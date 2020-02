Starsänger Thomas Quasthoff im Interview: „Das ,Deutschland sucht den Superstar’-Syndrom setzt dem Sängerberuf zu“

Leipzig

Als Dozent des Meisterkurses zum Bachwettbewerb vom 18. bis 21. Februar konnte Thomas Quasthoff (60) gewonnen werden. Bis zu seinem Abschied von den Konzertpodien im Jahr 2012 hatte der Bassbariton mit Interpretationen großer Oratorien und als Liedsänger von Ausnahmerang seine Hörer begeistert. Heute ist er ein gesuchter Dozent und Jazzsänger. In zwei Autobiografien hat Quasthoff über seine Karriere, seine Contergan-Schädigung und seine Sicht auf die Musik geschrieben („Die Stimme” und „Der Bariton”), außerdem wurde sein Leben in dem Film „The Dreamer” dokumentiert. Roland H. Dippel sprach mit ihm.

Hatten Sie Einfluss auf die Auswahl der Arien, an denen Sie mit den Meisterklasse-Teilnehmern arbeiten?

Darum geht es am Beginn nicht. Wir müssen mit den jungen Sängern bei der Diktion, dem Verstehen des Inhalts und beim Sprachgefühl oft bei Null anfangen. Trotz des hohen Anteils von deutschsprachigem Repertoire in der klassischen Musik ist Sprachunterricht in Deutsch an ausländischen Hochschulen oft unterbewertet. Dabei sind Text und Handlung nicht nur in der Oper wichtig, sondern auch in nicht-dramatischen Gattungen wie einer Bach-Kantate oder einem Schubert-Lied. Wissende Sänger wie der Bariton Tobias Berndt, der in Konzerten Hervorragendes leistet, oder Christine Schäfer, bei der man eine nicht zu große Stimme kritisiert hat, sind Ausnahmeerscheinungen.

Wie verhält man sich als Pädagoge zwischen Ideal und Markt?

Die Antwort ist kompliziert, weil Stimmen immer mit Geschmack zu tun haben. Ich bin als Lehrer genauso fehlbar wie ein Agent, ein Dirigent oder Intendant. Es besteht durch die allgegenwärtige Medialisierung die Gefahr, dass man im ständigen Spektakel die echte Qualität übersieht. Das DSDS-Syndrom setzt auch dem Sängerberuf zu.

Hellmuth Rilling war der beste Lehrer

Sind die Ansprüche für Barockmusik und Bach anders als im traditionellen Repertoire?

Mich dürfen Sie nicht vertieft über historisch informierte Aufführungspraxis fragen. Es ging mir immer um Stilsicherheit, aber ich habe Interpretationen mit Vibrato bevorzugt. Dabei hatte ich den besten Lehrer, den man sich vorstellen kann: Hellmuth Rilling wusste alles über Bach und dirigierte immer auswendig. Von ihm kamen zwar Detail-Hinweise, aber er hätte nie Direktiven zu Gesang mit beziehungsweise ohne Vibrato erteilt.

Wie wichtig war die Musik Bachs in Ihrer Karriere?

Anfangs bestand mein Konzertkalender zu 70 bis 80 Prozent aus Werken von Bach. Später kamen sinfonische Partien wie Frank Martins Jedermann-Monologe, die großen Oratorien wie „Elias“ und dann die Moderne dazu. Ein zwölfminütiges Solostück, das Aribert Reimann auf einen Text von Nicolas Born für mich komponiert hatte, habe ich oft gesungen. Bach war immer Medizin für die Stimme. Dabei waren immer jene die spannendsten Aufführungen, die sich zur Modernität Bachs bekannt haben, der seiner Zeit in der Harmoniebildung um mindestens 100 Jahre voraus war. Es hatte seinen Grund, dass er bis zur Wiederentdeckung durch Mendelssohn vergessen wurde. Diese Zusammenhänge müssen einem Sänger bewusst sein.

Wichtigste Eigenschaften des Sängers kann man nicht lernen

Ist das auch ein Gegenstand Ihres Meisterkurses?

Wenn ich die Teilnehmer dafür sensibilisieren könnte, würde mich das freuen. Die neben dem Potenzial von Technik, Ausdruck und Interpretationsgeschick wichtigsten Eigenschaften für den Sängerberuf kann man sowieso nicht lernen, nämlich künstlerische Wachheit, persönliche Ausstrahlung und soziale Intelligenz.

An welche Auftritte in Leipzig erinnern Sie sich?

Da gab es einige unvergessliche: Eine „Winterreise“, Beethovens „Missa solemnis“ unter Herbert Blomstedt, das „Deutsche Requiem“ unter Kurt Masur und eine Matthäuspassion unter Riccardo Chailly.

„Ich hätte früher mit dem Singen beginnen können“

Welchen Einfluss hatte das Bach-Repertoire auf Ihre sängerische Entwicklung und Karriere?

In meiner Anfangszeit habe ich weitaus mehr Bach gesungen als in späteren Jahren. Bach gehört für mich zum Berührendsten überhaupt, gleich daneben steht Schubert. Bei beiden bewundere ich die schon volksmusikalische Einfachheit, in der doch alles zu finden ist. In dieser Einfachheit steckt echte Größe. Man braucht keine Musikwissenschaft, um sie zu verstehen.

Angenommen, Sie könnten mit Ihren heutigen Erfahrungen nochmals an den Anfang zurück: Würden Sie etwas anders machen?

Ich hoffe, Sie halten mich nicht für arrogant, denn eigentlich fällt mir nichts ein. Ich habe Glück gehabt, immer in sehr guten Konstellationen auftreten können, einzigartige Menschen kennengelernt, Preise und Auszeichnungen erhalten. Ich habe publiziert und mich bis zu meinem Abschied auch in der Oper unter guten Bedingungen ausprobieren können. Diesen Weg bin ich nicht weitergegangen, obwohl mir sogar Wagner-Partien wie Wotan und Alberich, für mich persönlich das pure Stimmgift, angeboten wurden. Halt, wenn ich es bedenke: Ich hätte früher mit dem Singen beginnen können. Aber dem stand bei meiner Behinderung der Wunsch meiner Eltern entgegen, die mich in einem sicheren Beruf sehen wollten. Vollkommen verständlich. Aber ich habe trotzdem einen sagenhaften Kreis durchschritten.

Der Bachwettbewerb 2020 läuft vom 13. bis zum 25. Juli in den Fächern Orgel, Gesang und Cello/Barockcello. Zur Vorbereitung findet für die Sänger vom 18. bis 21. Februar ein öffentlicher Meisterkurs mit Thomas Quasthoff statt. Der Unterricht (jeweils ab 10 und ab 15 Uhr) ist öffentlich, am 21. gibt es um 20 Uhr eine ebenfalls öffentliche Abschlussveranstaltung. Unterricht und Abschluss finden statt in der Hochschule für Musik und Theater, Grassistraße 8.

Von Roland H. Dippel