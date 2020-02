Leipzig

Provokation ist sein Geschäft: Und so war es auch am Freitagabend, als Till Lindemann seine Fans im Haus Auensee begeisterte. Der gebürtige Leipziger (57), der mit der Band Rammstein zu Weltruhm kam, sang am Freitag vor seinen Fans in der Messestadt.

Das Konzert war Teil der Lindemann-Tour 2020, die seit Anfang Februar schon in Hannover, Köln, Wien, Prag und Offenbach Station machte – und wie im Haus Auensee ausverkauft war.

Zur Galerie Im ausverkauften Haus Auensee gab Rammstein-Sänger Till Lindemann am Freitagabend vor rund 3600 Fans ein Konzert.

Von lvz