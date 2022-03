Leipzig

Natürlich: Dieses Wochenende ist vor allem Lesefest in Leipzig angesagt. Überall im Stadtgebiet sind auch Autoren zu Gast und andere Veranstaltungen mit Literatur-Bezug im Angebot – eine Liste aller Termine haben wir bereits zusammengestellt.

Wer aber die Nase davon voll hat, seine Nase in Bücher zu stecken, oder zwischendurch einfach ein wenig Abwechslung sucht, wird vielleicht bei unseren dieswöchigen Wochenend-Tipps fündig. Da wird es vor allem musikalisch – aber auch für den Gaumen ist was dabei.

Für Kulturhungrige: Albumpremiere in der naTo

Der in 1989 in Südtirol geborene Jazzmusiker Damian Della Torre lebt und arbeitet inzwischen in Leipzig – und präsentiert an diesem Wochenende erstmals und bereits eine Woche vor Veröffentlichung sein Debütalbum mit einem Konzert in der naTo. „Happy Floating“ heißt die Platte, die am 25. Februar erscheint und ein Gemeinschaftswerk mit Beiträgen von neunzehn Musikern und Musikerinnen geworden ist, darunter Antonia Hausmann und Jan Roth, die Della Torre auch auf der Bühne unterstützen. Entstanden ist ein traumartiger Genre-Schmelztiegel aus Aufnahmen im Freien, Blechbläsern, Synthies und Samples.

Zu hören gibt es das Ganze am Sonntag um 20.30 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße 46. Karten ab 12,10 Euro (ermäßigt 8,80 Euro) unter www.tixforgigs.com. Für den Einlass gilt 3G.

Der in Leipzig lebende Jazzmusiker Damian Della Torre präsentiert am Sonntag sein Debütalbum live in der naTo. Quelle: Helene Payrhuber

Für Clubgänger: 13 Jahre Sky Club

Zwar ein unrunder Geburtstag, aber trotzdem ein Geburtstag: Der Sky Club in der Riesaer Straße 56-64 feiert am Sonnabend sein 13-jähriges Bestehen. Wer vorbeikommen und mitfeiern möchte, muss auch kein Geschenk mitbringen. Im Gegenteil verteilt der Sky Club selbst ein paar Präsente für umsonst, und zwar – Zitat – „Konfetti für die Schlüpper, Dekoration zum Staunen und Überraschungskünstler“.

Los geht’s um 22 Uhr, auf drei Floors gibt es dann wahlweise Feelgood-Musik, Hardtechno oder Dubstep von eineinhalb dutzend DJs auf die Ohren. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse – wer zuerst kommt, darf zuerst. Für den Einlass gilt 2G+, neben einem Impf- oder Genesungsnachweis braucht es einen tagesaktuellen Test, eine Booster-Impfung oder einen Genesungsnachweis, der nicht älter als ein Monat ist. Die nahegelegene Teststation in der Riesaer Straße 66 hat bis 2 Uhr geöffnet.

Für Sparfüchse: JSB im Gewandhaus

Und noch ein – ebenfalls unrunder – Geburtstag: Johann Sebastian Bach wäre am 21. März 337 Jahre alt geworden. Am Vorabend dieses Ehrentags präsentiert das Gewandhaus Werke des gebürtigen Eisenachers: Der Dirigent und Organist Michael Schönheit gibt sechs Stücke zum Besten, und das zum Schnupperpreis ab 7 Euro. Für den Einlass gilt 3G, los geht es am Sonntag um 16 Uhr. Karten unter www.gewandhausorchester.de.

Der Dirigent und Organist Michael Schönheit präsentiert am Sonntag mehrere Werke von Johann Sebastian Bach im Gewandhaus. Quelle: Albrecht Voss

Für Familien: Streetfood auf der Alten Messe

Gelegenheit zur kulinarischen Weltreise bietet sich von Freitag bis Sonntag auf der Alten Messe: Dort macht an diesen drei Tagen das Festival „Streetfood on Tour“ Station. An gut 50 Ständen gibt es frisch zubereitete Speisen, die den eigenen Geschmackskosmos erweitern – von fernöstlicher Garküche über orientalische Spezialitäten bis hin zu Gerichten vom afrikanischen Kontinent sowie aus Nord- und Südamerika.

Für die Bewegung zwischendurch steht ein Bungee-Trampolin für Kinder bereit, ebenso gibt es für die Kleinsten (und auch farbenaffine Große) die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Der Einlass erfolgt nach 3G-Regel, ein Tagesticket kostet 3 Euro, der Festivalpass für alle drei Tage 5 Euro. Bis 13 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Für Neugierige: Benefiz-Kino für die Ukraine

Die Klitschkos kommen ins Kino – oder zumindest auf die Leinwand. Sowohl das Cineplex in Grünau als auch das Cinestar im Leipziger Zentrum zeigen an diesem Wochenende den 2011 erschienenen Dokumentarfilm „Klitschko“ von Sebastian Dehnhardt. Der zeichnet den Werdegang der beiden ehemaligen Boxweltmeister nach und beleuchtet ihr politisches Engagement in der Ukraine.

Die bundesweiten Screenings finden im Rahmen einer Benefizaktion statt: Sämtliche Einnahmen der Vorstellungen plus zehn Prozent des Gastro-Umsatzes des gesamten Tages gehen an „Ein Herz für Kinder“ und Kinderhilfsprojekte in der Ukraine. Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Cinestar (Sonntag, 17 Uhr) und Cineplex (Sonntag, 18 Uhr) gibt es im Online-Vorverkauf ab 10 Euro.

Wladimir und Vitali Klitschko bei der Premiere des Doku-Films "Klitschko" 2011 - er läuft dieses Wochenende im Cinestar und im Cineplex. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Von Christian Neffe