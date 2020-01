„Die Tina Turner Story“ bringt die Wände zum Wackeln

Leipzig

Der insgeheim größte Knaller, zumindest als Lacher verdankt sich einem alten Zeitschriftenzitat, das hier noch einmal zu Gehör gebracht wird. Einem aus der guten alten Zeit, als die Welt noch ordentlich in Ost und West und Schwarz und Weiß sowieso aufgeteilt war und mit dem man darlegte, wer diese Frau, wer diese Sängerin ist, die sich da mitunter so beunruhigend wild und lasziv gebärdete: „ Tina Turner ist die schwarze Marika Rökk aus Tennessee.“

Dramaturgisch mit der heißen Nadel gestrickt

Ironie? Nun ja, vielleicht. Eher nicht. Und was nun die Frau Rökk davon gehalten hat, wird dann leider nicht mehr mit überliefert in „Simply The Best – Die Tina Turner Story“. Am Donnerstag gastierte das Tour-Musical über die berühmte amerikanische Soul-Rock-Pop-Sängerin die im letzten Jahr ihren 80. Geburtstag feierte in der solide besuchten Arena. Geboten wurde eine knapp 110-minütige Show, die dramaturgisch und inszenatorisch zu großen Teilen mit der heißen Nadel gestrickt ist. Aber eben auch eine Menge Musik bietet, die immer noch erstaunlich einzuheizen vermag.

Blues, Rhythm and Blues, Soul, Rock, Pop: Der musikalisch-stilistische Werdegang Tina Turners ist auch der Hit-für-Hit-Weg, den „Simply The Best“ einschlägt. Und irgendwie war ja zu erwarten, dass im Marika-Rökk-Land dann der erste Teil des Ganzen, also die frühen R&B– und Soul-Jahre mit Ike & Tina Turner, auf ein weitgehend phlegmatisches Publikum stoßen.

Zeitlos starkes Material

Dabei findet sich, wie dann auch in der Arena zu hören, gerade in dieser Schaffensphase zeitlos starkes Material. Eine Nummer wie Ike Turners „I’m Blue“ (auch als „The Gong Gong Song“ bekannt) und natürlich „River Deep, Mountain High“. Dazu Cover-Versionen von Sly Stone („Take You Higher“) oder den Beatles („Come Together“). Und nicht zu vergessen: das unwiderstehlich aufpeitschende „ Nutbush City Limits“. 1973 von Tina geschrieben, lässt der Song auch noch 2020 die Wände wackeln und gerät zum musikalischen Höhepunkt in „Simply The Best“. Dass das Publikum erwartungsgemäß die später folgenden Pop-Hits aus den 80ern weit begeisterter goutierte, ändert daran nicht das Geringste.

Und geht freilich in Ordnung. Allein, weil Sängerin Coco Fletcher die alten Nummern so souverän meistert, wie dann auch „Golden Eye“, „We Don’t Need Another Hero“, „What’s Love Got To Do With It“ oder „Private Dancer“. Letzteres immer noch ein toller Schmachter. Dass Fletchers stimmliches Timbre nicht so kraftvoll aufgeraut ist wie bei Turner, macht dabei gar nix – die Ähnlichkeiten, auch im äußeren Erscheinungsbild, sind gleichwohl oft frappierend. Eine sehr gelungene Annäherung.

Funky-bluesige Glanzstücke

Hinzu kommt, dass hier der ja oft recht steril-synthetische 80er-Sound der Originale dank der handwerklich schnörkellos aufspielenden Live-Band geerdeter, kantiger erklingt. Wobei unbedingt Vasti Jackson erwähnt werden muss. Vor allem in der Rolle als Ike Turner bringt der einige kleine feine funky-bluesige Glanzstücke auf der Gitarre zum Besten.

Gesanglich und tänzerisch auf der Habenseite sind ebenfalls noch Della Miles, Sharlie Pryce und Meimouna Coffi als die Iketts. Die wohl erste Girlgroup der Popgeschichte – und weit mehr als nur Background-Staffage für Ike und Tina. Dass das auch in „Simply The Best“ zu ahnen ist, spricht durchaus für diese Musical genannte Nummern-Revue.

Holprige Szenenregie

Deren größtes Manko ein „Story“-Vehikel ist, in dem lausige, gern auch mal im deutsch-englischen Mischmasch patschende Dialoge mit holpriger Szenenregie bestens harmonieren. Gleichwohl: Die Idee, immer mal wieder alte Äußerungen auch der deutschen Qualitätspresse über Tina Turner ins Geschehen einzubauen, hat was für sich. Es ist durchaus erhellend, was neben TV-Journalen auch Blätter wie der „Spiegel“ oder die „Zeit“ so boten. Zeugnisse zwischen eher lax als Ironie getarnter Herablassung und verschwitzt schwärmendem Sexismus. Ja, das waren andere Zeiten.

Von Steffen Georgi