Tobias Bamborschke von Isolation Berlin: „Das Alleinsein war gar nicht gut“

Kaum ein deutscher Musiker gießt Verzweiflung so radikal in Songtexte wie Tobias Bamborschke (33). Nun ist „Geheimnis“, das neue Album seiner Band Isolation Berlin, erschienen.

Ihre Texte stehen auf dem neuen Album noch mehr im Vordergrund als zuvor. Ist das dem Arbeitsprozess in den vergangenen Monaten geschuldet?

Nicht wirklich. Wir hatten uns das Jahr, in dem Corona war, eh freigehalten, um zu schreiben. Und ich habe schon vorher mit den Texten angefangen. Das war immer so: Wenn ich genug Texte beisammen habe, sind wir ans Ausarbeiten gegangen. Diesmal haben wir mehr ausprobiert. Wir hatten jetzt ja auch viel mehr Zeit, weil das Album immer mehr verschoben wurde.

Wie sah dieses Arbeiten aus?

Als Corona begann, haben wir zum Teil Files hin- und hergeschickt. Irgendwann haben wir uns zu viert getroffen und ansonsten Abstand gehalten. Wir haben uns quasi als Haushalt definiert. Das war eine harte Zeit, auch zwischenmenschlich, weil wir halt nur uns gesehen haben.

Die Band, die die Isolation schon im Namen hat, kam mit ihr nicht so gut zurecht?

Schwierig. Wir haben irgendwann einen Lagerkoller bekommen und auch gar nicht mehr richtig miteinander geredet, vor allem nicht über Privates. Es hat schon ganz schön gekriselt.

Ist aus dieser Stimmung „Private Probleme“ entstanden?

Genau aus so einem Gefühl. Ein Anstoß war: Ich bin ins Studio gekommen, habe gesehen, Max geht es nicht gut, und ihn gefragt. Und er hat gesagt: „Nein, alles gut.“ So eine Stimmung war es teilweise.

Aber man hat sich nicht in dieser Zeit auch selbst häufig in die Tasche gelogen, dass doch alles gut ist mit einem selbst?

Ich habe mir lange eingeredet, dass es mir guttun würde, allein zu sein. Im Nachhinein betrachtet war das gar nicht gut. Ich leide ja auch unter Depressionen und habe eine Angststörung. Und je länger ich nicht mit anderen Leuten zusammen bin, desto größer und realer werden auch die Ängste.

War man als Depressiver nicht quasi trainiert für diese Zeit ...

Anfangs fand ich es fast schön, dass plötzlich alle ein Leben führen müssen, wie ich es tue, wenn ich in depressiven Phasen bin. Aber langfristig war das nicht gut für meine Gesundheit.

Lassen Sie uns zum Album kommen und zu den ersten beiden Singles: „Ich hasse Fußballspielen“ und „(Ich will so sein wie) Nina Hagen“. Kann man das so verstehen: Entweder versuche ich, bei all diesen Männerbünden dazuzugehören, oder ich gehe wie Nina Hagen ins Anderssein. Ist das jetzt komplett überinterpretiert?

Dieses Anderssein war schon immer meine Rolle: immer gegen dieses komische Gruppendenken, gegen diese Hierarchien. Was mich natürlich auch zum Außenseiter gemacht hat. Ich habe jetzt keinen großen Hass auf Fußball, aber da waren immer die Typen, die den Ton angegeben und es den Anderen schwer gemacht haben. Ich mochte nicht dieses Konkurrenzdings. Darum bin ich lieber Skateboard gefahren und habe mich der Musik zugewandt, weil es dort eben nicht um Konkurrenz geht, sondern um Gemeinschaft. Auch wenn manche Bands, das verwechseln: Wer ist der Beste? Wer verkauft am meisten? Aber darum geht es nicht in der Musik und in der Kunst: Man kann sich gegenseitig helfen.

Und Nina Hagen?

Nina Hagen habe ich in meinen Teenagerjahren entdeckt, in meiner Punkzeit. Sätze wie „Du willst mich, wie alle sind; nein, nein, du altes Schwein“ haben mich damals total abgeholt. Ich wollte sein wie sie. Auch die Variation, die sie hat, will ich in meiner Musik: dass es eben nicht nur den einen Sound gibt und ich nicht nur eine Geschichte erzähle.

Auf „Geheimnis“ haben Sie das Spiel Künstlerpersönlichkeit – Rollenprosa noch mehr auf die Spitze getrieben. Man fragt sich: Ist das „Enfant terrible“ aus dem zweiten Song die selbe Person wie das „Enfant perdu“ aus dem letzten?

Es ist als mögliche Geschichte gemeint. Das sind alles Figuren, die ich mir ausgedacht habe, aber zusammen könnten sie eine Lebensgeschichte sein. Aber es muss nicht so sein. Ich habe diesmal mehr im Kontext gedacht: Ein Lied wie „Ich hasse Fußballspielen“ erklärt ein bisschen eine Figur wie die in „Stimme Kopf“. Die Lieder haben sich alle gegenseitig beeinflusst.

Und der eine, „der hier sitzt und Bleistifte spitzt“, ist diese Figur in der Zukunft?

Da geht es eher darum, wie man es durch die Kunst raus schaffen kann aus seiner Verzweiflung und Einsamkeit: indem man durch seine Arbeit das eigene Leid nach außen stellt und sich nicht mehr so sehr damit identifiziert und sogar so etwas wie Glück empfindet.

Damit kommen wir zum titelgebenden „Geheimnis“, auch zum Geheimnis in der Kunst, die immer auch davon lebt, dass sie Teile des Künstler-Selbst enthüllt.

Und dieses Paradoxon sollte man wahren: dass es nie zu privat wird, aber auch nie zu weit weg von einem selbst. Diesen Zwiespalt lote ich aus auf dem Album: Wie viel von mir ist da drin? Das macht mir viel Spaß.

Was hat es auf sich mit „Ich ziehe mich zurück“?

Zur Person: Tobias Bamborschke Tobias Bamborschke wurde 1988 in Köln geboren und ist in Berlin aufgewachsen, wo er Schauspiel am Europäischen Theaterinstitut in Berlin studierte. Er ist Sänger und Texter der Band Isolation Berlin, mit der er 2016 das Debütalbum „Und aus den Wolken tropft die Zeit“ veröffentlichte. Bamborschke beherrscht als immer am Abgrund balancierende Rampensau wie sonst kaum jemand die Kunst, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen, was Vergleiche mit Rio Reiser heraufbeschworen hat. Auch als Lyriker hat er sich bereits einen Namen gemacht. 2017 erschien sein erster Gedichtband „Mir platzt der Kotzkragen.“

Ich hatte mich tatsächlich vor Corona zurückgezogen, weil ich mich davor zu sehr zerstreut hatte. Ich musste eine Grenze ziehen und für mich alleine sein. Und nach einem halben Jahr des Rückzugs kam Corona ...

Nun geht es wieder raus. Im Frühjahr steht eine Tour an. Ist das auch kathartisch?

Touren ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe schon beim Schreibprozess gemerkt, als wir weder wussten, wann das Album, noch, wann die Tour kommt, dass es extrem schwierig war, ohne Ziel zu arbeiten. Man schreibt ja auch für die Bühne. „Enfant terrible“ oder „Stimme Kopf“ sind Lieder, die wollen live gespielt werden. Und jetzt, da wir wissen, wann wir wieder auf die Bühne gehen, fühlt sich das total befreiend an. Das wird total schön sein, wieder auf der Bühne zu stehen.

