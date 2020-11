Leipzig

Als Essay bezeichnet Tilo Schulz die Ausstellung in der Galerie Hempel. Dieser Begriff ist eher als literarisches Genre bekannt, in dem sachliche Themen belletristisch abgearbeitet werden. Abgesehen davon, dass Schulz schon lange auch als Autor tätig ist und Abgrenzungen bewusst ignoriert, betont er hier nun auch, dass es ein räumliches Essay sei. Also Kunst.

Harte Arbeit

Dennoch stößt der Besucher zunächst auf Texte. Sie sind auf die Wände aufgetragen, haben aber keinen erklärenden Charakter. Ganz im Gegenteil: So wie bei einem Großteil der Poesie der Gegenwart ist die Deutung harte Arbeit.

Anzeige

Ausstellung " Ein räumliches Essay über den Moment von Tilo Schulz in der Galerie Jochen Hempel. Installation Laut hallt in schwarzen Gestank . spatial consideration of a moment yet to come Quelle: Andre Kempner

„Laut hallt schwarz in Gestank“ steht da zum Beispiel. Ein Hinweis, was gemeint ist, geben die schwarzen Folien an mehreren Stellen im Raum, teils abgerollt, teils noch ordentlich auf der Rolle. Das Material dient normalerweise dazu, etwas Unschönes oder gar Gefährliches abzudecken.

Verbal und optisch

Schulz wurde 1972 in Leipzig geboren, lebt heute in Berlin und der Uckermark. Als Künstler ist er Autodidakt, hat aber schon europaweit ausgestellt. Er sagt, dass die Zeit um 1990 für ihn nicht nur ein gesellschaftlicher Umbruch, sondern auch ein familiärer war und er die Sprache verlor, sie sich rückerobern musste. Darum ist ihm der verbale Ausdruck gleichermaßen wichtig wie der optische.

Ausstellung " Ein räumliches Essay über den Moment von Tilo Schulz in der Galerie Jochen Hempel. Installation Laut hallt in schwarzen Gestank . Quelle: Andre Kempner

Körper und Raum spielen in seinem Werk eine herausragende Rolle. Auch in der aktuellen Ausstellung in der Galerie Jochen Hempel, die ihn bereits seit 1993 vertritt, wird der Raum zum Körper und umgekehrt. Es gibt ein Innen und Außen, durchlässig. Während die äußeren Flächen nur beschriftet sind, findet man in den inneren Kabinetten bildhafte Installationen. In einem Raum sind es klar begrenzte Farbfelder, deren Perfektheit durch Schlieren an den Rändern der Tafeln beeinträchtigt wird. So erklärt denn auch ein Bildtitel, dass Preußischblau durch eine rosa Wolke getroffen werde. „Wort sumpft in deinen Kopf“ heißt eine der poetischen Einlassungen. Die Bilder sind offensichtlich mehr Kopfkino als Darstellungen.

Fixierte Vorläufigkeit

Im anderen Raum sieht man gefaltetes weißes Papier, mit einer Nähmaschine zusammengenäht, die Endfäden wurden nicht beschnitten, hängen herunter. Vorläufige Zustände sollen fixiert werden, es gelingt nur teilweise. „Nähte, die mehr Angst vor dem Aufdröseln schüren ...“ schreibt der Künstler. Was ist der Moment wert, um überhaupt festgehalten zu werden? Ein deutscher Dichterfürst wusste doch schon, dass jenes „verweile doch, du bist so schön ...“ zum endgültigen Verkauf der Seele führt.

Ausstellung " Ein räumliches Essay über den Moment von Tilo Schulz in der Galerie Jochen Hempel. Installation Laut hallt in schwarzen Gestank . 5 Texte Quelle: Andre Kempner

Dennoch ist jede Kunst und jeder Text solch ein Versuch des Festhaltens. Ein Essay also. Der französische Terminus heißt ja nichts weiter als Versuch, muss also Stachel für jede Kreativität sein. Inklusive der Möglichkeit eines Scheiterns.

Tilo Schulz. Ein räumliches Essay über den Moment; Galerie Jochen Hempel Leipzig, Spinnereistr. 7, bis 18. Dezember, Mi–Fr 11–17 Uhr, Sa 11–16 Uhr

Von Jens Kassner