aus dem gemeinsamen Erbe macht.

Von Peter Korfmacher